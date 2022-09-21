В Подмосковье появились новые рабочие места на производстве строительных материалов

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21 сентября, среда | Последнее обновление — 13:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава комитета Госдумы по обороне объяснил, кто подлежит мобилизации в первую очередь
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Мэри Элизабет Трасс находится у руля Великобритании меньше месяца. Но уже примерно понятно, что она за политик и чего от нее ждать. Скорее всего – ничего хорошего.
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Выбирая, кому ставить памятники, мы говорим нечто важное о себе как об обществе – о своих ценностях и идеалах, надеждах и чаяниях. О том, кто является нашими героями и в ком мы видим образец для подражания. И Зинаида Виссарионовна Ермольева – образец по-настоящему достойный.
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У президента России и других руководителей страны значительно вырастет арсенал методов и средств для защиты Донбасса после того, как ЛДНР станут частью России.
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В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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В Подмосковье появились новые рабочие места на производстве строительных материалов
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Комплекс покраски и обработки материалов в Солнечногорске и производство строительных материалов «Керама Марации» в Ступине создадут новые рабочие места.
Здание в составе многофункционального комплекса компании «НПО Экосистема» в Солнечногорске будет использовано для покраски и абразивной обработки готовой продукции, здесь будет реализована полная производственная цепочка по обработке материала.Территорию предприятия разделят на пять секций, предназначенных для деревообработки, покраски и сушки продукции, а в завершении технологического процесса – дробеструйной и пескоструйной обработки. Новое производство создаст 15 рабочих мест, передает канал «360».
Еще 55 рабочих мест появилось на производстве строительных материалов в Ступине. «Керама Марации» запустила новое предприятие, в которое инвестировала больше 2 млрд рублей.
«Проект был реализован на земельном участке, который инвестор получил от региона по специальному соглашению – в аренду без проведения торгов. Со стороны инвестора были выполнены все условия соглашения, и компания выкупила земельный участок», – сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В целом в Подмосковье земельные участки, которые находятся в государственной собственности, могут быть предоставлены компаниям, которые реализуют масштабные и важные для региона проекты.
«Керама Марацци» обладает самым современным оборудованием последнего поколения. Там установлены специальные линии, которые позволяют выпускать уникальные материалы сверхкрупных форматов.
Ранее в Раменском построили завод для производства импортозамещающих пищевых красителей и создали 50 новых рабочих мест.
Путин объявил частичную мобилизацию
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Президент Владимир Путин объявил о мерах для защиты суверенитета России, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только находящиеся в запасе граждане и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС.
«НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Президент России заявил, что он выступает за защиту суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – заявил Путин.
Мобилизация начинается с 21 сентября.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной Республики и Луганской народной республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
Шойгу рассказал, кого коснется мобилизация
Под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – приводит ТАСС слова Шойгу.
Он отметил, что в России – огромный мобилизационный ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, военную специальность.
«У нас их почти 25 млн. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация – частичная мобилизация, 1% или чуть больше, 1,1% от общего мобилизационного ресурса», – подчеркнул министр обороны Шойгу.
Ранее президент объявил частичную мобилизацию.
Макрону отказали в разговоре с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон запросил телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако ему было отказано.
Разговор с французским лидером может состояться через несколько дней, передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на Кремль.
Предыдущий разговор глав государств состоялся 11 сентября. Путин в ходе разговора акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.
Опубликованы подробности указа о частичной мобилизации
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Граждане России, призванные в рамках частичной мобилизации, будут иметь статус и уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, следует из опубликованного указа президента Владимира Путина.
«Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту», – передает ТАСС текст документа.
Указ также устанавливает, что денежное содержание мобилизованных «соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту».
Там указано также, что контракты о прохождении службы в Вооруженных силах России будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.
«Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим указом», – говорится в документе.
Частичная мобилизация объявлена в России уже с сегодняшнего дня.
«Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», – говорится в документе.
Там указано также, что мобилизованные граждане и контрактники могут быть уволены из армии в период действия частичной мобилизации по возрасту, состоянию здоровья или в связи с судебным приговором.
«Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ: по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими; в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы», – написано в указе.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Путин: Мобилизация в России начнется 21 сентября
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Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября, заявил президент Владимир Путин в телеобращении.
«Указ о частичной мобилизации подписан», – передает РИА «Новости» слова Путина.
По его словам, указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу.
В начале обращения Путин объявил частичную мобилизацию.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
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Опубликовано видео ДТП, в котором погиб Пускепалис
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Появилось видео смертельной аварии, в которой погиб художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова заслуженный артист России Сергей Пускепалис.
