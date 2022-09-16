Музей НАТО рассказал о нестандартных методах борьбы США с властями Венесуэлы

В попытках сменить неугодный политический режим Николаса Мадуро США испробовали всё, включая коммунальные диверсии, отмечают эксперты Музея НАТО.

Политика «левых» властей Венесуэлы вызывает недовольство Соединенных Штатов больше 20 последних лет. Любая власть в Латинской Америке (как и практически по всему миру), на которую США не могут повлиять, априори является угрозой ее национальной безопасности. С угрозами борются по-разному, в том числе с помощью технических диверсий и саботажа. Эксперты медиапроекта «Музей НАТО» напомнили об энергетическом кризисе 2019 года, в котором власти Венесуэлы обвинили США.

Ранним вечером 7 марта (16.56 по местному времени) в Венесуэле произошло внезапное массовое отключение электроэнергии, которое продлилось до 14 марта, хотя в часть районов электроэнергия вернулась 12 марта. Потерю электричества связывали с аварией на крупной ГЭС «Симон Боливар» (плотина Гури), которая является одной из крупнейших в мире по мощности и размеру. ЧП затронуло большинство из 23 штатов Венесуэлы и один приграничный штат Бразилии. Перебои с электроэнергией продолжались весь месяц, а с 25 по 28 марта снова случилось масштабное отключение электричества. Третья волна прокатилась 29 марта.

В возникшей «тьме» моментально вспыхнули протесты оппозиции во главе с лидером Хуаном Гуайдо – «альтернативным» главой венесуэльского парламента, которого открыто поддерживают США. Почва для недовольства действительно была серьезная. В стране возникла тяжелая гуманитарная обстановка: проблемы в работе больниц и клиник, производства, нефтедобычи, транспорта, водоснабжения и во многих других сферах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в диверсии «американский империализм». Со своей стороны Госдепартамент США отрицал какую-либо причастность. МИД РФ назвал отключение актом западного саботажа. Об участии Вашингтона, например, свидетельствуют подозрительные публикации в соцсетях госсекретаря США Майка Помпео, лидера оппозиции Хуана Гуайдо и сенатора США Марко Рубио. Последний вечером 6 марта опубликовал в Твиттере сообщение, где предсказал, что «страдающий народ Венесуэлы теперь находится всего в нескольких днях от самой острой нехватки продовольствия и топлива, с которой когда-либо сталкивалась страна». А затем, буквально через минуты после ЧП, Рубио опубликовал еще одно сообщение, где рассказал об аварии и довольно точно указал ее причины. Майк Помпео 7 марта написал в Твиттере: «Никакого продовольствия. Никаких лекарств. Сейчас – никакой электроэнергии. Следующий этап – никакого Мадуро».

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