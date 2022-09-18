Пелоси осудила «смертельные атаки» Азербайджана против Армении

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая 17-19 сентября находится с визитом в Ереване, заявила, что осуждает «смертельные атаки» Азербайджана против Армении.

«Мы осуждаем от имени Конгресса смертельные атаки Азербайджана против Армении. Как сопредседатель минской группы ОБСЕ, США четко и давно заявляли, что военного решения конфликта нет», – приводит ее слова РИА «Новости».

Пелоси также заявила, что в рамках визитов в любую страну для американской стороны важны вопросы безопасность. «Мы и не подозревали, что наш визит совпадет с датой после военных действий. В США мы гордимся тем, что нас окружают патриотически настроенные армяне, которые также являются нашими гражданами. Они – наша сила, важная составляющая нашей целостности», – сказала спикер палаты представителей.

Ранее в воскресенье Пелоси посетила в ереванский мемориал жертв геноцида армян «Цицернакаберд». Члены делегации возложили венки и цветы к вечному огню, почтили память погибших, сообщили в пресс-службе парламента Армении.

Отмечается, что в музее-институте при мемориале гости ознакомились с документами о геноциде.

В пресс-службе напомнили, что Пелоси внесла весомый вклад в принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции о признании Геноцида армян.

На встрече с Пелоси в воскресенье председатель парламента Армении Ален Симонян выразил надежду, что Соединенные Штаты введут санкции против Азербайджана за действия Баку на армяно-азербайджанской границе. «Любая помощь США для нас жизненно необходима», – сказал он, отметив, что «четкие санкции» против Азербайджана стали бы «еще одним рычагом против экспансионистских амбиций» республики.

Кроме того, Симонян заявил о ключевой роли США в политической и экономической жизни республики. «Дорогой друг, Ваш визит в Армению проходит в самый трудный для нашей страны период, и в этом отношении он очень ценен», – процитировали в пресс-службе Симоняна, который заявил о новом витке армяно-азербайджанского конфликта, обвинив Баку в его начале, передает ТАСС.

Отмечается, что он также выразил признательность «за хрупкое соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве США вечером 14 сентября, а также выразил признательность властям США, в том числе многим конгрессменам, за оценку последних событий».

Стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью Армении и региона, в том числе детали, касающиеся дальнейших процессов в Совете Безопасности ООН. На встрече также были обсуждены будущие проекты межпарламентского сотрудничества, говорится в сообщении.

Минобороны Армении в ночь на вторник заявило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявляет о продолжении обстрелов. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. В ОДКБ заявили, что «пока не достают шашку из ножен» и стараются урегулировать обострение напряженности на границах.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретился лично с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер отметил, что рад предотвращению эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана.