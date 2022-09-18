Пелоси заявила о намерении США поддержать демократию в Армении

Вашингтон будет поддерживать демократию в Армении и способствовать мирному урегулированию конфликта, заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита в Ереван.

«Мы находимся здесь, чтобы сказать, США будут поддерживать демократию в Армении. В трудные минуты мы стоим рядом с Арменией. Когда ведется борьба между демократией и автократией, Армения – то место, где мы можем явственно видеть эти противоречия», – сказала Пелоси, выступая в Центре искусств Гафесчян, передает РИА «Новости».

Она добавила, что Армения находится в центре полемики между демократией и автократией, является «частью глобального обсуждения между этими полюсами».

Пелоси добавила, что, находясь в Ереване, конгрессмены могут «лично строго осудить неприемлемые действия Азербайджана, угрожающие мирному процессу», заявив, что Вашингтон как сопредседатель МГ ОБСЕ будет способствовать мирному урегулированию проблемы, военного решения которого нет. «США следят за проблемой, для президента Байдена и Конгресса это приоритетное направление», – отметила спикер.

Ранее Пелоси, которая 17-19 сентября находится с визитом в Ереване, заявила, что осуждает «смертельные атаки» Азербайджана против Армении.

Минобороны Армении в ночь на вторник заявило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявляет о продолжении обстрелов. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. В ОДКБ заявили, что «пока не достают шашку из ножен» и стараются урегулировать обострение напряженности на границах.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретился лично с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер отметил, что рад предотвращению эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана.

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