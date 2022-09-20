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Власти Харьковской области рассказали о безжалостных наемниках в Купянске
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Разговаривающие на английском языке иностранные наемники не испытывают жалости к жителям харьковского Купянска, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«В Купянске одни иностранные наемники, которые говорят на английском. Эти люди вообще не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям», – сообщили РИА «Новости» в администрации.
Ранее в администрации Харьковской области обвинили ВСУ в намеренном выявлении в Купянске и последующем похищении сотрудничавших с Россией граждан.
В прошлую субботу ВСУ задержали обучавшихся в Купянском медицинском колледже студентов из Шри-Ланки и увезли в неизвестном направлении. Ранее в тот же день в администрации Харьковской области обвинили ВСУ в захвате жителей региона в заложники.
В прошлый вторник беженец из Харьковской области рассказал о пережитом обстреле со стороны украинских военных при попытке выехать из Купянска. Днем ранее глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. Власти освобожденных территорий Харьковской области начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности. Кроме того, около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России. Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России, как пережить зачистки украинских карателей.
Напомним, 10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким должен быть ответ России на шаги ВСУ.
NYT: Российская армия уничтожает американские гаубицы на Украине иранскими дронами
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Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине все чаще применяют новое, «пугающе эффективное оружие» – ударные беспилотники иранского производства, пишет The New York Times со ссылкой на офицеров ВСУ.
Украинский военный чиновник, на которого ссылается NYT, сообщил, что обломки ударного беспилотника Shahed-136 были обнаружены на земле после начала так называемого контрнаступления ВСУ на северо-востоке в начале сентября. При этом издание указывает, что Россия и Иран не признают заключение сделки по этим БПЛА.
Издание отмечает, что иранские «дроны-камикадзе» являются «мощным оружием». «Он взрывается при ударе, неся боеголовку весом около 80 фунтов (около 37 кг – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в статье.
Автор публикации отмечает, что возможное применение беспилотника на Украине стало бы первым случаем использования Shahed-136 за пределами Ближнего Востока.
Как утверждает официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Иран якобы продал России два типа беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, они были переданы российской стороне на аэродроме в Иране в августе.
Хотя Уотсон утверждает, что Россия прибегла к закупкам у «ненадежной страны» и что, по данным разведки США, на поле боя у иранских дронов якобы отмечались «многочисленные сбои», The New York Times отмечает, что Shahed-136 «пугают» украинских военнослужащих.
Так, полковник вооруженных сил Украины Родион Кулагин, командующий артиллерийскими операциями на Харьковском направлении, заявил NYT, что во время своего применения на Украине иранский беспилотник уничтожил поставленную американцами гаубицу M777. По его словам, полдюжины ударов уничтожили гаубицы и бронетехнику, убив четырех солдат и ранив 16.
По словам полковника Кулагина, беспилотники Shahed-136 пока были развернуты только на северо-востоке Украины. Он утверждает, что ВС России в настоящее время испытывают иранские дроны.
Украинский офицер Владимир Данченко, слова которого также приводит американское издание, заявляет, что был свидетелем атаки иранского дрона по самоходной гаубице. Он рассказал, что беспилотник пронесся мимо и уничтожил оружие. «Это было не похоже на артиллерию, которая била по нам раньше. Я никогда раньше не встречал ничего подобного», – сказал офицер ВСУ.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран, как уверены в Вашингтоне, якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
При этом российские власти называют слухи о поставках Ираном ударных беспилотников вбросами.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали, не найдя ответа.
Шеслер прокомментировала данные о бегстве главы Николаевщины в Одессу
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«Обстановка в Николаеве тяжелая как в гуманитарном, так и в военном плане. Идут репрессии. Однако напряженность еще не достигла того градуса, чтобы власти бежали оттуда. Не стоит выдавать желаемое за действительное», – сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее подпольщики заявили о якобы бегстве главы Николаевской обладминистрации Виталия Кима в Одессу на фоне растущего масштаба репрессий в городе.
