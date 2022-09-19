На Балтфлоте начались командно-штабные учения с участием более 15 кораблей и судов

Масштабные двусторонние командно-штабные учения, в которых участвуют более 15 кораблей и судов обеспечения, свыше 1500 военнослужащих, более 50 единиц военной и специальной техники, а также авиации, начались в понедельник на Балтийском флоте, сообщила пресс-служба флота.

«В Калининградской области началось двустороннее командно-штабное учение с привлечением сил Балтийской военной-морской базы (ВМБ), соединения надводных кораблей флота и морской авиации. На первом этапе учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления базы, ряд корабельных соединений, а также отдельные воинские части флота, участвующие в маневрах», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Уточняется, что в учении принимают участие «более 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1500 военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота».

Корабельные группировки сил флота будут развернуты в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач. Экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, базовых и рейдовых тральщиков отработают широкий спектр задач по предназначению, в том числе противоминное обеспечение развертывания сил и противоподводно-диверсионную оборону кораблей и катеров при стоянке на рейде.

Также корабельным группам предстоит отработать совместные действия в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и ведению учебного морского боя. Кроме того, в ходе учения корабельные группировки Балтийской ВМБ выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению кораблей и авиации условного противника.

В рамках учений военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) обеспечат защиту кораблей и подводных лодок Балтийского флота, пункта базирования от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника, а расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» уничтожат морские цели на побережье Калининградской области.

Ранее в пунктах базирования Балтийского флота прошла тренировка по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов.