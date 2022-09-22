ВСУ в Красном Лимане для скрытности ползали по трубам для орошения полей

Эксперт допустила продвижение ВС России в сторону Одессы и Харькова

«Теперь у России появится возможность не только укрепить имеющиеся границы, но и продвинуться в сторону Николаева, Одессы, Приднестровья и Харьковской области», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Для жителей освобожденных территорий это серьезный шаг для осуществления их планов и желаний стать частью России. Мы в очередной раз получили подтверждение тому, что действия России – не пиар-акция. Поддержка референдумов – ответственное и продуманное политическое решение с серьезными последствиями», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ), экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

Эксперт также считает, что «частичная мобилизация – необходимость, которая назрела в последнее время». «На данном этапе у Запада на Украине есть явное преимущество в численности вооруженных сил. И с имеющимся у нас контингентом будет непросто достичь всех поставленных целей. Более того, это создает серьезные угрозы для самой России», – пояснила она.

«Мобилизованные 300 тыс. человек изменят соотношение сил в противостоянии с НАТО. И тогда у нас появится перспектива серьезного продвижения в сторону Николаева, Одессы, Приднестровья и Харьковской области. На этих территориях также живут русские люди, которые мечтают стать частью большой России», – заметила собеседница.

Отдельно Шеслер обратила внимание на принцип проведения референдумов на освобожденных территориях. «В нынешних условиях наиболее безопасно проводить голосование в несколько дней, что и было решено сделать. Так люди смогут выразить свое мнение лично на участках, на дому, на участках в России или дистанционно через Интернет. Эти технологии обкатаны и позволят максимальному числу граждан обозначить свою позицию», – уверена эксперт

«Мы понимаем, что провокаций со стороны ВСУ не избежать. Все эти дни украинские власти будут делать все возможное, чтобы сорвать голосование. Но это не изменит решимости жителей этих регионов и не остановит реализацию их мечты», – заключила Шеслер.

Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.

Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.

Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.

Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.

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