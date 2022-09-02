В Эстонии решили отнимать недвижимость россиян за коммунальные долги

Недвижимость граждан России в Эстонии может быть продана для покрытия возможного долга по оплате коммунальных услуг, заявил вице-канцлер эстонского МВД Вейко Коммусаар государственному «Радио 4».

Он пояснил, что квартиру могут реализовать в самом крайнем случае, если человек действительно окажется в ситуации, когда он не сможет управлять недвижимостью и образуется большой долг, передает РИА «Новости».

Коммусаар также считает, что граждане России, которые не имеют доступа к своей недвижимости на территории Эстонии, могут управлять ею через третьих лиц.

«Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости. Да, как сейчас делать банковские переводы – сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я думаю, что есть способ договориться об отсрочке платежей», – отметил вице-канцлер.

По данным МВД, гражданам России принадлежит в Эстонии 41 351 объект недвижимости, а гражданам Белоруссии – 919. Хотя большинство владельцев недвижимости из числа российских граждан проживают в Эстонии с видом на жительство, примерно 12% из них, или 4500 человек нуждаются в визе для посещения Эстонии и потеряют доступ к своей недвижимости из-за визового запрета.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что МВД готовит закон, ограничивающий право граждан России покупать недвижимость в балтийской республике.

До этого эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян с шенгенскими визами в ближайшие несколько дней или недель.

Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Эстонии и Латвии планируют выдавить со своей территории россиян, получивших в предыдущие годы визы и временные виды на жительство.

С 18 августа Эстония запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, целью посещения которых является туризм, бизнес, спорт или культура. Под запрет попали и россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии. Местные банки прекратили принимать платежи из России, и россияне не могут оплачивать коммунальные счета.

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