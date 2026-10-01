Трамп потребовал уволить Пауэлла из совета управления ФРС

Трамп призвал уволить Пауэлла из ФРС из-за ремонта штаб-квартиры за 2,4 млрд долларов

Tекст: Игорь Иножарский

Трамп заявил, что Пауэлл должен быть принудительно отправлен в отставку или привлечен к ответственности правительством США за коррупцию или некомпетентность, пишет Bloomberg. Американский лидер поручил генеральному прокурору Тодду Бланшу изучить отчет генерального инспектора ФРС и принять соответствующее решение.

В отчете внутренней службы контроля ФРС не было обнаружено уголовных преступлений или административных правонарушений, связанных с проектом стоимостью 2,4 млрд долларов. Однако в документе указано на ряд управленческих ошибок, которые привели к резкому увеличению стоимости реконструкции по сравнению с первоначальной оценкой в 1,3 млрд долларов.

Отмечается, что во время руководства Пауэлла Трамп неоднократно критиковал его из-за денежно-кредитной политики и использовал реконструкцию как предлог для давления. Пауэлл покинул пост председателя в мае, но остался членом Совета управляющих ФРС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Трамп потребовал немедленно снизить процентные ставки в США. В марте издание оценило последствия возможной смены руководителя Федеральной резервной системы. В январе американский лидер выдвинул Кевина Уорша на пост главы ФРС.