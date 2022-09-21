Шойгу: В Киеве сидит западное командование из 150 специалистов

В Киеве фактически сидит западное командование из 150 военных специалистов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Последняя группа, которая прибыла, и бывших военнослужащих, и действующих военнослужащих, 150 человек. Это фактически полностью командование сидит. Западное командование в Киеве, которое руководит всеми этими вещами, операциями», – передает РИА «Новости» заявление Шойгу в эфире канала «Россия-24».

Шойгу заявил также об огромных объемах оружия, которые Запад поставляет Украине.

«Мы действительно воюем с коллективным Западом плюс НАТО. Когда мы говорим об этом, то не только имеем в виду то вооружение, которое поставляется в огромных объемах, но и, конечно, о системах, которые есть. Это системы связи, системы обработки информации», – сказал он.

По словам министра обороны, Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом.

«Здесь, естественно, не могу не сделать акцент, что мы на сегодняшний воюем уже не столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом», – сказал Шойгу.

Он пояснил, что у Украины закончилось собственное оружие, оставшееся с советских времен. Многие европейские страны, у которых тоже было оружие советского производства, «вычистили все, что у них было, все склады и тщательно их подмели», передав оружие Украине.

«Но мы постоянно выбиваем, выбиваем, и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, плюс НАТО», – добавил Шойгу, уточнив, что больше 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают «против России».

Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.