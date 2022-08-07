СМИ: Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе

В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости «вырыть яму» до Китая

Пользователи Twitter раскритиковали выступление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посвященное итогам тихоокеанского турне, в котором она привела способ налаживания связей с Китаем.

Отвечая на вопрос о том, как ее визит на Тайвань может повлиять на американо-китайские отношения, политик рассказала о ситуации, приключившейся с ней в детстве. «Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться Китая – так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином», – приводит РИА «Новости» слова Пелоси.

Комментаторы обвинили чиновницу в лицемерии, подчеркнув, что наладить двусторонние отношения с Китаем вряд ли получится, если при этом совершать поездки на Тайвань.

«Если США научатся не развязывать ненужные конфликты по всему миру, то в нем наступит спокойствие», – поделился мнением один из комментаторов.

«Я не могу согласиться с вашим решением посетить Тайбэй. Все, в чем вы преуспели – это в эскалации напряженности в то время, когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир», – написал один из пользователей.

«Жители Тайваня скачивают приложение, чтобы найти убежища на случай воздушной тревоги; я думаю, они были счастливее до того, как вы совершили этот визит. Я не собираюсь умирать в вашей войне», – заметил другой комментатор.

«Как ваш визит на Тайвань помог американцам? Какие выгоды мы получили от этой поездки? Давайте посмотрим правде в глаза, вы сделали это только ради пиара, чтобы повысить свой престиж», – считает еще один читатель.

«Вы принесете больше пользы людям, если уйдете в отставку», – констатировал пользователь.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.

Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

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