Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

По его словам, США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя безрассудные действия Украины. В свою очередь Россия делает все, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС.

«Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти.

По словам министра, украинские удары по Запорожской АЭС создают реальную угрозу катастрофы в Европе. «По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм», – подчеркнул министр.

Он добавил, что, несмотря на приезд специалистов МАГАТЭ, провокации продолжаются. Вчера войска Украины обстреляли не только Запорожскую АЭС, но и маршрут передвижения членов миссии.

Также Россией была пресечена попытка захвата электростанции, уничтожены две украинские диверсионные группы и самоходные баржи с десантом.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и должна оценить состояние АЭС, физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ осмотрела аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты энергоблоков Запорожской АЭС и другие элементы. Согласно выводам делегации, физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, однако Гросси не смог уточнить, произошло это случайно или намеренно.

Украинские власти готовили провокации в связи с началом работы миссии. Так, Киев пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов, работающих под журналистским прикрытием.

Кроме того, как сообщило Министерство обороны России, в окрестностях Энергодара готовился к высадке украинский десант. Украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Газета ВЗГЛЯД разбирала, на что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС прошел не по тому плану, который строили Зеленский и его команда. По его словам, миссия МАГАТЭ работала в нормальной обстановке, Россия обеспечила безопасность делегации.