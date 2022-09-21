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Шойгу: В Киеве сидит западное командование из 150 специалистов
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В Киеве фактически сидит западное командование из 150 военных специалистов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Последняя группа, которая прибыла, и бывших военнослужащих, и действующих военнослужащих, 150 человек. Это фактически полностью командование сидит. Западное командование в Киеве, которое руководит всеми этими вещами, операциями», – передает РИА «Новости» заявление Шойгу в эфире канала «Россия-24».
Шойгу заявил также об огромных объемах оружия, которые Запад поставляет Украине.
«Мы действительно воюем с коллективным Западом плюс НАТО. Когда мы говорим об этом, то не только имеем в виду то вооружение, которое поставляется в огромных объемах, но и, конечно, о системах, которые есть. Это системы связи, системы обработки информации», – сказал он.
По словам министра обороны, Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом.
«Здесь, естественно, не могу не сделать акцент, что мы на сегодняшний воюем уже не столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом», – сказал Шойгу.
Он пояснил, что у Украины закончилось собственное оружие, оставшееся с советских времен. Многие европейские страны, у которых тоже было оружие советского производства, «вычистили все, что у них было, все склады и тщательно их подмели», передав оружие Украине.
«Но мы постоянно выбиваем, выбиваем, и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, плюс НАТО», – добавил Шойгу, уточнив, что больше 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают «против России».
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Шойгу рассказал, кого коснется мобилизация
Под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – приводит ТАСС слова Шойгу.
Он отметил, что в России – огромный мобилизационный ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, военную специальность.
«У нас их почти 25 млн. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация – частичная мобилизация, 1% или чуть больше, 1,1% от общего мобилизационного ресурса», – подчеркнул министр обороны Шойгу.
Ранее президент объявил частичную мобилизацию.
Путин: Мобилизация в России начнется 21 сентября
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Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября, заявил президент Владимир Путин в телеобращении.
«Указ о частичной мобилизации подписан», – передает РИА «Новости» слова Путина.
По его словам, указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу.
В начале обращения Путин объявил частичную мобилизацию.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
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NYT: Российская армия уничтожает американские гаубицы на Украине иранскими дронами
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Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине все чаще применяют новое, «пугающе эффективное оружие» – ударные беспилотники иранского производства, пишет The New York Times со ссылкой на офицеров ВСУ.
Украинский военный чиновник, на которого ссылается NYT, сообщил, что обломки ударного беспилотника Shahed-136 были обнаружены на земле после начала так называемого контрнаступления ВСУ на северо-востоке в начале сентября. При этом издание указывает, что Россия и Иран не признают заключение сделки по этим БПЛА.
Издание отмечает, что иранские «дроны-камикадзе» являются «мощным оружием». «Он взрывается при ударе, неся боеголовку весом около 80 фунтов (около 37 кг – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в статье.
Автор публикации отмечает, что возможное применение беспилотника на Украине стало бы первым случаем использования Shahed-136 за пределами Ближнего Востока.
Как утверждает официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Иран якобы продал России два типа беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, они были переданы российской стороне на аэродроме в Иране в августе.
Хотя Уотсон утверждает, что Россия прибегла к закупкам у «ненадежной страны» и что, по данным разведки США, на поле боя у иранских дронов якобы отмечались «многочисленные сбои», The New York Times отмечает, что Shahed-136 «пугают» украинских военнослужащих.
Так, полковник вооруженных сил Украины Родион Кулагин, командующий артиллерийскими операциями на Харьковском направлении, заявил NYT, что во время своего применения на Украине иранский беспилотник уничтожил поставленную американцами гаубицу M777. По его словам, полдюжины ударов уничтожили гаубицы и бронетехнику, убив четырех солдат и ранив 16.
По словам полковника Кулагина, беспилотники Shahed-136 пока были развернуты только на северо-востоке Украины. Он утверждает, что ВС России в настоящее время испытывают иранские дроны.
Украинский офицер Владимир Данченко, слова которого также приводит американское издание, заявляет, что был свидетелем атаки иранского дрона по самоходной гаубице. Он рассказал, что беспилотник пронесся мимо и уничтожил оружие. «Это было не похоже на артиллерию, которая била по нам раньше. Я никогда раньше не встречал ничего подобного», – сказал офицер ВСУ.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран, как уверены в Вашингтоне, якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
При этом российские власти называют слухи о поставках Ираном ударных беспилотников вбросами.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали, не найдя ответа.
В Госдуме исключили возможность всеобщей мобилизации в России
Всеобщей мобилизации в России не будет, заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, опасения по поводу того, что принятые во вторник Госдумой поправки в законодательство будут предшествовать мобилизации, беспочвенны. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет», – заявил Картаполов «Парламентской газете».
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
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Кадыров объявил о переходе к новой тактике спецоперации против ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о переходе Вооруженных сил России к новой тактике спецоперации против украинских националистов.
«Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником оперативного штаба Чеченской Республики по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.
Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.
В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
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Минобороны показало работу «крылатой пехоты» на Украине
Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, пунктов управления ВСУ военнослужащими ВДВ в ходе СВО.
«Российские десантники шквальным огнем из 122-мм самоходных установок 2С1 «Гвоздика» и танков ликвидировали долговременные огневые точки противника. После успешной боевой работы «крылатая пехота» оперативно сменила огневые позиции», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В Госдуме собрались внести в УК понятия «мобилизация» и «военное время»
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В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.
«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», – передает РИА «Новости» текст поправок.
В тексте указано также, что неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет.
