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Эрдоган рассказал о панике Запада из-за приближающейся зимы
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Запад находится в панике в связи с тем, как проведет текущую зиму в условиях растущих цен, рассказал президент Турции Тайип Эрдоган.
«Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. Запад в панике относительно того, что будет делать. Надеюсь, что разумными шагами мы переживем эти испытания», – сказал Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии, сообщает РИА «Новости».
Напомним, европейские правительства уже принимают «масштабные меры», к концу августа на борьбу с энергокризисом уже была направлена сумма, соответствующая почти 1% ВВП ЕС, а к концу года она может вырасти до 2%.
Ранее президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.
Минэнерго назвало условие возобновления прокачки газа по «Северному потоку»
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Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится, когда будут выполнены контрактные работы по ремонту турбины, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.
«Как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», – передает ТАСС слова Шульгинова.
По его словам, Россия будет поставлять энергетические ресурсы дружественным государствам и перенаправит поставки на Восток, если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ из России.
«Любые действия, в том числе по установлению потолка цен, создают условия дефицита у себя, а также усиливают волатильность цен. Россия как надежный партнер будет обеспечивать энергоресурсами партнеров в дружественных странах и насыщать внутренний рынок, конечно», – сказал министр.
Напомним, Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.
Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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В Германии заявили, что никогда не получали дешевый газ из России
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «никогда не получала дешевый газ» из России, он оплачивался в том числе за счет ослабления национальной безопасности страны.
«Важно признать с точки зрения того, что ждет нас в будущем, что в действительности мы никогда не получали дешевый газ из России. Рыночная цена могла быть в некоторые моменты выгодной, но она привела к слепой зависимости или обмену инфраструктурами, который являлся фактически риском для безопасности. Мы оплатили каждый кубометр российского газа вдвойне и втройне за счет нашей национальной безопасности», – сказала Бербок, выступая на мероприятии в МИД Германии, сообщает РИА «Новости».
Также она добавила, что Берлин выступает против полного эмбарго на газ и нефть из России, так как не может за один день отказаться от российских ископаемых энергоресурсов.
«Канцлер Германии, министр экономики и я, как министр иностранных дел, всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки, совершенные ФРГ в прошлом, и не обещать вещей, которые мы не можем исполнить. Поэтому мы сказали, что мы не можем с одного дня на другой отказаться от ископаемой энергии из РФ», – сообщила Бербок.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
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Путин пригрозил оставить ЕС без газа, нефти и угля: Мерзни, волчий хвост
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Президент Владимир Путин вспомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост», говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики.
«Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – цитирует его ТАСС.
Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе.
«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А если будут приниматься какие-то политические решения, противоречащие контрактам, – мы их просто выполнять не будем. Мы вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим, ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь», – сказал он.
По словам российского лидера, сейчас наблюдаются две модели поведения со стороны европейских покупателей энергоресурсов: субсидирование высоких цен либо сокращение потребления. Первая модель неэффективна, поскольку не меняет поведения потребителей, а вторая верна с точки зрения экономики, но опасна с социальной.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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Газпром отреагировал на вирусный ролик о долгой зиме
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Газпром не публиковал вирусный ролик о долгой зиме с кадрами флагов Евросоюза и объектами газовой инфраструктуры, но считает его классным, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Авторы не мы. Но ролик классный. Жаль, что с неточностями», – сказал он РИА «Новости».
Отмечается, что накануне был опубликован ролик, автором которого во многих пабликах и СМИ сочли Газпром. Он начинается с кадров, на которых идет сотрудник «Газпром энерго», который поворачивает выключатель на некой приборной панели, а затем давление в газопроводе падает до нуля. В видеоряде также присутствуют кадры с флагами ЕС, альтернативными источниками энергии, трубами «Северного потока – 2» и заснеженными городами.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Газпром объяснил невозможность запуска «Северного потока»
Эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва, заявил Газпром.
