СМИ: Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе

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7 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:05  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как Зеленский пытается предотвратить сдачу украинцев в плен

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Зеленский готов принести тысячи жизней украинцев в угоду геополитическим интересам США и Британии. Для него нет на Украине своих. И это не связано с национальностью. Подробности...

Со времен Хиросимы Америка не изменилась

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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КНР и Тайвань. Суть конфликта

Контрнаступление ВСУ отменяется

Приключения турбины для Газпрома

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
  • Да

  • Нет
Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
  • Военную

  • Политическую

  • Экономическую

  • Любую, какая потребуется

  • Не вмешиваться в конфликт
У вас есть родственники на Украине?
  • Да, близкие родственники

  • Да, дальние родственники

  • Нет

  • Я сейчас на Украине
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Киев из-за потерь ВСУ направил на передовую раненых боевиков
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    «Синее и желтое»


    Раскрыты масштабы воровства западной военной «помощи» на Украине

    Видео

    «Северный поток – 1»


    Газовая ловушка для Европы захлопнулась

    Ссора с Китаем


    Дипломатия Германии деградирует из-за демократии

    спецоперация на украине


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    санкционные лазейки


    Российская нефтянка удивила не только Запад

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    в плену Запада


    Андрей Полонский: Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

    элитный магазин


    Игорь Мальцев: Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

    эффективное медиасознание


    Дмитрий Винник: Почему укропропаганда бессмысленна, но эффективна

    на ваш взгляд


    Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?

    СМИ: Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе

    7 августа 2022, 15:36

    Текст: Валентина Григоренко

    Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

    По данным агентства, источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 32 человека.

    В воскресенье ОАЭ, Франция, Китай, Ирландия и Норвегия попросили о проведении в понедельник закрытого заседании Совета безопасности ООН из-за ситуации вокруг сектора Газа.

    Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва серьезно обеспокоена новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта, призывает проявлять сдержанность, вернуться к режиму прекращения огня.

    В пятницу глава минобороны Израиля Бени Ганц подписал  приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.


    В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости «вырыть яму» до Китая
    		    6 августа 2022, 17:41
    Фото: Kento Nara/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Пользователи Twitter раскритиковали выступление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посвященное итогам тихоокеанского турне, в котором она привела способ налаживания связей с Китаем.

    Отвечая на вопрос о том, как ее визит на Тайвань может повлиять на американо-китайские отношения, политик рассказала о ситуации, приключившейся с ней в детстве. «Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться Китая – так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином», – приводит РИА «Новости» слова Пелоси.

    Комментаторы обвинили чиновницу в лицемерии, подчеркнув, что наладить двусторонние отношения с Китаем вряд ли получится, если при этом совершать поездки на Тайвань.

    «Если США научатся не развязывать ненужные конфликты по всему миру, то в нем наступит спокойствие», – поделился мнением один из комментаторов.

    «Я не могу согласиться с вашим решением посетить Тайбэй. Все, в чем вы преуспели – это в эскалации напряженности в то время, когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир», – написал один из пользователей.

    «Жители Тайваня скачивают приложение, чтобы найти убежища на случай воздушной тревоги; я думаю, они были счастливее до того, как вы совершили этот визит. Я не собираюсь умирать в вашей войне», – заметил другой комментатор.

    «Как ваш визит на Тайвань помог американцам? Какие выгоды мы получили от этой поездки? Давайте посмотрим правде в глаза, вы сделали это только ради пиара, чтобы повысить свой престиж», – считает еще один читатель.

    «Вы принесете больше пользы людям, если уйдете в отставку», – констатировал пользователь.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.

    Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

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    Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому

    6 августа 2022, 20:54

    Текст: Вера Басилая

    Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, он может погибнуть от рук украинцев, которые перестали ему доверять, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    «Он будет вынужден либо покинуть Украину <…>, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», – приводит РИА «Новости» слова военного.

    Риттер считает, что именно президент Украины несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан. Кроме того, западные лидеры перестают верить в созданный образ Зеленского, все чаще отказывая Киеву в помощи.

    «Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», – отметил разведчик и предположил, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.

    Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил западные СМИ в создании «героического» образа Зеленского и замалчивании ужасов, которые происходят во время его правления с этническими русскими в некоторых частях Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад начал уставать от солидарности с Украиной.

