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В Германии объяснили смысл идеи ввести потолок цен на российскую нефть
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Москва «извлекает на энергетических рынках экономическую выгоду от неопределенности», вызванную украинским кризисом, заявил на пресс-конференции министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
«При этом в свете установления потолка на цены российская нефть не будет полностью исключена из рынка: домохозяйства и предприятия могут и впредь снабжаться ею», – передает ТАСС слова Линднера.
По его словам, действия стран G7 направлены на сокращение получаемой Россией прибыли. Он добавил, что последствия украинского кризиса ощущаются везде, но при этом Москва «извлекает на энергетических рынках экономическую выгоду от неопределенности», вызванной этим кризисом.
«Мы хотим этому решительно противодействовать», – заявил глава Минфина ФРГ.
Ранее сообщалось, что министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России.
МИД Германии ответил на требования Польши о репарациях
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Позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них «закрыт», заявил представитель МИД ФРГ.
«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка», – сказал представитель министерства РИА «Новости».
Он добавил, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.
Напомним, польские власти оценивают ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он добавил, что подобные компенсации выплачиваются годами, и такая сумма должна быть посильна для немецкой экономики. Варшава, по его словам, рассчитывает получить компенсации за то, что «немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939–1945 годах». «Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в деле функционирования польского государства», – отметил он.
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В РПЦ ответили на речь Штайнмайера об участии делегации из РФ в Ассамблее Всемирного совета церквей
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 31 августа в своей речи перед участниками открытия Ассамблеи Всемирного совета церквей поставил под сомнение обоснованность участия делегации Русской Православной Церкви, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«В выступлении президента ФРГ содержались ничем не подтвержденные обвинения, полностью игнорирующие все гуманитарные усилия Московского Патриархата в контексте противостояния на Украине, а также прямое требование к Ассамблее ВСЦ осудить Русскую Православную Церковь», – написал он в своем Telegram-канале.
Легойда назвал позицию Штайнмайера примером грубого давления со стороны высокопоставленного представителя государственной власти на старейшую межхристианскую организацию, а также вмешательством во внутренние дела Всемирного Совета Церквей, и попыткой поставить под сомнение миротворческий и политически нейтральный характер деятельности последнего.
«Примечательно, что выступавший до г-на президента и. о. генерального секретаря ВСЦ протоиерей Иоанн Саука, напротив, отметил важность присутствия на Ассамблее представителей Московского Патриархата, поскольку таковое отвечает самой природе крупнейшей межхристианской организации, призванной содействовать укреплению диалога, мира и взаимопонимания», – отметил он.
По словам митрополита, такая публично выраженная позиция руководства ВСЦ, а также многочисленные обращения делегатов Ассамблеи ВСЦ из Германии и других государств в адрес делегации Русской Церкви свидетельствуют о том, что обвинения президента Германии против Церкви не имеют ожидаемой им поддержки.
«Надеюсь, что Всемирный Совет Церквей продолжит оставаться независимой диалоговой площадкой, следующей в своей деятельности не ангажированному политическому заказу со стороны тех или иных государств, а цели утверждения мира и согласия», – заключил Легойда.
Напомним, глава Германии во время своего выступления призвал участников Ассамблеи к критике в адрес представителей РПЦ, заявив, что руководители РПЦ ведут своих верующих «по ложному пути», поскольку не подвергают вместе с политиками Запада критике спецоперацию России на Украине.
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Новак: За введение потолка цен на нефть из России заплатят потребители ЕС и США
Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», – цитирует ТАСС Новака.
При этом Новак назвал «полным абсурдом» предложения о введении ограничений на цену российской нефти. «[Это] вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного», – добавил он.
Новак отметил, что за данную меру заплатят те европейские и американские потребители, которые в настоящее время уже платят высокие цены за энергоресурсы.
«Это полностью разрушит рынок», – подчеркнул вице-премьер.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
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Меркель: Горбачев коренным образом изменил мою жизнь
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Михаила Горбачева «выдающимся мировым политиком», говорится в ее заявлении в связи со смертью первого и единственного президента СССР. Между тем, по данным агентство DPA, Меркель не сможет посетить похороны Горбачева из-за того, что повредила колено.
