Киргизия назвала конфликт с Таджикистаном заранее спланированной вооруженной агрессией

Произошедший приграничный конфликт с Таджикистаном можно расценивать как заранее спланированную вооруженную агрессию со стороны Душанбе, сообщила пресс-служба МИД Киргизии.

«Министерство иностранных дел Кыргызской Республики считает необходимым заявить, что расценивает события, произошедшие 14–17 сентября 2022 года на своей суверенной территории, как заранее спланированный вооруженный акт агрессии Республики Таджикистан в отношении нашего государства», – приводит сообщение ТАСС.

В то же время ведомство подчеркнуло, что «голословные обвинения таджикской стороны в совершении «акта вооруженной агрессии в отношении Республики Таджикистан» являются ничтожной попыткой перекинуть ответственность и вину на Кыргызскую Республику». Как отмечает МИД, «таджикская сторона развернула широкую дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию оборонительных действий Кыргызской Республики».

«Ответственно заявляем, что информация МИД и других компетентных органов Республики Таджикистан не соответствует действительности. У киргизской стороны имеются все доказательства (фото- и видеоматериалы), где зафиксированы начало агрессии, а также все бесчинства и преступления, совершенные таджикскими военнослужащими на территории Кыргызской Республики. В случае необходимости киргизская сторона готова предоставить эти доказательства», – говорится в пресс-службе ведомства.

В МИД также уточнили, что таджикская сторона во время произошедшего приграничного конфликта с Киргизией осуществила захват населенных пунктов Достук, Аксай, Интернационал, Жаштык, Борбордук, Арка, Кулунду в Баткенской области.

Как отметили в ведомстве, киргизская сторона «действовала исключительно с оборонительной позиции, не имея цели захвата чужой территории в отличие от таджикской стороны».

«МИД Кыргызской Республики вновь подтверждает неизменную позицию о необходимости разрешения спорных вопросов между двумя странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров», – говорится в сообщении.

Ранее в МИД Таджикистана заявили, что киргизская сторона ведет информационную кампанию против Душанбе, нагнетая напряженность в приграничье.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.

17 сентября погранслужба Киргизии впервые сообщила об обстреле Ошской области, ранее все инциденты касались участка границы в Баткенской области. По последним данным, у киргизской стороны 36 погибших и 134 пострадавших жителя республики. Киргизские власти эвакуировали около 140 тыс. граждан. В Баткенской области введен режим ЧС. В Таджикистане заявляли о погибших мирных гражданах, их число не уточнялось.

В воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. В ходе разговора обсуждалась обстановка на киргизско-таджикской границе.