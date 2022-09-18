США предрекли национальную катастрофу из-за президентства Байдена

Соединенные Штаты стремительно приближаются к национальной катастрофе из-за политики президента Джо Байдена, пишет Шерил Чамли в статье для американского издания The Washington Times.

«Байден обещал объединить страну во время предвыборной кампании… однако его обещания до сих пор не выполнены. Он потерпел неудачу», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Автор указывает, что политика Демократической партии подняла инфляцию до десятилетнего максимума и привела к резкому подорожанию топлива. Кроме того, Чамли отмечает, что демократы уже не скрывают своего презрения к США и патриотически настроенным американцам.

«Презрение стало только уродливее при нынешнем руководстве Белого дома. То, о чем раньше лишь перешептывались, теперь стали говорить в открытую», – резюмировалось в материале.

Согласно новому пресс-релизу бюро экономического анализа американского Министерства торговли, ВВП страны во втором квартале этого года, по предварительной оценке, неожиданно опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд – после падения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале.

Ранее британская газета The Guardian написала, что внутри американского общества крепнет недоверие к демократическим институтам. Более того, многие граждане скупают оружие и признаются, что готовы применить его в отношении своих политических противников. По мнению экспертов, все это свидетельствует о том, что страна находится на грани нового внутреннего конфликта.

Согласно опросу Morning Consult, гражданскую войну между республиканцами и демократами считают вероятной 40% опрошенных американцев.