«Горбачев писал мировую историю. Он на своем примере показал, как отдельный государственный деятель может изменить мир к лучшему», – передает ТАСС ее слова.
Меркель отметила, что узнала о смерти Горбачева с «большой грустью». «Михаил Горбачев коренным образом изменил и мою жизнь. Я этого никогда не забуду», – подчеркнула экс-канцлер.
Также экс-канцлер Германии заявила, что без мужества первого президента СССР и инициированных им преобразований «была бы невозможна и мирная революция в ГДР».
«Я до сегодняшнего дня чувствую страх, который ощущала вместе со многими жителями ГДР в 1989 году в ожидании, будут ли снова, как и в 1953 году, разъезжать по улицам танки, когда мы кричали «Мы народ» и позже – «Мы один народ». Однако в этот раз, в отличие от 1953 года, танки не разъезжали и не звучали выстрелы», – отметила она.
По словам Меркель, Горбачев не стал препятствовать стремлению жителей ГДР к свободе. «Более того, он позволил объединенной Германии стать членом НАТО», – резюмировала она.
Как сообщило в среду агентство DPA, Меркель не сможет посетить похороны Горбачева из-за того, что повредила колено.
Уточняется, что о такой поездке «в настоящий момент нельзя говорить, поскольку еще нет информации о деталях» организации похорон Горбачева. «Участие [Меркель] в сентябре так или иначе невозможно, поскольку она в конце своего отпуска повредила колено», – отметила представитель экс-канцлера.
По словам Меркель, процесс заживления повреждения идет хорошо, но «поездки такого рода пока не рекомендуются».
Напомним, экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев умер
на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.
Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнования родным и близким Горбачева, отметив его огромное влияние на ход мировой истории.
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Власти Германии решили отказать «халявщикам» в компенсации цен на газ
Берлин планирует исключить «халявщиков» из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
По его словам, надбавку будут получать только те компании, которые в ней нуждаются. «Конечно, этим «халявщикам», компаниям, которые действительно получают хорошую прибыль, не нужно получать надбавку за газ», – передает РИА «Новости» слова Хабека.
Глава немецкого Минэнерго отметил, что претендующие на компенсацию компании-импортеры должны вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности ФРГ, компенсировать недостающие объемы российского газа в достаточной пропорции, а также отказаться от выплаты премий и дивидендов.
Ранее Хабек заявил, что компаниям следует отказаться от помощи, которую правительство Германии должно распределить между импортерами природного газа после введения специального сбора с потребителей.
Напомним, потребителей в Германии с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию – 2,419 евроцента за киловатт-час. Все потребители газа обязаны оплачивать дополнительные расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры. СМИ сообщали, что планируемый в Германии дополнительный сбор за газ для потребителей может стоить домохозяйствам дополнительно 400–600 евро в год.
Handelsblatt сообщала, что на помощь властей претендуют Uniper, SEFE, VNG, EWE, австрийская OMV, швейцарская Axpo, швейцарско-нидерландская Vitol, международная Gunvor. По данным dpa, примерно две трети средств пойдет на компенсацию Uniper, еще 25% – бывшей дочерней структуре Газпрома SEFE и его дочерним компаниям.
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В Германии заявили, что не рассчитывают на поставки российского газа зимой
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Германия не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» в зимний период и не ведет прямых переговоров с Газпромом, заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
«Нам не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу «Северный поток –1» зимой. <…> Я полагаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром, остальное является чистой спекуляцией», – цитирует ТАСС Хабека.
По его словам, в настоящее время не ведутся прямые переговоры с Газпромом.
Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.
Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Шольц заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в Эссене заявил, что считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», – приводит ТАСС слова Шольца.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией наряду с участием в западных союзах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.
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Польша оценила ущерб от нацистской Германии в 1,3 трлн долларов
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Польские власти оценивают ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
«Сумма, которая была представлена как сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Ее можно значительно увеличить. Это 6 трлн 200 млрд злотых (1,3 трлн долларов)», – цитирует Качиньского ТАСС.
Он добавил, что подобные компенсации выплачиваются годами, и такая сумма должна быть посильна для немецкой экономики.