«На мой взгляд, информация о том, что Ким убежал из Николаева, не совсем корректна. Да, он может находиться сейчас в Одессе, но не нужно выдавать желаемое за действительное. Пока военная ситуация в Николаевской области не настолько плохая для ВСУ, чтобы он, а также мэр Николаева Александр Сенкевич, удирали из города», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«При этом город находится в тяжелом положении. Огромные проблемы с водой, совершенно непонятно, как будет проходить отопительный сезон. Совсем недавно Ким призвал уезжать из Николаева мирных жителей, кроме тех, кто помогает военным или имеет работу. Подавляющее большинство горожан, то есть порядка 80%, потеряли работу. Это огромная проблема. Кроме того, в городе большие проблемы с подвозом питьевой воды и гуманитарной помощью. Люди действительно голодают», – отметила правозащитница.
«Из-за того, что в городе сосредоточено большое количество военных объектов, стянуты различные воинские соединения, дислоцируются HIMARS, Николаев подвергается регулярным ракетным ударам. Поэтому для мирного населения оставаться в городе становится все опаснее», – добавила она.
«Вместе с тем непонятно куда уезжать. Николаевцев нигде не ждут, ни в других областях Украины, ни в Европе, а в Россию они выехать не могут. Помощь беженцам сейчас везде сокращают и люди находятся просто в безвыходном положении», – подчеркнула собеседница.
«В то же время Николаев уже несколько месяцев считается одним из крупнейших центров репрессий против пророссийского населения. Это русский город, там многие люди поддерживают Россию, ждут прихода России, но они вынуждены скрывать свои взгляды. Настроения горожан вызывают озлобленность у украинских спецслужб, руководства города и области, а также у военных, которые там размещаются», – полагает Шеслер.
«Акции по устрашению населения и подавлению инакомыслия рекламировали и местные власти, включая Кима. Действительно, обычных людей останавливают на улицах, просматривают телефоны, многие из них попадают в застенки», – рассказала эксперт.
«Я лично знаю двух пожилых женщин, которым больше 70 лет, и которые находятся под уголовным преследованием за свои взгляды, которые они высказывали 10 лет назад. Против них возбуждены уголовные дела, хотя совершенно понятно, что эти женщины никакой угрозы для существующего режима не представляют», – добавила она.
Ранее николаевские подпольщики заявили, что глава областной администрации Виталий Ким сбежал в Одессу, видимо, из-за российских ударов по позициям украинских войск в регионе.
Активисты сообщили, что «Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу». «Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает», – заявили они. Подпольщики подготовили листовки с фотографией Кима и надписью на английском языке «Wanted» («Разыскивается»), которые собираются «развешивать по всему городу». Свое последнее видеообращение из Николаева Ким опубликовал в Telegram-канале 11 сентября, с тех пор в канале видеоролики он не выкладывал.
Активист подполья рассказал, что украинские власти устроили в Николаеве фильтрационные мероприятия, на улицах останавливают людей и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией. Он призвал горожан придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания, поскольку «любые фильтрационные без поимок не обойдутся», передает РИА «Новости».
Напомним, по данным Минобороны, авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки около 180 целей ВСУ, в том числе пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в Николаевской области. Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаева поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.
Ранее в Николаеве для жителей ввели карточки на получение бесплатного хлеба. Об этом сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.
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Володин: Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада
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Вооруженные силы Украины в ходе так называемого контрнаступления не оправдали ожидания Вашингтона и Брюсселя, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал «победу», однако результат разочаровал «западных спонсоров».
«Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. Что же случилось за это время?» – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что определять условия для прекращения конфликта должны украинские власти. С похожим заявлением выступила посол США на Украине Бриджит Бринк. Она сказала, что Киев сам должен устанавливать сроки переговоров и определение «победы», достижению которой пытается способствовать Вашингтон.
