В Швеции признали неготовность к отключениям электричества из-за кризиса

Швеция плохо готова к возможным отключениям электричества на фоне энергокризиса в королевстве и Европе, сообщил телеканал SVT со ссылкой на Шведское агентство по защите населения и готовности к чрезвычайным ситуациям (MSB).

«К сожалению, общая готовность [к отключениям электричества] очень низкая. Уже в 2011 году мы выявили 50 тыс. социально значимых операций в Швеции, зависящих от электроэнергии», – передает РИА «Новости» слова одного из сотрудников MSB Яна Улофа Олссон.

По данным Статистического управления Швеции, в прошлом месяце рост цен на электроэнергию достиг 29%. Кроме того, продолжила увеличиваться стоимость продуктов, мебели и бытовой техники, а также посещения ресторанов. Цены на продовольствие растут девятый месяц подряд, добавляется в сообщении.

На этой неделе Еврокомиссия обязала страны Евросоюза до 31 марта 2023 года снизить потребление электричества на 10% от средних показателей за последние пять лет. Европейские страны предпринимают различные меры по экономии электроэнергии, в том числе отключают освещение фасадов общественных зданий.

Президент России Владимир Путин указал, что одной из причин наступления энергетического кризиса в Европе является неаккуратный подход ЕС к «зеленой повестке». В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о панике Запада из-за энергетического кризиса, роста цен на топливо и приближающейся зимы.

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