Глава партии отметил, что презентация доклада о репарациях – это «решение поднять этот вопрос на международной арене, а особенно – в польско-германских отношениях».
Варшава, по его словам, рассчитывает получить компенсации за то, что «немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939–1945 годах». «Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в деле функционирования польского государства», – отметил он.
Качиньский отметил, что несколько десятков стран получили компенсации от Германии, но Польша не получила. По его словам, последствия Второй мировой войны в Польше ощущаются до сих пор.
«Германия еще никогда не рассчитывалась за свои преступления в отношении Польши. <...> Путь [получения репараций] будет длинным, но мы уверены, что в какой-то день мы добьемся успеха», – заключил политик.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему обострились отношения Польши и ФРГ и что на самом деле способно привести к очередному в истории разделу польского государства.
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Экс-посол Украины Мельник раскритиковал министра обороны Германии
Бывший посол Украины в Берлине раскритиковал в Twitter главу министерства обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления об истощении запасов оружия у бундесвера.
«Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?» – приводит его слова РИА «Новости».
К своей публикации Мельник прикрепил изображение, в котором утверждается, что Германия поставила только 9% САУ Panzerhaubitze и 7% РСЗО Mars-II, тогда как остальную часть военной помощи Украина так и не получила.
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
Медведев предупредил Европу о возможности лишиться газа из России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
Так, он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что пришло время ввести потолок цен на российский газ.
«Будет, как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», – написал он в своем Telegram.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
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Дело Сноудена рассорило разведки Британии и США
Дело Эдварда Сноудена неоднократно вызывало раскол в разведывательном альянсе «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, пишет британская The Guardian. Газета со ссылкой на книгу журналиста Ричарда Кербаджа описала один из таких конфликтов между американскими и британскими спецслужбами.
Агентство национальной безопасности США (АНБ) пыталось убедить своих британских коллег помешать газете The Guardian опубликовать откровения своего бывшего сотрудника Эдварда Сноудена о программах слежки американских спецслужб, передает ИноТВ содержание публикации.
Как стало известно Кербаджу, рано утром 6 июня 2013 года главу штаб-квартиры правительственной связи Великобритании (GCHQ) Иэна Лоббана вызвали в АНБ с просьбой предотвратить обнародование данных, которые предоставил Сноуден. Тем не менее Лоббан ответил отказом, так как хотя осознавал важность особых отношений между спецслужбами США и Великобритании, но счел, что «предложение убедить газету напечатать статью в интересах АНБ» «заходит слишком далеко».
«Ни в задачи его ведомства, ни в его собственные не входило заниматься связями с общественностью АНБ», – цитирует издание Кербаджа.
В октябре 2013 года тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил судебными запретами или другими «более жесткими мерами», пытаясь остановить очередную публикацию информации от Сноудена. Однако консультативный комитет по вопросам обороны и безопасности DA-Notice, обычно предупреждающий британские средства массовой информации о потенциальном ущербе, который тот или иной материал может нанести национальной безопасности, тогда сообщил The Guardian, что ничего из опубликованного изданием не подвергло опасности жизни британцев.
Отказ британцев помешать публикации утечки информации АНБ стал первым из целого ряда эпизодов, когда дело Сноудена вызвало раскол в разведывательном альянсе «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, говорится в статье британского издания.
По словам автора книги, отношения между разведкой США и Великобритании стали еще более напряженными, когда глава АНБ Кит Александер не сообщил Лоббану, что его ведомству удалось установить источник утечки информации – Сноудена, – в результате чего британцам пришлось проводить собственное расследование в поисках источника в своих рядах. В GCHQ узнали, что это был Сноуден, только после того, как он дал интервью The Guardian.
Среди материалов, которые стали достоянием общественности благодаря Сноудену, были также секретные документы канадской, австралийской и новозеландской разведывательных служб. Все они обменивались информацией с АНБ через общую базу данных. Партнеры США по альянсу «Пять глаз» были возмущены тем, что администратор компьютерных систем смог получить доступ к их секретным данным, а также тем, что высшим уровнем допуска, как у Сноудена, в стране обладают 1,5 млн человек. Они еще больше разозлились, узнав, что АНБ шпионили за союзниками и партнерами по G20.