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    Судно Razoni с украинским зерном изменило маршрут

    6 августа 2022, 21:32

    Текст: Вера Басилая

    Сухогруз Razoni («Рацони»), плавающий под флагом Сьерра-Леоне, прибудет в северный ливанский порт Триполи во вторник утром, сообщил источник в портовой администрации.

    «Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Собеседник не указал, в какой порт зайдет сухогруз по пути к побережью Ливана. Он предположил, что это может быть турецкий или сирийский порт.

    Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 во вторник. После досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), балкер вошел в пролив Босфор.

    Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

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    Медведев заявил о конфискованном у Киева «преступно нажитом» имуществе

    6 августа 2022, 19:26

    Текст: Вера Басилая

    Российские военные успешно возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим, пока президент Украины Владимир Зеленский выступает с инициативой конфисковать российское имущество, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступнонажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооруженные силы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

    Согласно украинскому закону, вступившему в силу 24 мая, российские активы могут быть изъяты только по решению СНБО. После этой даты СНБО принял лишь одно решение о введении санкций, оно касалось высшего руководства России. Как сообщил 26 июля министр юстиции Украины Денис Малюська, в Минюсте ожидают новых решений СНБО и начала изъятия активов РФ «где-то в августе».

    Также в Киеве рассказали, что начнут приватизацию на Украине с предприятий, перерабатывающих зерно.

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    Бывший спецпредставитель США по Украине: Сверхтяжелые времена еще впереди

    7 августа 2022, 02:49

    Текст: Александра Юдина

    Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    Так, по его словам, для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года. «Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди... Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», – передает «Московский комсомолец» его слова.

    Волкер добавил, что США продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.

    При этом двумя днями ранее совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15%.

    До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.

    Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.

    В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.

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    Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения
    		    6 августа 2022, 18:46
    Фото: соцсети
    Текст: Вера Басилая

    Заместитель главы администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталий Гура умер после совершенного на него покушения, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

    «Он (Гура) погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь», – приводит РИА «Новости» слова Леонтьева.

    По словам Леонтьева, его заместителю, которому еще не исполнилось и 40 лет, приходилось заниматься наиболее актуальными вопросами города и района, восстановлением после ракетных ударов. Он выразил искренние соболезнования родным своего заместителя.

    Ранее в СК заявили, что будут расследовать обстоятельства покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура.

    В администрации Новой Каховки ранее сообщали, что было совершено покушение на замглавы администрации района по ЖКХ Виталия Гура, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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    Коментарии (65)
    WSJ: Европа вступит в борьбу с Азией за российский газ
    		    7 августа 2022, 08:35
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В ближайшие месяцы Европа будет вынуждена бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, пишет газета Wall Street Journal.

    Авторы статьи предполагают, что ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.

    «Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», – цитирует материал РИА «Новости».

    Издание отмечает, что из-за ухудшения уровня жизни стойкость поддержки Украины европейцами может пошатнуться, и в странах ЕС к власти могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.

    «Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками», – предполагает WSJ.

    Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

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    Коментарии (23)
    Раскрыты масштабы воровства западной военной «помощи» на Украине
    		    7 августа 2022, 05:28
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Александра Юдина

    Весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого американским телеканалом CBS.

    Так, в фильме звучат подозрения, что что-то из вооружений оседает на черном рынке и может, особенно если конфликт завершится победой России, попасть в «неправильные руки» и стать источником нестабильности, как это уже было в Ливии, Ираке или Афганистане, пишет РИА «Новости».

    «Я могу без тени сомнений утверждать, что части на передовой этого не получают. Дроны, (барражирующие боеприпасы) Switchblade... бронежилеты, каски, список можете дополнить сами», – говорит ветеран морской пехоты США Энди Милбурн.

    Он создал и возглавляет группу «Моцарт», которая занимается подготовкой украинских военных. «Мне кажется, что если вы не видите, куда идут все эти штуки... то, да, создается впечатление черной дыры», – добавил он.