При этом тот же Боррель заявлял в апреле, что «война» на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
«Во-первых, вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров», – отметил Володин.
«Во-вторых, внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов. Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы», – отметил спикер нижней палаты российского парламента.
«Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», – заключил Володин.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные попытались прорвать оборону у населенного пункта Правдино при поддержке девяти танков и 16 броневиков 28-й механизированной бригады, но не преуспели.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что наступательный план ВСУ в районе села Берестовое в ДНР провалился, уничтожено большое количество живой силы и техники нацистов.
Эксперт оценил данные об использовании Россией в Донбассе иранских дронов
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«Запад преследует сразу несколько целей, делая вбросы о сотрудничестве между Россией и Ираном по беспилотникам. Но подобные аппараты действительно могли бы временно решить проблему нехватки БПЛА», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, комментируя сообщения западной прессы об использовании Россией иранских «дронов-камикадзе» Shahed-136 в рамках спецоперации на Украине.
«Достоверной информации о том, что мы используем подобные беспилотники – нет. Нельзя исключать возможность того, что сообщения западной прессы могут быть просто дезинформацией», – сказал эксперт по БПЛА Денис Федутинов.
Эксперт отметил, что сфабриковать «доказательства» российско-иранского сотрудничества довольно просто. «Фрагментов таких беспилотных аппаратов заинтересованные стороны могли с запасом набрать в регионах их применения. Например, в Саудовской Аравии, или Йемене, где они использовались местными хуситами», – пояснил он.
Мотивов таких действий может быть несколько. «Во-первых, это могло бы послужить основанием для подкрепления доверия к американским источникам, которыми изначально в публичное поле была вброшена информация относительно возможности сотрудничества России и Ирана в сфере беспилотной техники», – заметил собеседник.
«Во-вторых, Запад может воспользоваться этим информационным поводом, чтобы обосновать не только продолжение, но и увеличение поставок вооружений Украине. Причем увеличения как количественного, так и качественного», – продолжил эксперт.
«В-третьих, это имеет медийный эффект. В СМИ начнут раскручивать историю о возможном масштабном военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Тегераном. Подаваться же это будет максимально негативно», – перечислил Федутинов.
«Если же допустить, что использование сделанных в Иране систем БЛА действительно имеет место на Украине, – продолжает собеседник, – то это может иметь несколько объяснений. В ходе боевых действий неизбежно выбывание из строя имеющихся у России БЛА. Принимая во внимание трудности с быстрым восполнением потерь, актуальной становится задача по поиску альтернативных путей решения проблемы».
«Импорт из Ирана или из какой-либо иной страны, имеющей необходимые российским военным системы и выражающей готовность их поставлять, является одним из возможных решений задачи. Подчеркну, решений временных, не направленных на замещение отечественных образцов, а вызванных необходимостью недопущения дефицита техники», – рассуждает эксперт.
Ситуация усложняется тем, что у России нет аналогов иранских «беспилотников-камикадзе» Shahed-136. «Основным разработчиком и производителем систем барражирующих боеприпасов в России является входящая в состав Группы «Калашников» компания ZALA Aero. Разработанные ею системы семейства «Ланцет» довольно неплохо зарекомендовали себя еще в Сирии, и, судя по всему, не менее эффективно используются на Украине. Однако они относятся к аппаратам существенно меньшей размерности, чем иранские Shahed-136», – заключил Федутинов.
Ранее издание The New York Times сообщило, что ВС России якобы используют «новое, пугающее эффективное оружие» – ударные беспилотники иранского производства. Так, украинский военный чиновник сообщил NYT, что обломки ударного беспилотника Shahed-136 были обнаружены на земле после начала так называемого контрнаступления ВСУ на северо-востоке в начале сентября.
При этом газета указывает, что Россия и Иран не признают заключение сделки по этим БПЛА. Издание также отмечает, что иранские «дроны-камикадзе» являются «мощным оружием». «Он взрывается при ударе, неся боеголовку весом около 80 фунтов (около 37 кг – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в статье.