Видно, как автомобиль артиста задевает сначала один грузовик, а затем вылетает на встречную полосу, где врезается в другой. Видео опубликовано в Telegram-канале Zvezdanews.
Ранее сообщалось, что советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области.
Между тем телеканал «Звезда» сообщил, что, по предварительным данным, в машине были одежда для солдат и гуманитарная помощь, которую планировалось отвезти в Москву, а затем отправить в Донбасс.
Сергей Пускепалис – заслуженный артист России, режиссер театра и кино. В августе 2019 года стал художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Пускепалис снялся в таких фильмах, как «Метро», «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Первый Оскар», «Шифр», «А у нас во дворе», «Крик совы», является режиссером фильма «Клинч».
Шойгу рассказал о порядке мобилизации
Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Конечно, они (мобилизованные) пройдут подготовку, переподготовку, пройдет слаживание экипажей, команды. Исключительно только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые будут предписаны», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, частичная мобилизация проводится для осуществления контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.
«Сама линия соприкосновения, ее можно называть и линией фронта, и линией соприкосновения – это больше 1000 км. Естественно, то, что сзади и вдоль этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. Конечно, работа делается в первую очередь для этого. Я имею в виду частичную мобилизацию», – передает ТАСС слова Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Глава комитета Госдумы по обороне объяснил, кто подлежит мобилизации в первую очередь
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
«У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд – это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, а младшие офицеры до 45. Второй разряд – солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий – 50 и 55 лет [соответственно]», – передает ТАСС слова Картаполова.
«Естественно, в первую очередь сейчас речь идет о военнообязанных первого разряда», – подчеркнул он.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Военные эксперты спрогнозировали влияние итогов референдумов на ход спецоперации
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В условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях заявили о подготовке референдумов по вхождению в состав России. На этом фоне Госдума внесла в УК понятия «мобилизация» и «военное время».
«После вхождения четырех регионов в состав России сперва на их территории должны быть введены пограничные войска и установлена новая государственная граница Российской Федерации. Более того, границу необходимо укрепить, поскольку там будет проходить линия фронта. Нечто подобное у нас есть уже в Калининградской области в силу геополитических обязательств», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Собеседник также добавил, что на присоединенных территориях появятся «не только сухопутные войска, но и подразделения противовоздушной и противоракетной обороны». «Но остается открытым вопрос границ. Если с ЛНР все понятно – республика полностью освобождена, то с ДНР ситуация обстоит совсем иначе», – говорит он.
«Часть ДНР все еще находится под контролем киевской власти. То есть фактически, если территория станет частью РФ, то это будет субъект нашего государства, оккупированный ВСУ», – заметил Перенджиев.
«Не исключаю, что после референдумов в некоторых приграничных областях могут ввести военное положение. В этом контексте логично принятие сегодня российским парламентом ряда поправок в Уголовный кодекс РФ, связанных с военным правом», – отметил собеседник.
«В целом уголовное военное право было достаточно сильно развито в СССР во время Великой Отечественной войны, и затем сохранилось на долгие годы. Однако в современной России его практические не развивали. Но в нынешних условиях в нем снова появилась необходимость», – продолжил он.
«В этой связи, я думаю, принимать участие в реальных боевых действиях и дальше будут только добровольцы и контрактники. Срочников же могут привлекать к этому только на основе их собственного рапорта. Возможно, призывников привлекут к вопросам, связанным с тылом или ремонтом техники. Но не более того», – заключил Перенджиев
«Вхождение в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей позволит отправлять туда регулярные армейские части для их полноценной защиты как законных субъектов Российской Федерации. Это станет возможно, когда российские власти на всех уровнях примут решение о принятии регионов в состав нашей страны», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков. «Вместе с тем, как мне кажется, у нас сейчас нет нехватки кадров на фронте. Нам нужно решать задачи по огневому поражению противника», – отметил собеседник.
Ранее Госдума приняла поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.
«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», – передает РИА «Новости» текст поправок.
В тексте указано также, что неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет.
Поправки предлагаются в ст. 332 «Неисполнение приказа». Авторы предложили дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях», повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.
Изменения также внесли в ст. 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). Действующие нормы подразумевают, что такими обстоятельствами признаются условия вооруженного конфликта или военных действий. Авторы поправок предложили изменить норму и указать, что периоды мобилизации, военного положения или военного времени станут отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Согласно поправкам такими обстоятельствами также станут условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий.
Также согласно тексту поправок, в УК в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменили словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
На этом фоне Общественные палаты ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также движение «Мы вместе с Россией» в Запорожской области обратились к руководителям соответствующих регионов о проведении референдумов по вхождению в состав России.
