Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область сирот из ДНР для устройства в семьи

Под опеку в приемные семьи Нижегородской области передали сегодня 24 ребенка-сироты из ДНР, сообщили в аппарате уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Дети устроены в девять семей области группами от двух до пяти родных братьев и сестер. Возраст ребят – от 6 до 17 лет, но в основном, это подростки; некоторые из них имеют инвалидность. Все дети к настоящему времени уже получили российское гражданство, говорится в сообщении на сайте детского омбудсмена.

«Будем сопровождать силами соцработников, поможем с хорошим образованием, все возможности будут предоставлены», – заверил губернатор региона Глеб Никитин. Он отметил, что регион готов и далее содействовать устройству детей Донбасса под опеку.

«Было организовано информирование приемных семей области, что есть такая возможность, и только за сегодня к нам поступило около 20 звонков от людей, которые тоже выразили готовность принимать ребят из республик Донбасса», – сообщил губернатор.

О том, как происходил поиск семей для несовершеннолетних, подробно рассказала Львова-Белова. Она заметила, что все ребята долгое время находились в детских домах и большинство из них пережили психотравмирующие ситуации из-за многолетних боевых действий на Донбассе.

Омбудсмен подчеркнула, что вероятность ошибки в подборе приемной семьи важно свести к минимуму, поэтому еще на старте с потенциальными родителями и детьми плотно работали психологи, социальные педагоги, иные специалисты. Они выясняли настрой, мотивацию и готовность детей к переходу в приемную семью. Главный упор делался на подбор именно подходящих родителей для ребенка, а не наоборот.

«Для нас важно, чтобы это было в интересах детей, чтобы те семьи, в которых им дальше предстоит жить, были им близки по духу, эмоционально», – сказала омбудсмен.

Напомним, 16 сентября Львова-Белова привезла 125 детей-сирот из ДНР для устройства в российские семьи. Детей принимают семьи из 13 регионов: Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской областей и Москвы.

Работа по устройству детей-сирот из республик Донбасса началась весной этого года по инициативе Уполномоченного по правам ребенка. На данный момент уже около 300 детей-сирот из ДНР находятся под опекой в российских семьях, еще на 104 ребенка из ЛНР готовятся документы.