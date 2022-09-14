Наблюдатели объяснили победу действующих руководителей регионов на выборах губернаторов

Результаты выборов глав регионов России вполне ожидаемы, сами выборы проводились при тотальном общественном контроле, не пропускавшем информационные атаки и единичные недочеты на участках, заявили в Независимом общественном мониторинге (НОМ).

В Новгородской области на второй губернаторской срок с результатом 77,03% переизбран Андрей Никитин. Как рассказал эксперт НОМ, представитель Агентства Политических и Экономических Коммуникаций в регионе Алексей Громский, итог выборов ожидаем, так как действующий глава оставался фаворитом предвыборной гонки в течение всей кампании. «Задачи, поставленные в его политической программе пять лет назад, в целом были успешно решены в течение его первого срока. Так что степень доверия Никитину со стороны избирателей достаточно высока», – приводятся слова эксперта на сайте НОМ.

Громский отметил, что те политические силы, которые проявляют себя обычно как профессионалы протеста и «торпедоносцы», нацеленные в институт выборов как таковой, на старте кампании публично отказались от участия в ней.

«Потому провокации были идентифицированы новгородцами и по большей части проигнорированы. Избиратели проявляли политическую грамотность и тогда, когда респектабельные оппозиционные политики из числа кандидатов и их доверенных представителей срывались в хайп и популизм», – подчеркнул политолог.

Победа Антона Алиханова на выборах губернатора Калининградской области объясняется тем, что будучи на посту главы региона до переизбрания, было приложено много усилий для того, чтобы жители региона меньше ощутили на себе негативные последствия от санкционного давления на Россию и попыток ввести транспортную блокаду региона. Таким мнением с НОМ поделился руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Игорь Селиванов.

По словам эксперта, который вел мониторинг всех этапов кампании, недочетов, не говоря уже о нарушениях, в этой выборной кампании было чрезвычайно мало.

«Система избирательных комиссий региона хорошо подготовилась, учла опыт прошлых лет. Но недочеты, конечно, есть. Нам на горячую линию поступили два звонка о том, что избиратели, зарегистрированные по месту жительства, не нашли себя в списках избирателей», – рассказал эксперт. Селиванов отметил, что эта проблема решалась довольно быстро: таких избирателей после проверки их места регистрации по документу, удостоверяющему личность, вносили в дополнительный список, и они получали бюллетень.

Также в этом году в регионе впервые применялась система ДЭГ, к которой избиратели, по наблюдениям эксперта, проявили довольно большой интерес. Всего для участия в ДЭГ зарегистрировалось 18 980 человек, проголосовали дистанционно 15 989 человек.

Губернаторская кампания в Ярославской области, где победил Михаил Евраев, сюрпризов не принесла. Как рассказала декан факультета социально-политических наук Ярославского госуниверситета, эксперт НОМ Татьяна Акопова, такой итог кампании в целом коррелирует с данными соцопросов. Явка, учитывая уровни выборов, обратила внимание эксперт, достаточно хорошая. Не в первый раз в регионе востребованность показывает и дистанционное электронное голосование.

«На отдельных участках до 98%, в целом около 90%. Это не аномалия. Избиратели, которые регистрировались на ДЭГ, делали это осознанно и заранее приняли решение об участии в голосовании. Кроме того, это удобно», – отметила Акопова, входящая в состав ТИК ДЭГ. Эксперт отмечает: в целом выборы прошли без серьезных нарушений – за ними внимательно следили наблюдатели и эксперты.

Губернаторские выборы в Свердловской области прошли стабильно и без значительных провокаций. В дни голосования на участках находились более шести тысяч наблюдателей, также для всех желающих был открыт Центр видеонаблюдения.

Тамбовская область в сравнении с другими регионами, где проводились губернаторские выборы, лидирует по показателю явки избирателей. Член Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Антон Бибаров-Государев считает, что это свидетельствует о высоком запросе жителей региона на позитивные перемены.