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СМИ анонсировали серию совещаний Путина по ситуации в экономике
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе продолжит серию совещаний по ситуации в экономике, сообщил телеканал «Россия 1».
На следующей неделе правительство планировало представить президенту бюджетный пакет на 2023-25 годы, об этом ранее заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Президент продолжит серию совещаний по ситуации в экономике», – передает РИА «Новости» сообщение в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Также на следующей неделе глава государства примет верительные грамоты от послов иностранных государств, которые начинают работу в России, по информации телеканала, не исключена и региональная поездка президента.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для структурной перестройки экономики.
Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ
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Необходимо посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин.
Наступательная операция России продолжается, несмотря на попытку «контрнаступления» ВСУ, заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
«План [специальной военной операции] корректировке не подлежит», – подчеркнул Путин.
ВС России нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине, напомнил он. Президент пообещал более серьезный ответ в будущем.
Россия, продолжил Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.
«Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.
По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.
Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.
В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.
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Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина
Читатели британской Daily Mail оценили высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия на Украине.
«Путин хохочет до полусмерти...» – цитирует комментатора РИА «Новости».
«Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель», – написал другой читатель.
«Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе», – добавил еще один пользователь.
«Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – указал один из читателей.
«Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен», – заключили комментаторы.
Напомним, Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия в случае применения химического или тактического ядерного вооружения на Украине.
Эрдоган дал оценку встрече с Путиным на ШОС
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Президент Турции Тайип Эрдоган надеется на хорошие результаты после плодотворной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
«На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.
По его словам, он договорился с Путиным продолжить обсуждение поставок зерна и удобрений.
«Мы, безусловно, ведем переговоры с соответствующими странами по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины. Это могут быть зерновые продукты и удобрения. В переговорном процессе нет никаких проблем. На нашей встрече с господином Путиным мы договорились продолжать этот процесс с осторожностью», – цитирует ТАСС президента Турции.
Также Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса.
«К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: «Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?» Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала», – отметил турецкий лидер.
Эрдоган и Путин провели встречу в Самарканде в пятницу. В частности, по словам, российского лидера, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС «Аккую».
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Путин пообещал более серьезный ответ Киеву на украинские теракты
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит все попытки проведения Украиной террористических актов в отношении российской инфраструктуры.
«В ходе специальной военной операции мы видим попытки проведения терактов и попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре», – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, заявил Путин. По его словам, Вооруженные силы России ранее уже нанесли несколько предупреждающих ударов. Он добавил, в случае, если ситуация будет развиваться подобным образом, ответ будет более серьезный.
«Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», – заверил он.
Также президент добавил, что Украина пыталась совершать теракты вокруг российских атомных станций, Россия сделает все, чтобы не допустить негативного развития событий. «Мы это все видим, контролируем, конечно», – подчеркнул Путин.
Ранее глава РФ подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, но Киев отказывается от переговоров.
Эксперт назвал возможные маршруты поставок газа из России в Пакистан
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«Первый вариант – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана. Альтернатива – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. В четверг на встрече с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом в рамках саммита ШОС Владимир Путин допустил возможность поставок российского газа в Пакистан.
«Пока газопровода между Россией и Пакистаном нет. Идея – еще лишь на уровне обсуждений. Существует два варианта поставки газа из России в Пакистан. Первый – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана и, возможно, до Индии. Однако данный проект сложен тем, что охватывает много стран. Поэтому согласовать такой вариант будет достаточно непросто, особенно с учетом нестабильной политической ситуации в Афганистане», – пояснил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
«Альтернативный вариант – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран или зайти в Иран через Среднюю Азию. Такие варианты, я думаю, тоже могут рассматриваться, но это уже, так сказать, запасной вариант», – добавил собеседник.
При этом, подчеркивает главный эксперт ФНЭБ, для России стратегически важнее развивать другие направления в энергетике – прежде всего проектируемый газопровод «Сила Сибири – 2», связывающий Россию и Китай. «Взаимодействие России и Китая по вопросу увеличения поставок трубопроводного газа – важнейшая составляющая российской экономики в условиях отказа стран ЕС от нашего газа», – указал Митрахович. Кроме того, по мнению эксперта, следует направить силы на объединение российских компаний по производству СПГ (сжиженного природного газа). «На повестке дня также и вопрос об увеличении внутреннего потребления топлива – это и газификация, и производство газомоторного топлива, и создание новых индустриальных проектов», – отметил собеседник.
В четверг президент Владимир Путин сказал, что Россия допускает возможность поставок нашего трубопроводного газа в Пакистан. Об этом российский лидер заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. «Часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передало слова Путина РИА «Новости». «Имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил президент России.
Путин отметил – у Москвы и Исламабада есть и другие очень интересные и масштабные проекты, в том числе в сфере энергетики. Президент упомянул, в частности, проект «Пакистанский поток», предполагающий создание инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Напомним, что в мае прошлого года Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока» – газопровода длиной 1,1 тыс. километров, который должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа на севере страны.
