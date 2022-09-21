В Совфеде разъяснили, что депутаты ГД и сенаторы не подлежат мобилизации

Депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации, заявил источник в аппарате Совета Федерации, сославшись на действующий закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

«Согласно закону, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, помимо других категорий, имеют депутаты Госдумы и сенаторы», – сообщил источник РИА «Новости».

Статья 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» гласит, что «отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам... членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы».

Между тем глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, комментируя возможную мобилизацию депутатов, сообщил, что здесь необходимо действовать по закону, при этом он считает, что добровольцы среди них найдутся.

«Будем действовать по закону, думаю, что добровольцы найдутся», – сообщил Пискарев.

Защита суверенитета – это обязанность государства, отметил Пискарев, добавив, что поддерживает заявление президента Владимира Путина.

«Защищать Родину – долг мужчины. Чувствую, что мы должны бороться с фашизмом и терроризмом, это долг каждого мужчины», – также сообщил депутат.

Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.