    Другой герой документального фильма Джонас Охман предполагает, что до места назначения доходит только 30% передаваемой «помощи». При этом возглавляемая им волонтерская организации «Синее и желтое» собирает на Западе деньги в помощь украинским силовиками и завозит в страну любительские беспилотники, тепловизоры, бронежилеты, колиматорные прицелы, тепловизоры, бронежилеты, планки Пикатинни и иное имущество, исключая оружие.

    Охман винит коррупцию, бюрократию и политические игры, мешающие эффективно отладить систему поставок. В фильме показано, как небольшой конвой, который вез партию зарубежной «помощи» на передовую, был вынужден рассеяться и повернуть назад, попав под российский обстрел.

    Старший кризисный советник правозащитной организации Amnesty International Донателла Ровера констатирует отсутствие данных о распределении военной «помощи».

    «Но еще больше беспокоит то, что по меньшей мере некоторые страны, которые отправляют оружие, похоже, не думают, что это их обязанность – создать очень действенный механизм, который бы позволял знать, как эти поставки используются сегодня и как они могут и будут применяться завтра», – сказала она.

    Напомним, немецкие СМИ сообщали, что «недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания».

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    Коментарии (10)
    В МИД России ответили на требования украинского дипломата вернуть имущество СССР
    		    6 августа 2022, 16:48
    Фото: wikipedia.org
    Текст: Вера Басилая

    Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований, заявила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой. Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко потребовал «возвратить треть зарубежного имущества бывшего СССР» Украине.

    «Заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

    Она пояснила, что статус Российской Федерации как государства-продолжателя СССР признан международным сообществом, подтвержден Международным Судом ООН. Захарова также отметила, что в качестве правопродолжателя Российская Федерация взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга СССР. Опираясь на этот статус Россия осуществляет права собственности на зарубежное имущество Союза ССР.

    «Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик. Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», –  подчеркнула Захарова.

    Ранее в Совете Федерации ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР.

    Напомним, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза.

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    Коментарии (39)
    Минобороны показало захваченное под Харьковом трофейное оружие НАТО
    		    7 августа 2022, 10:37
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Валентина Григоренко

    Минобороны России опубликовало видео с очередной партией трофейного западного вооружения, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении.

    «Среди трофеев оружие в основном иностранного производства – ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin и Carl Gustaf, а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    «Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемет, который ставится на танки. Калибр 12,7 мм, был направлен на наши позиции. Нашли данный пулемет на окраине опушки, был полностью снаряжен, и три полных короба бронебойных патронов 12,7 мм. На одной из коробок были нарисованы череп и свастика», – рассказал один из бойцов об обстоятельствах захвата трофейного оружия.

    Ранее сообщалось, что союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность.

    В июле член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за время спецоперации зафиксированы десятки случаев продажи украинскими военными комплексов Javelin и другого западного вооружения.

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    В Косове задержали российскую журналистку Дарью Асламову

    7 августа 2022, 03:55

    Текст: Александра Юдина

    «Глава МВД» самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.

    «Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», – передает РИА «Новости»  его сообщение в Facebook* (запрещена в России как экстремистская организация).

    При этом Швецла не уточнил, какие страны и доказательства имеются в виду. Он также утверждает, что Асламова «участвовала в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией», но не приводит доказательств этому.

    Ранее сообщалось, что Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    В Кремле отреагировали на переизбрание Дворковича главой FIDE

    7 августа 2022, 11:39

    Текст: Валентина Григоренко

    Переизбрание Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) говорит об эффективности его работы на этом посту, заявил пресс-секретарь президента России, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа», – сказал представитель Кремля, комментируя итоги голосования на генеральной ассамблее FIDE, передает ТАСС.

    Песков отметил, что заранее никто не мог быть уверен в таком результате, «это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель FIDE подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично». «Это очень здорово, это важная организация, предстоит много работы, и надеемся, что Дворкович справится с этой работой», – резюмировал Песков.

    В воскресенье сообщалось, что россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года.

    Напомним, 15 марта Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против проведения военной операции на Украине.

    17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность дальнейшей поддержки Дворковича на посту главы ФИДЕ после его высказываний о спецоперации на Украине.

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    Политолог выделил главное в переговорах Путина и Эрдогана
    		    6 августа 2022, 22:40
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Андрей Резчиков

    Отход от доллара снижает риски для обеих сторон, а попытки Анкары стать посредником между Россией и Украиной в конечном итоге могут привести к результату, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла накануне в Сочи.

