Эксперт оценил итоги прошедших выборов

Прошедшие выборы подвели итог под этапом эволюции избирательной системы, которая продемонстрировала открытость и технологичность, считают эксперты, отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг (НОМ)».

Абсолютное большинство мест по итогам всех выборов завоевали кандидаты «Единой России» – они получили более 77% мандатов и выборных должностей. Существенный, по мнению экспертов, результат получили кандидаты-самовыдвиженцы, добившиеся победы в 13% случаев, указал Шаповалов в колонке для сайта ассоциации «Независимый общественный мониторинг (НОМ)».

Ниже ожидаемого оказался результат практически всех парламентских партий у КПРФ – 3,62%, у «Справедливой России – Патриотов – За правду» – 2,54%, у ЛДПР – 1,8% и «Новых людей» – 0,28%. Остальным партиям удалось добиться лишь единичных успехов.

Основой победы кандидатов ЕР стал общественный консенсус, сложившийся вокруг действий российской армии и политического курса президента России. Вторым фактором стал профессионализм кандидатов «Единой России» и их доказанная временем способность решать проблемы людей.

Все прочие и в первую очередь парламентское партии выступили слабее, чем ожидали политологи. Здесь сыграла роль сплоченность людей вокруг руководства страны, и, соответственно, партии власти.

Но можно говорить и о различных кризисных факторах внутри самих партий. Для ЛДПР – это смена руководства, для КПРФ – некая двойственность между статусом главной оппозиционной партии и ее патриотической позицией в отношении СВО, которая диктует ей консолидацию с властью, указал Шаповалов.

Из всех прошедших в России кампаний набольший интерес привлекали прямые выборы глав регионов, проходившие в 14 субъектах России.

В итоге во всех регионах подтверждение своих полномочий получили действующие губернаторы и врио. При том, что конкуренция на губернаторских выборах была оживленной – в каждом регионе право занимать высшую руководящую должность оспаривали от четырех до шести кандидатов – победа действующих губернаторов и врио была более чем убедительной. Большинство из них заручились поддержкой свыше 80% избирателей, минимальный результат составил 65%.

По мнению Шаповалова, люди видят эффективность работы региональной власти в текущих крайне непростых экономических условиях. Уход с российского рынка зарубежных компаний и приостановка поставок западной продукции создавали существенные риски безработицы, дефицита, закрытия производств.

Тем не менее региональные лидеры пока успешно справляются с возникающими сложностями. Люди это понимают и ценят. Особенно это ощущается в таких регионах, как Калининградская область, для которой вопрос рестрикций особенно болезнен. И беспрецедентно высокая поддержка действующего главы области на уровне 80% говорит о том, что с вызовами текущего момента он справляется успешно.