«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», – говорится в Telegram-канале Газпрома.
Отмечается, что «подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА № 14 (двигатель № 120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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Швейцарцам пригрозили тюрьмой за попытки согреться зимой
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Жителям Швейцарии, которые зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа и будут «перегревать» дома до температуры выше 19 градусов, грозит тюремное заключение, заявил пресс-секретарь департамента экономики Маркус Спурндли.
Спурндли заявил, что «нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями». По его словам, такие действия «должны преследоваться кантонами по умолчанию», передает РИА «Новости» со ссылкой на Blick.
Blick отмечает, что при умышленном нарушении может быть назначено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет. В случае небрежного нарушения возможно наказание в виде штрафа.
Напомним, власти Швейцарии заявили, что при нехватки газа в зданиях, отапливаемых газом, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет запрещено. Власти страны впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа. Гендиректор полиции Фреди Фесслер заявил, что жители Швейцарии могут взбунтоваться и начнут грабить в случае нехватки электроэнергии этой зимой.
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Эксперт оценил планы ЕС создать «единого покупателя» российского газа
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«Газпром в любой момент может просто перекрыть подачу газа в ЕС, сославшись на неисполнение странами ЕС контрактов. Это будет справедливо с нашей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Financial Times сообщила о двух вариантах установления потолка цен на российское голубое топливо, которые обсуждаются в Европе.
«Любой из предложенных вариантов с «единым покупателем российского газа» и разделением стран на две категории покупателей, вероятнее всего, приведет к остановке экспорта топлива. Мы видим, что стороны повышают ставки в этом конфликте. И решимость Газпрома, которая проявляется в остановке «Северного потока», говорит о том, что любые попытки установить некий потолок цен будут расцениваться как нарушение контрактных обязательств», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Эксперт также предположил, что Газпром может отказаться сотрудничать с неким «единым покупателем». «У нас нет контрактных обязательств с такой структурой, а вот с разными коммерческими компаниями – есть. Так что в вопросе установки потолка цен Газпром может быть очень принципиален. В частности, он продемонстрирует контракты, в которых четко прописана формула ценообразования», – пояснил он.
«Если же наша страна недополучит какую-то прибыль, то это будет расцениваться как долг. И в случае его неуплаты Газпром может просто остановить поставки газа в Европу», – уверен собеседник.
«Вариант с разделением Европы на красную и зеленую зоны кажется еще менее вероятным. Тут уже будет страдать общеевропейская солидарность. То есть сначала они говорят о взаимовыручке и поддержке, а теперь хотят поделить всю территорию ЕС на участки», – акцентировал эксперт.
«Естественно, каждая страна будет стремиться попасть в ту зону, где газ дешевле. И им будет очень непросто договориться о создании таких «зон», поскольку всегда найдется хотя бы одно из государств, которое будет блокировать решение. А для его принятия голосование должно быть единогласным», – заключил Юшков.
Накануне стало известно о том, что Еврокомиссия подготовила для стран Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times, первый вариант предполагает введение потолка либо учреждение единого покупателя. Второй – разделение стран ЕС на красную и зеленую зоны.
Согласно первому варианту, странам ЕС необходимо ввести максимальный предел цен на весь импортируемый из России газ либо назначить единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурс. При этом в ЕС опасаются, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с Газпромом, а также к усилению геополитической напряженности.
Согласно второму варианту, в ЕС могут разделять страны в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой – оставаться на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны. В документе отмечается, что реализовать данный вариант будет проблематично, поскольку разделение стран на зоны будет во многом зависеть от координации между странами Евросоюза.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
В свою очередь российские эксперты в сфере энергетики отмечали, что Европа сама ограничила возможность поставок голубого топлива из России, а заявление Мамера не соответствует реальности, поскольку в настоящее время из всех транзитных маршрутов нормальное работает только один – «Турецкий поток».