Однако когда летом 2013 года чиновники альянса встретились в Австралии, только представители Великобритании публично усомнились в практике США, утверждает автор. Другие партнеры не были готовы бросить вызов американцам, опасаясь, что их могут отрезать от потока разведывательной информации.
Тем не менее, как пишет The Guardian, британские чиновники промолчали, когда дело дошло до недовольства их американскими коллегами из-за ценности разведданных и финансирования, предоставляемого АНБ. «США дают нам больше, чем мы даем им, поэтому нам просто нужно смириться с этим», – заявил тогда бывший советник по национальной безопасности Великобритании Ким Дарроч.
В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, а также о том, что они передают друг другу персональные данные своих граждан. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. В 2014 году он получил первый вид на жительство в России, а в настоящее время имеет право на бессрочное пребывание на российской территории.
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Определился представитель Германии на похоронах Горбачева
Германия будет представлена на похоронах первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева представителем посольства в Москве, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
«Федеральное правительство [на похоронах Горбачева] будет представлять поверенный в делах нашего посольства в Москве», – передает ТАСС его слова.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Михаила Горбачева «выдающимся мировым политиком», но сообщила, что не сможет посетить похороны Горбачева из-за того, что повредила колено.
Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь ушел от ответа на вопрос о возможности своего участия в похоронах первого и единственного президента СССР.
Президент России Владимир Путин уже простился в ЦКБ с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
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США увидели прогресс в переговорах с G7 о ценах на российскую нефть
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Переговоры о ценовом пределе на российскую нефть существенно прогрессируют в рамках «Группы семи» (G7), заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Я оптимистична о существенном прогрессе, которого достигли наши команды и вся «семерка» в рамках работы по доведению идеи ценового предела до воплощения в реальность», – приводит РИА «Новости» слова Йеллен на встрече с британским коллегой.
Она заявила, что введение предела цен позволит снизить доходы России, а также установить бесперебойные поставки на рынок, снизив давление на стоимость энергоносителей для людей в США, Великобритании и по всему миру.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон уверен в том, что «ценовой потолок» на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых цен. «Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы (России)... от продажи нефти, но также снизить общемировые цены», – сообщила Жан-Пьер.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
Как утверждает Bloomberg, в ответ на введение Западом потолка цен на нефть Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Страны G7 собрались утвердить план ограничения цен на нефть из России
Министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
По его данным, министры должны по итогам встречи в онлайн-формате опубликовать коммюнике, в котором будут изложены планы по реализации мер. «Сделка вероятна», – заявил Reuters представитель одной из европейских стран-участниц формата, передает ТАСС.
Источник при этом подчеркнул, что пока неизвестны детали документа, в частности, каким именно будет потолок цен на баррель нефти, выше которого страны G7 будут отказывать в страховке и финансировании поставок этого вида топлива из России.
Вице-премьер Александр Новак ранее предупреждал, что Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Новак назвал предложения о потолке цен на нефть «полным абсурдом», указав, что это является вмешательством в рыночные механизмы. По его словам, за данную меру заплатят европейские и американские потребители.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
В Латвии заявили о договоренности в ЕС не пускать россиян в приграничные страны
На Совете глав МИД ЕС достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут установить запрет на въезд россиян с шенгенскими визами, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Мы договорились, что страны, граничащие с Россией и сталкивающиеся с большим притоком российских граждан, с учетом аспектов безопасности могли бы установить запреты на въезд, пересечение границы на основании Шенгенского кодекса», – передает РИА «Новости» слова Ринкевичса, сказанные агентству LETA.
По его словам, аннулировать одним решением 12 млн действующих виз, выданных гражданам России, «невозможно ни юридически, ни технически», тем более не все 12 миллионов должны быть отозваны, поэтому Латвия вместе с другими странами будет синхронизировать решения и время их вступления в силу.
По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, на поиски решения уйдут недели.
«Вместе с Эстонией, Латвией, Польшей в ближайшие недели мы постараемся найти решения, которые позволят значительно снизить поток туристов из России», – приводит его слова сайт литовского МИД.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.