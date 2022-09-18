Погранслужба Киргизии сообщила об отводе сил от границы с Таджикистаном

Дополнительные силы и средства отводятся от киргизско-таджикской границы в соответствии с договоренностями двух стран, сообщила Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

«В рамках достигнутых договоренностей от линии государственной границы осуществляется отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации», – приводит сообщение ТАСС.

Также отмечается, что правоохранительные органы двух республик «осуществляют контроль за общественным порядком на приграничных территориях и проводят совместное патрулирование» автомобильной дороги, которая соединяет как таджикские города Худжанд и Канибадам, так и киргизские населенные пункты Арка и Борбордук.

В пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии сообщили, что по состоянию на 22:00 (19:00 мск) 18 сентября 2022 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной с тенденцией к стабилизации, передает РИА «Новости».

Ранее в МИД Киргизии заявили, что произошедший приграничный конфликт с Таджикистаном можно расценивать как заранее спланированную вооруженную агрессию со стороны Душанбе.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.

17 сентября погранслужба Киргизии впервые сообщила об обстреле Ошской области, ранее все инциденты касались участка границы в Баткенской области. По последним данным, у киргизской стороны 36 погибших и 134 пострадавших жителя республики. Киргизские власти эвакуировали около 140 тыс. граждан. В Баткенской области введен режим ЧС. В Таджикистане заявляли о погибших мирных гражданах, их число не уточнялось.

В воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. В ходе разговора обсуждалась обстановка на киргизско-таджикской границе.