Поправки предлагаются в ст. 332 «Неисполнение приказа». Авторы предлагают дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях», повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.
Изменения также предлагается внести в ст. 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). Действующие нормы подразумевают, что такими обстоятельствами признаются условия вооруженного конфликта или военных действий. Авторы поправок предлагают изменить норму и указать, что периоды мобилизации, военного положения или военного времени станут отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Согласно поправкам такими обстоятельствами также станут условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий.
Также согласно тексту поправок, в УК в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменить словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Госдума 14 июня приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене. Инициатива была внесена в палату группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Шойгу озвучил потери России в СВО
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими.
«Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг», – отметил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
«Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу», – отметил министр.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
В Москве развернут инфраструктуру для поступления иностранцев в ВС России
В столичном миграционном центре «Сахарово» планируется развернуть инфраструктуру для помощи Минобороны в поступлении иностранцев на военную службу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В правительстве города «сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», сказал Собянин, передает «Фонтанка».
Он отметил, что Госдума приняла закон, по которому иностранные граждане, служащие в армии по контракту, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Путин призвал изучать западную военную технику на Украине
Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
По его словам, на поддержку Киева направлены все запасы арсеналов НАТО, Россия должна их изучать и совершенствовать свою технику, передает ТАСС.
«Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производства, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий», – заявил Путин.
Он отметил, что представители ОПК сами выезжают буквально на передовую.
«И я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм, и это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий», – отметил президент, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса потребовал в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях России.
Разведчик рассказал о помощи ВСУ со стороны Запада
Украинские войска располагают большим количеством западной электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания, рассказал боец подразделения разведки Вооруженных сил с позывным «Ладан».
«У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего – электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо», – приводит его слова РИА «Новости».
Ладан подчеркнул, что не берет ничего в качестве трофеев.
«Один раз столкнулись: лежал «Джавелин» (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – прим. ВЗГЛЯД), а парень его попытался поднять. Под ним лежал «сюрприз», в итоге парень «двухсотый» теперь, погиб. По этой причине, я, допустим, стараюсь вообще ничего не трогать. А так, пересекался. Допустим, польский гранатомет одноразовый под названием «Комар». Видел его, видел «Джавелины», видел чешский подвид нашего РПГ... Видели снайперскую винтовку, лично сам в руках держал, американскую», – рассказал боец.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. В Кремле отмечали, что российские военные «весьма и весьма тщательно» отслеживают поставки западных вооружений Киеву и «превентивно работают в этой связи». Москва подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Шойгу: Украина потеряла половину армии
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На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тыс. человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. Он добавил, что это составляет половину армии.
«Нельзя не сказать об инструкторах, но не просто инструкторах, а наемниках, которые находятся в этой среде (на стороне киевского режима – прим.ВЗГЛЯД). На сегодняшний день их осталось чуть больше тысячи. Кто-то уехал, кто-то погиб, больше 2 тыс. наемников погибли», –добавил глава российского военного ведомства.
Ранее Шойгу озвучил потери России в СВО.
Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
Кремль спросили о предложении Кадырова объявить самомобилизацию
Предложение об объявлении «самомобилизации» должно комментировать министерство обороны, нужна оценка военных профессионалов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.
В Кремле неоднократно заявляли, что в настоящее время речи о мобилизации в России не идет.
В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин ранее сообщил газете ВЗГЛЯД, что в Якутии, Татарстане и других регионах из добровольцев уже формируется несколько десятков батальонно-тактических групп.
Швейцария подписала с США контракт на покупку истребителей F-35
Швейцария заключила с США контракт на приобретение 36 истребителей F-35A взамен находящихся ныне на вооружении самолетов F/A-18 Hornet и F-5 Tiger, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте швейцарского правительства.
В нем отмечается, что «19 сентября генеральный директор по вопросам вооружений Мартин Зондереггер и шеф проекта Дарко Савич подписали в Берне с американским правительством контракт на покупку», – передает ТАСС. Поставки 36 американских истребителей должны быть осуществлены с 2027 по 2030 год, пояснило правительство.
Сумма контракта составляет 6,035 млрд франков (более 6,2 млрд долларов).
17 ноября 2021 года британский F-35 упал в Средиземном море, пилот катапультировался.
В январе новейший американский истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию, когда пытался совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море. Самолет не смог сесть на палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон». В результате аварии пострадали семь моряков, трое из них доставлены в госпиталь на Филиппинах. Пилот «благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом».
Напомним, в сентябре 2021 года СМИ сообщили, что американская корпорация Lockheed Martin из-за пандемии коронавируса не сможет поставить США необходимое число истребителей F-35.
АК-12 доработали после применения на Украине
Автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине, сообщил президент АО «Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») Алан Лушников.
Прошло уже несколько совещаний по эксплуатации автоматов АК-12 в ходе спецоперации, отметил он. В частности, было предложено исключить режим отсечки по два выстрела, предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада.
«Концерн, как и всегда, оперативно отреагировал на эти замечания: в кратчайшие сроки мы подобрали технические решения, сделали опытный образец и продемонстрировали его представителям Минобороны России. Одобренные технические решения сейчас вводятся в конструкторскую документацию автомата», – передает РИА «Новости» слова Лушникова.
Он отметил, что «АК-12 конструкции 2022 года отличается в лучшую сторону от ранее выпущенных изделий».
Разработанный «Калашниковым» автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.
Ранее концерн «Калашников» заявил, что рассчитывает на интерес Ближнего Востока к новому автомату АК-19 под патрон НАТО.