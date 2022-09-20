В Белом доме допустили постепенную отмену санкций против Венесуэлы

Соединенные Штаты готовы к постепенной отмене односторонних санкций в отношении Венесуэлы в случае прогресса в диалоге между властями и оппозицией этой южноамериканской страны, сообщил старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Хуан Гонсалес.

«Чего мы пытаемся добиться сейчас, так это расширения международного консенсуса в пользу демократии в Венесуэле, пытаемся вовлечь [в это] как можно больше стран, концентрируя внимание на диалоге, направление которому задают [сами] венесуэльцы. И мы очень ясно сигнализировали о том, что <…> готовы смягчать санкции на основе прогресса на данных переговорах. И мы вновь введем эти санкции, если будет регресс или отсутствие переговоров», – приводит слова представителя Белого дома ТАСС.

При этом он фактически дал понять, что нынешняя американская администрация во главе с президентом США Джо Байденом не намерена ужесточать режим санкций в отношении Венесуэлы, поскольку не верит в эффективность таких шагов. «Мы не вводили новых санкций в отношении Венесуэлы после прихода к власти в силу пары причин. Номер один: мы пришли к выводу о том, что никакие дополнительные санкции не изменили бы статус-кво, в действительности могли бы закрыть пространство для диалога», – отметил Гонсалес, выступая на семинаре в вашингтонском Институте мира.

Сотрудник СНБ Белого дома выразил уверенность в том, что переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы возобновятся, но не стал давать прогнозов по поводу их дальнейшего хода. «Вернутся ли они за стол переговоров? Я с оптимизмом смотрю на перспективы того, что вернутся. Останутся ли они за ним? Я не знаю», – сказал Гонсалес. При этом он подчеркнул, что США «вновь имплементируют эти санкции, <…> если переговоры развалятся», если власти в Каракасе будут тянуть с реализацией возможных договоренностей с оппозицией.

Кроме того, Гонсалес признал, что в ходе мартовского визита в Венесуэлу он заявил правительству в Каракасе, что Вашингтон готов рассматривать отмену, «по сути, всех санкций». Однако, чтобы добиться аннулирования этих ограничительных мер, властям Венесуэлы надо вести переговоры не с американской администрацией, а с оппозицией, подчеркнул представитель СНБ.

В прошлую пятницу эксперты Музея НАТО рассказали о попытках США сменить неугодный политический режим Николаса Мадуро в Венесуэле при помощи диверсий.

Напомним также, в мае Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. США разрешили двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу. В августе Венесуэла приостановила отправку нефти в Европу.