Рассуждая об идее Еврокомиссии ввести ограничение цен на российский газ, Юшков ранее заметил, что «формула ценообразования прописана в контракте», поэтому «если Европа как покупатель газа будет рассчитываться по меньшей цене, то Газпром расценит это как несоблюдение контракта, а именно – неоплату, и просто остановит поставки».
«Конечно, говорить о том, что если мы остановим поставки газа в ЕС, мы не потеряем в деньгах, это абсурд. С остановкой поставок газа Россия ничего не выиграет. Однако наша официальная позиция заключается в том, что мы готовы продолжать поставлять газ в ЕС, но мы не можем этого сделать по независящим от нас причинам», – заключил Юшков.
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Путин оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2»
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Россия разделяет требования народа Германии, недовольного резким повышением цен на энергоносители, заявил президент Владимир Путин.
«В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод.
«Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
Ранее в среду Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
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Эксперт назвал адресатов выступления Путина на ВЭФ
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«Глава государства стремится транслировать в массы уверенность России в собственной правоте. И в первую очередь в его заявлениях мы видим ряд сигналов нашим партнерам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя выступление российского президента на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
«Россия дает понять, что с ней можно по-прежнему сотрудничать и не опасаться инвестиций. Путин продемонстрировал – ситуация находится под контролем», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Собеседник также отметил, что часть месседжей была направлена на внутреннюю аудиторию. «Не будем отрицать, что сегодня существует некоторый алармизм, который активно подогревается Западом. Это связано с опасениями, что якобы буквально в течение нескольких месяцев Россия начнет по-настоящему чувствовать давление всего массива введенных санкций. Люди переживают, как бы это не сказалось на качестве жизни и работе экономической и социальной инфраструктуры. Слова президента были призваны противостоять такого рода настроениям», – пояснил он.
«И еще часть его пассажей была своего рода заочной полемикой с западными лидерами. Думаю, есть все основания полагать, что его речь будет изучена, а точка зрения – услышана», – предположил эксперт. «Ну и кроме того, становится ясно, что Украина, хотя и является очень обсуждаемой проблемой, но это не единственный вопрос, который должен всех волновать. Именно поэтому президент фактически обошел стороной эту тему», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем стоит обратить внимание на риторику в отношении Великобритании. У Москвы и Лондона на протяжении последних нескольких лет довольно напряженные отношения – это угроза создания AUKUS, который формально направлен против Китая, но наверняка затронет и Россию, давняя история со Скрипалями, сокрытие в Лондоне беглых российских олигархов... Поводов для разногласий у нас достаточно. Поддержка Британией Украины стала спусковым крючком для резких заявлений президента в адрес лидеров этого государства», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин, выступая в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил: Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет. Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Президент добавил, что сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след. Он рассказал, что «(европейские партнеры) отвечают: «Ну ладно, такие (как на Украине) неонацисты и у вас есть, и у нас есть». Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чем разница. А на Украине делают именно это».
Кроме того, президент сообщил о преодолении самой сложной ситуации в экономике России и добавил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. С другой стороны, по словам Путина, Запад «кинул» Россию в вопросах реализации «зерновой сделки».
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», – сказал он.
Путин подчеркнул, что «то, что мы видим, – это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Он добавил, что Россия будет настаивать, чтобы вывоз зерна с Украины и продовольствия России был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.
«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено, прежде всего, на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», – подчеркнул глава государства. По мнению Путина, Запад «надул и кинул» беднейшие страны с вывозом зерна с Украины.
Также президент России оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2». «В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – сказал он. Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США, и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод. «Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
При этом Путин исключил поставки за рубеж, если они противоречат интересам России, и «если ЕС не нужны преимущества по дешевому газу из России, тогда для этого есть другие страны». «Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – добавил он.
Также Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя». Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».
По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части». Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
«Если бы он жил в 1930-е годы в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо»... Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко. Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.