Автор публикации отмечает, что возможное применение беспилотника на Украине стало бы первым случаем использования Shahed-136 за пределами Ближнего Востока.
Как утверждает официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Иран якобы продал России два типа беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, они были переданы российской стороне на аэродроме в Иране в августе.
Хотя Уотсон утверждает, что Россия прибегла к закупкам у «ненадежной страны» и что, по данным разведки США, на поле боя у иранских дронов якобы отмечались «многочисленные сбои», The New York Times отмечает, что Shahed-136 «пугают» украинских военнослужащих.
Так, полковник вооруженных сил Украины Родион Кулагин, командующий артиллерийскими операциями на Харьковском направлении, заявил NYT, что во время своего применения на Украине иранский беспилотник уничтожил поставленную американцами гаубицу M777. По его словам, полдюжины ударов уничтожили гаубицы и бронетехнику, убив четырех солдат и ранив 16.
По словам полковника Кулагина, беспилотники Shahed-136 пока были развернуты только на северо-востоке Украины. Он утверждает, что ВС России в настоящее время испытывают иранские дроны.
Украинский офицер Владимир Данченко, слова которого также приводит американское издание, заявляет, что был свидетелем атаки иранского дрона по самоходной гаубице. Он рассказал, что беспилотник пронесся мимо и уничтожил оружие. «Это было не похоже на артиллерию, которая била по нам раньше. Я никогда раньше не встречал ничего подобного», – сказал офицер ВСУ.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран, как уверены в Вашингтоне, якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
При этом российские власти называют слухи о поставках Ираном ударных беспилотников вбросами.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали, не найдя ответа.
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Подпольщики заявили о бегстве главы Николаевской обладминистрации Кима в Одессу
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал в Одессу, видимо, из-за российских ударов по позициям украинских войск в регионе, заявили местные подпольщики.
Активисты заявили, что «Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу». «Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает», – заявили они. Подпольщики подготовили листовки с фотографией Кима и надписью на английском языке «Wanted» («Разыскивается»), которые собираются «развешивать по всему городу». Свое последнее видеообращение из Николаева Ким опубликовал в Telegram-канале 11 сентября, с тех пор в канале видеоролики он не выкладывал.
Активист подполья рассказал, что украинские власти устроили в Николаеве фильтрационные мероприятия, на улицах останавливают людей и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией. Он призвал горожан придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания, поскольку «любые фильтрационные без поимок не обойдутся», передает РИА «Новости».
Напомним, по данным Минобороны, авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки около 180 целей ВСУ, в том числе пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в Николаевской области. Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаева поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.
Минобороны показало работу «крылатой пехоты» на Украине
Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, пунктов управления ВСУ военнослужащими ВДВ в ходе СВО.
«Российские десантники шквальным огнем из 122-мм самоходных установок 2С1 «Гвоздика» и танков ликвидировали долговременные огневые точки противника. После успешной боевой работы «крылатая пехота» оперативно сменила огневые позиции», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой
Фронтовая авиация Воздушно-космических сил России наносит ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск в районе Авдеевки в Донецкой народной республике.
Вертолеты огневой поддержки ВКС РФ на минувших выходных нанесли удары в ответ на артиллерийский обстрел села Новоселовка Вторая со стороны украинских боевиков, действующих на авдеевском направлении, напоминает РИА «Новости».
Со стороны союзных сил позиции на данном участке фронта держат бойцы 9-го полка народной милиции ДНР.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В ЛНР рассказали о подготовке к возможному наступлению ВСУ
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«Мы укрепили линию обороны со стороны Харьковской области. И в случае атаки ВСУ противнику будет дан жесткий отпор», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя развитие военной ситуации в приграничных с республикой районах.
