Объявлены меры по снижению энергопотребления в Евросоюзе

Евросоюзу следует снизить потребление электричества на 10% до следующей весны, такое предложение представила Еврокомиссия.

«Еврокомиссия предлагает [странам ЕС принять] обязательство снизить потребление электричества как минимум на 5% в пиковые часы и стремиться сократить общий уровень потребления электричества на 10% до 31 марта 2023 года», – цитирует предложение ЕК ТАСС.

Отмечается, что сокращение потребления планируется считать от средних показателей в этот период за последние пять лет.



Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести в ЕС временный потолок на прибыль энергокомпаний с низкой стоимостью электрогенерации, включая угольную, атомную и возобновляемую, на уровне 180 евро за мегаватт-час, говорится в распространенном тексте предложений Еврокомиссии по борьбе с острым энергокризисом ЕС.

«Еврокомиссия предлагает ввести временный потолок на прибыль для производителей электричества с низкой стоимостью генерации, таких как возобновляемая, атомная и угольная, которые поставляют электричество в сеть по цене ниже уровня цен, определяемого более дорогими поставщиками (имеются в виду газовые и мазутные ТЭС). Эти компании с низким уровнем себестоимости энергии получают чрезмерные прибыли при относительно стабильных издержках производства, тогда как дорогие газовые электростанции задирают цены вверх. Еврокомиссия предлагает установить потолок цен для компаний с низкой себестоимостью энергии на уровне 180 евро за мегаватт-час», – передает ТАСС текст документа.

Еврокомиссия также предлагает изымать не менее 33% сверхприбыли угольной, нефтяной и газовой промышленности в ЕС для борьбы с энергокризисом.

«Эти взносы будут собирать государства ЕС, и мы считаем, что они должны составлять не менее 33% сверхприбыли. Эти средства позволят перебалансировать рынок электричества в ЕС», – заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

В тексте предложений Еврокомиссии говорится, что сверхприбылью этих компаний будет считаться прибыль, которую они получили в 2022 году и которая более чем на 20% превышает их среднюю прибыль за последние три года.

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