Также Путин раскритиковал процедуру избрания премьера Британии. По мнению президента, в Британии действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Правящие элиты там имеют свои установки, мы знаем позицию тори по этим вопросам, в том числе по отношению к России. Это их дело – как выстраивать отношения с Российской Федерацией. Наше дело – защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается», – подчеркнул Путин.
«Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства», – указал президент. По его словам, в Великобритании действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии», – пояснил Путин.
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Эксперт: У России нет задачи сохранить свою долю на газовом рынке Европы
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«Полноценной замены у «Северного потока» в настоящий момент нет. Помимо него, газ в Европу Россия может поставлять по трем крупным маршрутам, но на каждом из них сейчас возникли специфические проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Еврокомиссии подвергли сомнению тот факт, что трубопровод «Северный поток» остановлен по сугубо технической причине.
«Три маршрута – это «Ямал–Европа», «Турецкий поток» и два трубопровода через Украину. «Турецкий поток» работает на полную мощность и сильнее его загрузить невозможно. Что касается условного «Украинского транзита», то Киев отказывается пропускать по нему даже те объемы, что прописаны в контракте», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По контракту Газпром должен качать через «Украинский транзит» 109 млн кубов в сутки, но в действительности качает только 42 млн кубов, уточнил эксперт. «Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины проходит через газоизмерительную станцию «Суджа» - и вот там транзит продолжается. А более южный маршрут проходит через станцию «Сохрановка». Газпром каждый день подает заявку на прокачку через «Сохрановку», и каждый день Киев отказывает, ссылаясь на то, что этот район он больше не контролирует. Введущий к «Сохрановке» трубопровод заходит сперва в ЛНР, а уже потом попадает на подконтрольную Киеву территорию», – пояснил собеседник.
«Можно ли качать больше газа через «Суджу»?». Киев утверждает, что Газпром мог бы увеличить транзит газа через «Суджу», так как несколько лет назад через нее качалось по 180 млн кубов в сутки. Но Газпром отвечает, что на подходе к станции газотранспортная «система оптимизирована», поэтому увеличить объем прокачки невозможно чисто физически. В любом случае, даже в былые годы через эту станцию не прокачивалось объема, шедшего по «Северному потоку», через который качалось под 200 млн кубов в сутки. Поэтому прокачка через «Суджу» все равно не может полноценно заменить «Северный поток», – уверен Юшков.
Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
Напомним, поставка по «Северному потоку» была полностью прекращена 31 августа в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. 2 сентября Газпром сообщил, что на агрегате обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить лишь в условиях специализированного ремонтного предприятия. В результате «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В понедельник Газпром уточнил: без устранения течи масла эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва.
В Кремле обвинения Еврокомиссии поводу отвергли. «Мы категорически отвергаем эти попытки, и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
«Евросоюз сам превратил экономику, в том числе и энергетику, в орудие борьбы с Россией, когда ввел санкции, заблокировал активы нашего Центробанка, пригрозил ввести предельные цены на российские нефть и газ», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Теперь же, отметил аналитик, ЕС сетует на отсутствие у России желания помогать Брюсселю. «Что касается других газопроводов, по которым энергоноситель мог бы поставлять в Европу, то они есть, но с каждым из них есть свои сложности», – указал он.
Так, подчеркнул аналитик, «Ямал – Европа» не работает, потому что Польша, по территории которой проходит газопровод, национализировала актив «Газпрома» – компанию EuRoPol GAZ, оператора трубопровода на польском участке. «Варшаве следует вернуть актив Газпрому – и после этого можно будет вести какой-то диалог», – сказал он.
Как предполагает Юшков, у Газпрома сейчас вообще нет задачи идти навстречу странм ЕС. «Европейцы сами говорят, что года через три откажутся от нашего газа. Конечно, в этих условиях Газпрому нет никакого смысла держать долю на рынке. Поэтому компания максимизирует цены и давит на Европу с целью вывести ее на некий уровень договоренности», – подытожил эксперт.