«Ситуация в ЛНР довольно напряженная за счет боев, которые проходят вблизи наших границ. Но территория республики нами полностью контролируется. Буквально недавно я разговаривал с главами районов и городов, они активно готовятся к отопительному сезону, восстанавливают тепловые контуры в разрушенных зданиях», – рассказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
Дипломат также отметил, что на протяжении длительного времени идет непрекращающийся поток дезинформации со стороны Украины. «Нам постоянно приходится бороться с потоком лжи. В частности, ВСУ уже неоднократно заявляли о взятии под контроль Лисичанска. Вот только глава города почему-то не в курсе того, что населенный пункт взят», – сыронизировал он.
«Сейчас обстрелам подвергаются города Стаханов, Сватово, Кременная и Лисичанск. Причем удары наносятся из дальнобойных РСЗО HIMARS. Очевидно, что основная цель этого – посеять панику среди местного населения и показать, что украинские боевики находятся где-то рядом», – сообщил собеседник.
Мирошник отметил, что наибольшую опасность для республики представляет потенциальная атака ВСУ с территории Харьковской области. «Особенно это касается ситуации в районах реки Оскол. Там нами сформирована довольно серьезная линия обороны. Другие направления нам не пришлось оголять. Поэтому в случае необходимости мы способны дать серьезный отпор противнику», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно, что ряд городов ЛНР вновь подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Сообщается, что удары были нанесены с применением американских РСЗО HIMARS.
«Ранения получил журналист «Федерального агентства новостей», разрушена гостиница «Ватра», повреждено семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли», – приводит сообщение представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ТАСС.
Там также сообщили, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово. По данным центра, число пострадавших при обстреле украинскими войсками города Кременная в ЛНР возросло до двух.
Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что Краснолиманское направление остается самым сложным участком боев с вооруженными силами Украины.
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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
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Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Александровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожено более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогорки Херсонской области уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.
В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Першотравневое Днепропетровской области потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными», – отметил Конашенков.
«В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинки, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбного Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь» в городе Запорожье, уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево ДНР, Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах», – отчитались в Минобороны.
«В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS.
Также за сутки сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лидиевка, Новомихайловка, Чкалово, Новобахмутовка, Рясное, Верхнеторецкое, Завитне-Бажання, Любовка ДНР, Снигиревка Николаевской области, Максима Горького и Чернянка Херсонской области, а также Дорожнянка Запорожской области», – сообщил Конашенков.
«В районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Кроме того, в районах населенных пунктов Белозерка и Червоный Маяк Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и двадцать четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Волноваха, Корсунь ДНР, города Херсона, населенных пунктов Таврийск, Берислав, Веселое и Новая Каховка Херсонской области, а также в районе населенного пункта Червоный Проминь Николаевской области», – перечислили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что в результате российских ударов ВСУ потеряли более 400 военнослужащих.
Общественная палата ЛНР призвала немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ
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Общественная палата Луганской народной республики (ЛНР) выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России.
«Общественная палата Луганской народной республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской народной республики субъектом российской Федерации», – приводит обращение РИА «Новости».
Общественная палата ЛНР заявила, что считает, что вхождение республики в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.
В обращении отмечается, что киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили народ ЛНР, укрепили его волю и веру.
Общественная палата ЛНР также выразила уверенность, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму о вхождении в состав России.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Кремль сравнил провокацию Киева в Изюме с Бучей
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Обвинения в адрес России в якобы совершении военных преступлений в Харьковской области развиваются по тому же сценарию, как и в Буче, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал эти сообщения враньем.
«Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», – приводит его слова ТАСС. Так Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о якобы совершенных Россией военных преступлениях на северо-востоке Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на английском языке, в котором заявил, что в Изюме Харьковской области якобы обнаружено массовое захоронение, и пообещал привезти туда представителей иностранных СМИ.
