Политолог объяснил доверие россиян итогам сентябрьских выборов

«Все кампании прошли максимально спокойно и достойно – даже в сравнении предыдущей электоральной кампанией. Не было отмечено ни одного нарушения, которое могло бы повлиять на результаты выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов, комментируя итоги опроса ВЦИОМ, посвященного отношению граждан к результатам местных выборов 11 сентября.

«Произошел рост уровня доверия к итогам региональных выборов и, соответственно, уменьшение числа тех, кто сомневается в их честности. Причин, по которым подавляющее количество россиян считает результат региональных выборов достоверными, несколько. Во-первых, кампания прошла при высоком уровне конкуренции, а также кандидаты и партии получали в избиркомах минимальное число отказов», – пояснил замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Еще одна причина – отсутствие скандалов или серьезных нарушений, о чем, кстати, упоминала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, напомнил эксперт. «Все кампании прошли максимально спокойно и достойно – даже в сравнении предыдущей электоральной кампанией. Не было отмечено ни одного нарушения, которое могло бы повлиять на результаты выборов», – указал политолог.

Авторитет института выборов укрепился и благодаря сегменту общественного контроля, в том числе работе наблюдателей от самих партий, добавил собеседник. «Наконец, еще одним важным фактором стало отсутствие «сюрпризов» среди победителей – впереди оказались фавориты, то есть кандидаты и партии, о которых заранее было известно, что они опираются на устойчивое большинство», – заключил Шаповалов.

В понедельник ВЦИОМ представил данные опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по результатам Единого дня голосования.

Выяснилось, что более половины россиян – 69% – считают, что выборы в их регионе прошли в целом честно, без серьезных нарушений, фальсификаций (про электоральную кампанию 2020 года так говорило меньше – 66% опрошенных). Противоположной точки зрения придерживаются 18% (их число за два года уменьшилось на 6%).

«Россияне оценивают результаты прошедших региональных выборов в их регионе в целом как достоверные: по мнению 66%, они соответствуют волеизъявлению избирателей (плюс 5% по сравнению с 2020 годом). Считают, что результатам выборов доверять не следует 23% соответственно (на 5% меньше, чем в 2020 году).

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выявленные нарушения оказались минимальными, выборы прошли прозрачно и доступно для всех слоев населения, а цифровизация процедуры показала себя отлично. По мнению Памфиловой, избирательная кампания оказалась «живой, конкурентной, но спокойной и скучноватой с точки зрения нарушений». Она отметила, что из 3246 звонков, поступивших на горячую линию ЦИК, только 93 содержали информацию о возможных нарушениях. Такие сообщения поступили всего из 10 регионов.

Напомним, Единый день голосования продлился три дня – с 9 по 11 сентября, прошло 4,7 тысяч электоральных процедур в 82 субъектах, среди них – 14 губернаторских кампаний, а также выборы шести региональных парламентов, дополнительные выборы в парламенты 22 субъектов и множество кампаний муниципального уровня.