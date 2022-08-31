В Эстонии заявили о намерении запретить въезд большинству россиян с шенгенскими визами

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян с шенгенскими визами в ближайшие несколько дней или недель.

«Я очень буду приветствовать такие решения в ближайшие дни, будущие недели, в которых мы, в полном соответствии с правилами шенгенских виз, запретим въезд на территории наших стран для этих людей из Российской Федерации, неважно, выданы визы в Эстонии или другой стране шенгенской зоны», – заявил Рейнсалу в интервью агентству Рейтер, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что несмотря на решение ЕС по вопросу выдачи виз в Эстонии намерены выработать решение через сотрудничество в регионе, основанное на «компетенции стран из соображений национальной безопасности».

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.