Аналогичная ситуация весной произошла в Киевской области, когда украинские власти и западные СМИ стали бездоказательно обвинять российских военных в якобы массовых убийствах мирных жителей в Буче. В Минобороны России подчеркивали, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что армия России не имеет отношения к событиям в Буче. При этом, отмечал он, Москва знает, кто стоит за этой провокацией.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались добиться в Изюме как можно большего числа жертв, чтобы потом создать соответствующую картинку в западных СМИ. В ряде городов Харьковской области провели эвакуацию населения.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев готовит новую провокацию – на этот раз под Изюмом.
Разведчик рассказал о помощи ВСУ со стороны Запада
Украинские войска располагают большим количеством западной электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания, рассказал боец подразделения разведки Вооруженных сил с позывным «Ладан».
«У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего – электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо», – приводит его слова РИА «Новости».
Ладан подчеркнул, что не берет ничего в качестве трофеев.
«Один раз столкнулись: лежал «Джавелин» (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – прим. ВЗГЛЯД), а парень его попытался поднять. Под ним лежал «сюрприз», в итоге парень «двухсотый» теперь, погиб. По этой причине, я, допустим, стараюсь вообще ничего не трогать. А так, пересекался. Допустим, польский гранатомет одноразовый под названием «Комар». Видел его, видел «Джавелины», видел чешский подвид нашего РПГ... Видели снайперскую винтовку, лично сам в руках держал, американскую», – рассказал боец.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. В Кремле отмечали, что российские военные «весьма и весьма тщательно» отслеживают поставки западных вооружений Киеву и «превентивно работают в этой связи». Москва подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Киев не объяснил уничтожение документов по военным биопрограммам с США
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Украина на совещании в Женеве государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не смогла объяснить причины экстренного уничтожения документальных свидетельств о совместной с США военно-биологической деятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности [США на Украине] также остались без каких-либо комментариев. При этом украинская делегация заявила, цитата: «Здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе», – передает ТАСС слова Кириллова.
С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которое было инициировано Москвой в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции.
«Участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные Министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам», – заявил Кириллов. По его словам, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных Москвой документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
В ЛНР обозначили сроки проведения референдума о вхождении в состав РФ
О дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня, заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в эфире телеканала «Россия 24».
«ОП обратилась с инициативой провести референдум, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы по организации референдума на территориях республики – от этого будем отталкиваться. Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате проведения референдума пока рано», – цитирует РИА «Новости» Карякина.
Он подчеркнул, что опыт проведения референдума в 2014 году доказал, что «его можно провести в довольно жестких условиях». «Сегодня это то, что требует население. Это основной вопрос, который сегодня звучит на встречах с жителями ЛНР. Люди прекрасно понимают, что сегодня мы стоим на пороге великого события для нашей республики, и, конечно же, они воодушевлены тем, что в ближайшее время мы будем частью великой державы. При этом стоит отметить, что часть населения ЛНР уже является гражданами России», – отметил глава ОП ЛНР.
Ранее Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
В Госдуме объяснили желание ЛНР провести референдумы о присоединении к России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Чиновник НАТО дал определение «русне»
Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс, участвовавший в конференции в Варшаве в носках украинского бренда с надписью «Топчу русню», объяснил свой выбор аксессуаров.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Сартс заявил, что под словом «русня» он подразумевал не людей определенной национальности, а «конкретное мировоззрение и поведение».
«Русня – люди, которые верят в свое «особое» право вторгаться и оккупировать соседей, люди, которые при вторжении убивают тысячи невинных людей в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе», – заявил натовский чиновник, слова которого приводит канал «360».
К этой же категории он отнес людей, которые «стараются скрыть преступления» и «делают вид, что ничего не происходит, несмотря на все факты».
Накануне стало известно, что Сартс пришел на конференцию в Варшаве в носках, на которых была оскорбительная для россиян надпись. Сам украинский бренд использовал данный случай для рекламы.
Москва неоднократно заявляла, что во многих странах мира ведется настоящая травля русских.