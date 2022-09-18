Пашинян поблагодарил Пелоси за поддержку США армянской демократии

Премьер Армении Никол Пашинян выразил слова благодарности спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси за поддержку Вашингтоном демократии в Армении, сообщили в пресс-службе кабмина страны.

«Все армяне считают вас верным другом Армении. Но я хочу продолжить слова признательности, потому что я также хочу выразить благодарность за поддержку США армянской демократии, так как это тоже очень важно для нас. Мы видим готовность правительства США поддержать демократическую повестку нашей страны. Хотел бы выразить нашу приверженность повестке демократических реформ, невзирая на то, что, как видите, это не такой легкий путь», – приводит его слова РИА «Новости».

Пашинян также отметил, что страна ценит четкую позицию США в отношении агрессии Азербайджана против Армении. «Конечно, четкие формулировки правительства США приветствуются, потому что это очень важно для нас. Вы знаете, что Совет Безопасности ООН обсудил текущую ситуацию, и мы надеемся – и это наша позиция, – что эта ситуация должна оставаться в повестке дня Совбеза ООН, и в этом плане, конечно, мы надеемся на поддержку США», – добавил армянский премьер.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая 17-19 сентября находится с визитом в Ереване, заявила, что Вашингтон будет поддерживать демократию в Армении и способствовать мирному урегулированию конфликта. Она также отметила, что осуждает «смертельные атаки» Азербайджана против Армении.

Минобороны Армении в ночь на вторник заявило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявляет о продолжении обстрелов. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. В ОДКБ заявили, что «пока не достают шашку из ножен» и стараются урегулировать обострение напряженности на границах.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретился лично с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер отметил, что рад предотвращению эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана.

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