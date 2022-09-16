Путин: Россию беспокоит обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал, что рад предотвращению эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана.

«Хорошо, что скоординированными усилиями все-таки эскалацию удалось прекратить. Но, насколько понимаю, она (ситуация) все-таки остается напряженной», – сказал российский лидер азербайджанскому на встрече в ходе саммита ШОС, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Россию беспокоит обострение ситуации на границе этих двух стран. «Я вчера ночью разговаривал – вы знаете об этом, я вас проинформировал – с премьер-министром Армении [Николом Пашиняном]», – напомнил Путин.

Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.

Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Вечером в среду Минобороны Армении заявило, что стрельба на армяно-азербайджанской границе практически полностью прекратилась.