Вице-премьер Александр Новак сообщил в четверг, что строительство газопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время, передает ТАСС. Новак также упомянул перспективный проект газопровода из России через Казахстан, Узбекистан и Афганистан в Пакистан. «Такие поручения президенты дали, энергетические ведомства проработают вопросы строительства такого газопровода», – добавил замглавы правительства России. Что касается проекта газопровода «Сила Сибири – 2», то этот маршрут станет для нашей страны фактической заменой «Северного потока – 2», отметил Новак.
Путин назвал шизофренией санкции против детей политиков из России
Введение Западом санкций в отношении детей российских политиков граничит с шизофренией, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.
«Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить – это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают», – заявил Путин, передает ТАСС.
Напомним, США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Сам Кадыров иронично предложил Вашингтону продолжить вводить санкции против него и его детей, в том числе против самых младших, которым по пять лет.
Путин: Газпром завершает проработку проекта газопровода в Китай через Монголию
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Компания «Газпром» завершает проработку деталей проекта строительства газопровода «Союз Восток», сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ – КНР – Монголия, где он встречался с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
«В настоящее время Газпром завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами», – передает его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что также имеются хорошие возможности для увеличения российских трансграничных поставок электричества в Китай и Монголию.
«По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередач из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20% – до 5,2 млрд киловатт», – сказал глава государства.
Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, от России и Китая ожидали другой газовый контракт. В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
На Западе во встрече Путина и Си Цзиньпина усмотрели тревожный сигнал
Китайская сторона намерена в будущем поддерживать курс российского президента Владимира Путина на Украине, полагает обозреватель немецкого издания Handelsblatt Дана Хайде.
Встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите ШОС в Самарканде, где они заявили о едином фронте на мировой арене, свидетельствует о тревожном сигнале Западу, полагает Хайде, передает РИА «Новости».
«Путин и Си Цзиньпин заверили друг друга во взаимной приверженности, Си назвал Путина «старым другом». Это значит, что Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс Путина», – указала журналистка.
По ее мнению, Си Цзиньпин при анализе украинских событий не ориентируется на западные СМИ, а делает свои выводы.
Ранее на саммите ШОС Си Цзиньпин заявил, что следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития, чтобы не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию.
Шольц рассказал о характере бесед с Путиным
Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным всегда проводятся в дружеском тоне, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
«Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные», – заявил Шольц в беседе с Deutschlandfunk, передает РИА «Новости».
Политик отметил, что переговоры всегда важны, даже когда стороны уже предполагают их исход. По итогам всех бесед с Путиным за последнее время произошли «определенные подвижки», но они не оказались далеко идущими, сказал Шольц.
Напомним, последние переговоры Путина и Шольца проходили по телефону 13 сентября. Российский лидер назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
В Британии пожалели, что не пригласили Путина на похороны Елизаветы II
Правительству Великобритании следовало пригласить президента России на похороны королевы Елизаветы II, чтобы улучшить отношения между Москвой и Лондоном, пишет обозреватель Independent Мэри Дежевски.
Она считает, что правительство нового премьера Лиз Трасс упустило шанс создать задел для налаживания контактов с Россией в будущем, передает РИА «Новости».
«Государственные похороны всегда давали возможность для ознакомительных встреч и новых начинаний. <…> Здесь мы имеем что-то вроде проявления мирового осуждения (России). Это лишь усугубляет, а не разрешает разногласия», – полагает Дежевски.
По мнению обозревателя, Путин одним из первых среди мировых лидеров выразил соболезнования в связи со смертью монарха.
«От кого оно пришло? Не от Эммануэля Макрона, чье элегантное и красноречивое послание с соболезнованиями пришло на следующий день. Не от Джо Байдена – хотя послание от президента США и первой леди тоже было в числе первых. И не из какой-либо из стран Содружества наций», – говорится в статье.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин изначально, как только стало известно о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, не намеревался участвовать в ее похоронах или иных мероприятиях.
Путин заявил, что не принял решение об участии в саммите G20
Президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.
«Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие», – цитирует Путина ТАСС.
«Я посмотрю, на Бали я бывал, там место хорошее, красивое, но дело не в красоте, посмотрим, как будут дела у нас в стране идти в экономике», – добавил президент.
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.
Путин объяснил причины спецоперации на Украине
Специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России, заявил российский президент Владимир Путин.
Запад многие годы создавал идею развала России, заявил Путин, передают «Известия».
«Ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе с США и стремятся, и стремились – создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления», – подчеркнул он.
Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса.
Ранее глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит».
Сенатор: ШОС уже превратилась в новый мировой центр силы
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«ШОС развивается не против кого-то, а в интересах своих участников. Поэтому и образовалась такая большая очередь на вступление», – пояснил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя итоги двухдневного саммита ШОС, прошедшего в Узбекистане.