При этом в ЛНР уже принят закон о референдуме. Власти Херсонской области также приняли решение о проведении референдума о присоединении к России.
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Генерал Гурулев объяснил цели частичной мобилизации
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«В первую очередь мы должны прикрыть новые границы России. И сделать это надо так, чтобы никто даже не подумал туда сунуться», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. Ранее в России была объявлена частичная мобилизация.
«Это крайне необходимая и своевременная мера. Наша группировка в зоне СВО недостаточно многочисленная. Этими силами мы можем что-то «отжимать», держать удар противника, постепенно продвигаться. Но сейчас нам надо уверенно побеждать и освобождать территории. Чем дольше мы будем ждать, тем сильнее Запад накачает Украину оружием», – сказал член комитета Госдумы по обороне, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.
Собеседник также выразил уверенность в том, что даже частичная мобилизация «крайне положительно скажется на ходе СВО». «В первую очередь мы сможем прикрыть этими силами новые границы Российской Федерации. Причем сделать это надо так, чтобы там не только никто не лазил, но даже не имел мысли сунуться», – пояснил он.
«Мы вынуждены признать, что с нашей стороны, разумеется, есть потери – кто-то погиб, у кого-то закончился контракт, кто-то болен. И сегодня уже нет времени ждать, пока будут подписаны новые контракты или пока в результате агитации появятся новые бойцы», – объясняет генерал-лейтенант.
«Что касается безопасности людей во время проведения референдумов, можно было бы подробно рассказать о имеющейся на этот счет тактике. Но есть риск того, что ВСУ в таком случае будут излишне подготовлены. По сути, нам надо нанести по ним такой мощный удар, чтобы даже головы не поднимались», – заключил Гурулев.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.
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Председатель Генассамблеи ООН заговорил по-русски
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Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН венгерский дипломат Чаба Кереши на открытии недели высокого уровня Генассамблеи на русском языке произнес речь о ситуации в мире и мировой экономике.
«Инфляция тем временем находится на самом высоком за 40 лет уровне. Четверть всего населения Земли проживает в районах, охваченных конфликтами, боевыми действиями и политической нестабильностью. Редко, когда насилие по всему миру бывало столь жестоким», – сказал Кереши по-русски.
Он подчеркнул, что за последние шесть месяцев рост цен на продовольствие и энергию привел к обнищанию 70 млн человек, передает ТАСС.
«Более 300 млн человек срочно нуждаются в гуманитарной помощи и защите – на 10% больше, чем в январе этого года. Глобальный голод достиг тревожных масштабов из-за изменений климата, коронавируса и конфликтов», – сказал дипломат.
Ранее на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Россия и Украина должны проявить готовность к переговорам, чтобы достичь прекращения огня.
Казахстан отозвал голос за онлайн-выступление Зеленского на ГА ООН
Казахстан решил отозвать голос в поддержку онлайн-выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН.
Власти Казахстана предпочли воздержаться по этому вопросу. «Украина выдвигает свое предложение, чтобы их представитель выступал онлайн на дебатах ООН. Параллельно делегация Беларуси выдвигает поправку к этому предложению, чтобы онлайн выступал не только президент Украины, но и другие главы государств имели такую возможность. Мы голосуем за эту поправку», – сообщил источник в МИД Казахстана, слова которого приводятся в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».
В этот момент поправка Белоруссии отзывается, продолжил источник. «Поэтому наш голос автоматически уходит за то, чтобы мы поддержали Украину. Сейчас мы направили ноту секретариату ООН и меняем свой голос с «за» на «воздержаться», потому что Казахстан за равенство. Мы за то, чтобы все главы государств, любой участник дебатов ООН мог выступать онлайн – не только одна определенная страна, но и все имели такую возможность», – объяснили в МИД Казахстана.
Ранее Россия выступила против видеообращения Зеленского на Генассамблее ООН в нарушение правил международной организации.
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Рубль отреагировал на обращение Путина к россиянам умеренным снижением
Рубль отреагировал умеренным снижением на обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, доллар растет на 60 копеек – до 61,2 рубля.
Курс доллара расчетами «завтра» на 9.22 повышался на 62 копейки, до 61,22 рубля, евро прибавлял 20 копеек, до 60,8 рубля, передает РИА «Новости».
До обращения Путина доллар торговался немного ниже 60,9 рубля, евро - 60,6 рубля.
Шойгу озвучил потери России в СВО
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими.
«Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг», – отметил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
«Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу», – отметил министр.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Кадыров объявил о переходе к новой тактике спецоперации против ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о переходе Вооруженных сил России к новой тактике спецоперации против украинских националистов.
«Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником оперативного штаба Чеченской Республики по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.
Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.
В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
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