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Газпром начал производство СПГ возле «Северного потока»
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Корпорация «Газпром» начала производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» в Выборгском районе Ленобласти, сообщил зампред компании Виталий Маркелов на Восточном экономическом форуме.
«Завод по производству СПГ на компрессорной станции «Портовая»… сегодня работают две технологические линии… Произведено около 30 тыс. тонн СПГ», – передает его слова «Коммерсант».
Маркелов уточнил, что 5 сентября на заводе прошли комплексные испытания длительностью 72 часа. Один танкер уже пришвартован рядом с заводом, а еще один ожидается в ближайшее время. По данным Маркелова, на КС «Портовая» строительно-монтажные работы завершены. 30 мая была осуществлена подача газа на технологические объекты, а также обеспечена готовность хранилища.
Ранее Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.
Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Вучич: Следующая зима в Европе будет полярной
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Предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая –полярной, заявил в Белграде президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
«Что касается заявления президента [РФ Владимира] Путина, которое я немного смотрел сегодня в прямом эфире. Я бы это определил так: эта зима для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы. Никто не хочет искать решения, все ожидают поражения противника, а не компромисса. Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме», – передает слова сербского лидера ТАСС.
Также Вучич добавил, что не понимает, каким образом Евросоюз планирует ограничить цену на российский газ. «Я знаю, что сейчас модно ругать ЕС. Я видел эти пять мер ЕС, пятую не совсем понял: как это они введут потолок цены на газ?» – сказал Вучич.
Ранее в ходе этой конференции президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия – не та страна, которую можно недооценивать, об этом энергетическом кризисе Западу надо было подумать заранее.
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Итальянцам пообещали хаос из-за нехватки газа
Итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti заявила, что запасов газа в стране может не хватить на всех, пишут СМИ.
«При нынешних запасах и поставках газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих клиентов и смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса», – пишет газета La Stampa, передает РИА «Новости».
Организация опубликовала имеющиеся данные о возможностях итальянской системы газоснабжения, чтобы раскритиковать план по экономии энергетических ресурсов министра Италии по экологическому переходу Роберто Чинголани.
Отмечается, что местные газовые месторождения покрывают около 20% годовых потребностей Италии, а в хранилищах власти накопили только 82,56% необходимого количества газа. В распоряжении семей и предприятий оказывается около 15 млрд кубометров, а в зимний сезон потребление газа достигает 400 млн кубометров в день.
Президент ассоциации Фурио Труцци предложил перенести отопительный сезон в Италии на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы.
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Путин назвал бредом попытки ограничить цены на энергоресурсы из России
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Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал бредом и чушью попытки ограничения цен на российские энергоресурсы.
«Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя», – прокомментировал он предложение Евросоюза и стран G7 ограничить предельные цены на российские нефть и газ, сообщает РИА «Новости».
Также он отметил, что в Европе «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать. Сами загнали себя в так называемый санкционный тупик».
«Выход один – в Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2», – отметил глава государства.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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МВД Латвии оказалось не в состоянии оплачивать счета за электроэнергию
Министерству внутренних дел Латвии в октябре будет нечем платить по счетам за электроэнергию, заявил глава ведомства Кристапс Эклонс.
По словам Эклонса, МВД «проделало огромную работу для экономии энергоресурсов», но инфраструктура устарела и ведомство не сможет «выполнять задачи по экономии энергопотребления», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Чтобы решить проблему, нужно либо «перераспределить финансирование, предназначенное для приобретения оборудования подконтрольных МВД ведомств», либо «попросить дополнительные средства» у Минфина, говорится в сообщении.
Напомним, СМИ рассказали о подготовленном Еврокомиссией плане по борьбе с ростом цен на электроэнергию и сокращению спроса на нее. Евросовет обвинил Еврокомиссию в медленной реакции на рост цен на газ и электроэнергию.
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