«Очень важно, что сейчас Иран вступает в организацию, а ряд других влиятельных стран рассматривают перспективу присоединения. Так и возникает реальная многополярность. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – новый серьезный центр мирового влияния. Его участников объединяет общее понимание важности собственного суверенитета и абсолютное нежелание подчиняться диктату коллективного Запада», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший уполномоченный МИДа по вопросам прав человека Константин Долгов.
«ШОС – яркий пример того, что концепция однополярного мира, за которую цепляется Вашингтон, уходит в прошлое. Чем дальше, тем больше в мире будет укрепляться многополярность», – добавил сенатор.
«Наше взаимодействие с Китаем – это несущая опора этой организации. Но здесь и центрально-азиатские страны, Индия, Пакистан, а теперь Иран. Мы видим динамичное взаимодействие с Турцией. Это общность государств, на долю которых приходится четверть мирового ВВП. Она будет притягивать к себе все больше стран, заинтересованных в построении мира на основе верховенства права, суверенитета, принципов устава ООН. Все это в полной мере отвечает интересам России», – подчеркнул собеседник.
Одним из инструментов формирования многополярного мира стал переход к торговле в национальных валютах, который инициировала Москва. «Сейчас значительная часть торговли в рамках ШОС уже переведена на национальные валюты, этот процесс ускоряется. Это веление времени. Доллар ненадежен, а евро – тем более. Это политические валюты, опора на которые создает риски для независимости государств», – пояснил Долгов.
Причем у наших стран нет цели провести такой переход, чтобы обрушить доллар. «Задача в том, чтобы обезопасить себя и обеспечить предсказуемость мировой торговли с теми партнерами, которые готовы на равноправные отношения с нами. Своими действиями американцы подстегивают эту тенденцию, поэтому доверие к доллару падает. Это не только наш курс, но и курс многих других стран, в том числе таких ключевых экономик, как Китай, Индия, Турция», – подчеркнул Долгов.
Долгов отметил особую роль России и президента Владимира Путина как одного из основоположников ШОС в его новом качестве. «Члены организации сотрудничают по широкому спектру направлений – от борьбы с экстремизмом, которая была изначальной целью ШОС, до полноценного экономического и инфраструктурного, технологического взаимодействия. Сегодня это авторитетная и перспективная структура из государств, связанных долгосрочными интересами», – считает Долгов.
В пятницу в Самарканде завершается двухдневная встреча в верхах ШОС. Главы ШОС приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Подписано около 40 документов. Участники встречи подтвердили намерение содействовать торговле важными компонентами производственного процесса и товарами первой необходимости. Кроме того, члены ШОС обязались работать над обеспечением бесперебойной работы транспортных коридоров, над развитием логистики и инфраструктуры.
Как отмечает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, в ШОС не может идти речи ни о каком превалировании интересов одной страны над другой или о какой-то «блоковости», – вся работа ведется на взаимовыгодных условиях. По словам депутата, именно такие принципы позволяют ШОС гармонично развиваться во всех сферах: политической, экономической, культурно-гуманитарной и других.
«Особенно это видно на контрасте с США, которые просто в приказном порядке общаются со всеми своими так называемыми партнерами. Скажем, в Сети вы без труда найдете видеоролик о том, как сенатор США Маккейн по телефону просто приказывал киргизскому министру разрешить работу местной газеты, которую сенатор считал «оппозиционной». Причем Маккейн делал это в максимально хамских выражениях, упоминая заодно про «свободу слова». Вот такого внутри ШОС не было и не будет. Здесь все страны уважают друг друга, независимо от экономического развития или каких-либо других факторов», – заметил он.
Благодаря фактору взаимовыгодного сотрудничества, ШОС на сегодня уже переросла G7 по своим демографическим показателям, экономическому росту и политическому значению в мире. «Со временем ШОС может стать альтернативой даже таким площадкам, как ООН, особенно учитывая то, как ведет себя там США. Но и сейчас очевидно: ШОС – это новый центр силы», – добавил Матвейчев.
При этом все страны Организации, в том числе и бывшие советские республики, экономически и политически завязаны на Москву, отметил депутат, поэтому в случае гипотетического сокращения сотрудничества с нами любой член ШОС многое потеряет.
«Впрочем, такое вряд ли когда-нибудь случится – как раз сейчас страны обсуждают торговлю в национальных валютах, прорабатывают архитектуру безопасности в азиатском регионе, подписывают соглашения о масштабных экономических, энергетических проектах. То есть взаимная интеграция в ШОС только увеличивается. И прошедший саммит стал очередным подтверждением этих процессов», – резюмировал Матвейчев.
Путин призвал страны Запада отказаться от экономического эгоизма
Запад должен перестать использовать в своей политике «экономический эгоизм» и незаконные санкции, заявил президент Владимир Путин на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате.
«Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики», – передает слова президента ТАСС.
Он подчеркнул, что политика России лишена какого-либо «эгоизма».
«Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», – сказал российский лидер.
Ранее Минторг США ужесточил санкции против России и Белоруссии. Кроме того, в четверг США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о провале попыток Запада выключить Россию из глобальной экономики. Напомним, в мае страны «Группы семи» (G7) обещали изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.