    «Итоги переговоров Путина и Эрдогана были предсказуемы. Удалось договориться о продолжении активизации двустороннего сотрудничества в самых разных областях, речь идет в том числе об атомной электростанции, которую строит Россия. Конечно, говорили и об углеводородах, «Турецком потоке». Турция становится хабом для транзита российского газа и нефти», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. По их итогам Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях и назвал справедливым подход российского лидера по сирийскому вопросу.

    Российско-турецкие экономические отношения характеризуются хорошей динамикой, их структура меняется, происходит постепенный отход от доллара, что снижает риски для обеих стран от вторичных санкций при использовании западных платежных систем, добавляет собеседник.

    «Уход от доллара – это то, чего ждали и что напрашивалось. Это хороший сигнал бизнесу с той и с другой стороны. Несмотря на геополитические осложнения, эти отношения будут развиваться и дальше», – подчеркнул политолог. 

     Не менее важным было обсуждение региональных вопросов, здесь позиции Москвы и Анкары могут расходиться по некоторым позициям, требующих отдельного согласования. «Это более сложная тематика, и позиции стран не во всем совпадают, иногда даже противостоят друг другу. Обсуждали еще раз Сирию, потому что есть Идлиб, курдские регионы, где Россия и Турция в каком-то смысле могут столкнуться. Возможно, лидеры обсуждали ливийское досье. Ситуация в Ливии вроде бы несколько стабилизировалась, но возможны некоторые сюрпризы. Не исключено, что был затронут вопрос о Южном Кавказе, потому что есть идея создания формата «3+3». Это и вопросы строительства транспортных коридоров, которые объединили бы Турцию, Закавказье и РФ», – добавил Кортунов.

    Встреча, которая длилась более четырех часов, не могла обойти украинский вопрос. По мнению эксперта, Эрдоган на волне успеха после заключения соглашения по вывозу украинского зерна «хотел бы сыграть более активную роль в широких вопросах политического урегулирования украинского конфликта».

    «Здесь вряд ли могло бы произойти что-то серьезное, трудно было ожидать прорыва, потому что проукраинская позиция Турции всем известна. Поддержка одной из сторон конфликта обычно не позволяет выступить в качестве посредника. Но Эрдоган предлагал свои услуги. В частности, при определенных обстоятельствах Стамбул может стать местом встречи двух делегаций, а на каком-то этапе – российско-украинской встречи на высшем уровне. Но в содержательном плане здесь трудно рассчитывать, что Турция сможет сыграть решающую роль», – подытожил гендиректор Российского совета по международным делам.

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    Основатель группы Pink Floyd назвал Байдена военным преступником
    		    7 августа 2022, 10:21
    Фото: El Comercio/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент США Джо Байден совершает тяжкое преступление, поскольку продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, заявил британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN.

    «Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» – приводит его слова РИА «Новости».

    Уотерс считает, что именно Североатлантический альянс стал главным виновником кризиса.

    «Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 году (на саммите НАТО впервые поднялась тема членства Украины и Грузии – прим. ВЗГЛЯД). Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы», – отметил музыкант.

    Сейчас Уотерс находится в турне под названием «This Is Not A Drill». На выступлениях он обращается к политическим темам, а также демонстрирует фотографии «военных преступников», среди которых присутствует Байден.

    Ранее читатели американского журнала National Review назвали Байдена «катастрофой» из-за России.

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    В Белом доме заявили о готовности на «экстраординарные» меры ради освобождения Грайнер

    6 августа 2022, 23:02

    Текст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты готовы на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры... чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Жан-Пьер с оптимизмом оценила перспективы диалога. «Если вы посмотрите на Тревора Рида, как мы вернули домой Тревора Рида, у нас может это получиться», – сказала она.

    Джо Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США Бриттни Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей. Напомним, что российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в нашу страну. Судьи приговорили американку к девяти годам.

    Байден пообещал: власти США применят «все возможные средства», чтобы вернуть на родину Грайнер и другого американца, отбывающего срок в России – Пола Уилана. В середине июня Мосгорсуд признал этого бывшего морпеха виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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