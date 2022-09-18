Глава ДНР указал самый сложный участок боев Венесуэльский журналист рассказал о ранении из-за украинского обстрела Донецка 18 сентября 2022, 00:07 Текст: Антон Антонов

В результате украинского обстрела центра Донецка пострадал журналист венесуэльской телекомпании TeleSUR Алехандро Кирк. Спецкор TeleSUR в Донбассе рассказал, что ему предстоит операция, но жизнь вне опасности. Кирк сообщил, что снимал горящий после обстрела автомобиль. В это время «произошел второй взрыв», журналист «почувствовал толчок в плечо, а потом – разбитое стекло очков», передает РИА «Новости». Он рассказал, что «в плече оказался осколок шрапнели», который «повредил кость, но не жизненно важные органы», а «глаз спасли солнцезащитные очки». Кирку предстоит операция, чтобы достать осколок из плеча и короткая госпитализация в местной государственной больнице. Глава телеканала Патрисия Вильегас сообщила, что находится на связи с раненым коллегой и повторила призывы международных организаций уважать работу СМИ и гарантировать их безопасность. Украинские войска обстреляли в субботу вечером Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Новости СМИ2

Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске 16 сентября 2022, 13:12

Фото: gplnr.su

Текст: Елизавета Булкина

При взрыве в здании генпрокуратуры в центре Луганска погиб генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко, сообщил Первый республиканский телеканал ДНР. «Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании Генпрокуратуры в Луганске», – цитирует сообщение ТАСС. Взрыв прогремел примерно в 11.30 (совпадает с мск) в здании генеральной прокуратуры ЛНР. Сообщается, что на третьем этаже здания видны повреждения, повреждено по меньшей мере пять окон. В ЛНР отбили попытки ВСУ зайти на территорию республики 15 сентября 2022, 19:37 Текст: Алексей Дегтярев

Попытки украинских военных зайти на территорию ЛНР успешно отражаются, их отбрасывают на ранее занимаемые позиции, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. «Противник неоднократно предпринимает попытки для того, чтобы зайти на территорию Луганской народной республики. <...> Несмотря на все это, наши военнослужащие успешно справляются с поставленными задачами, и весь натиск врага еще не имел успехов», – сказал Марочко в эфире РБК, передает ТАСС. Он пояснил, что после безуспешных попыток занять новые позиции ВСУ отходят на прежние. В среду Марочко сообщал, что линия соприкосновения приблизилась к границам ЛНР, при этом Народная милиция республики совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию. Новости СМИ2 В результате взрыва вместе с генпрокурором ЛНР погибла его заместитель 16 сентября 2022, 13:35

Фото: gplnr.su

Текст: Елизавета Булкина

Гибель генерального прокурора республики Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко при взрыве в здании генпрокуратуры в центре Луганска подтвердил полковник МВД республики Виталий Киселев. Генеральный прокурор Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли в пятницу в результате взрыва в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске, подтвердил полковник МВД республики Виталий Киселев, передает ТАСС. Взрыв прогремел примерно в 11.30 (совпадает с мск) в здании генеральной прокуратуры ЛНР. Сообщается, что на третьем этаже здания видны повреждения, повреждено по меньшей мере пять окон. Союзные силы освободили Майорск в ДНР 15 сентября 2022, 09:52 Текст: Антон Никитин

Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Майорск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск», – говорится в сообщении штаба в Telegram. Накануне сообщалось об освобождении населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Новости СМИ2 ВСУ нанесли удар из HIMARS по Лисичанску 15 сентября 2022, 09:05

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Лисичанску в Луганской народной республике (ЛНР), сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «В 02.40 (совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД) зафиксирован обстрел по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В СЦКК отметили, что украинские войска выпустили по городу четыре ракеты из HIMARS. Накануне подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по городу Стаханову шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Между тем сообщалось, что российские ЗРС С-300В в ходе спецоперации на Украине перехватывают ракеты, выпущенные американскими РСЗО HIMARS. ВСУ возобновили обстрел центра Донецка 17 сентября 2022, 15:50 Текст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь открыли огонь по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «Украинские каратели в 14:45 вновь начали обстрел Ворошиловского района Донецка. Данные уточняются. Обстрел продолжается! Не покидайте укрытий, не выходите на улицу!», – написал Кулемзин в своем Telegram -канале. Он также добавил, что коммунальные службы уже приступили к восстановительным работам после прошлых обстрелов. «Оперативной группой представительства ДНР в СЦКК был осуществлен выезд на место происшествия. Нами обнаружены фрагменты боеприпасов образца НАТО. В ходе дальнейшей экспертизы будет установлен точный калибр вооружения», – заявил РИА «Новости» представитель ДНР в СЦКК. Ранее в субботу ВСУ обстреляли Ворошиловский район, в результате погибли четыре человека. Кулемзин также сообщил, что были обнаружены осколки снарядов гаубицы Caesar. Новости СМИ2 Первого главу ЛНР Болотова посмертно наградили звездой Героя республики 15 сентября 2022, 15:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый глава Луганской народной республики Валерий Болотов в четверг посмертно награжден звездой Героя ЛНР, сообщил источник с церемонии награждения, которая прошла в Луганске. Звездой Героя республики также посмертно награждены первый председатель Совета министров ЛНР, бывший премьер-министр республики Геннадий Цыпкалов и командир одного из батальонов Народной милиции ЛНР Денис Кудрин – за героизм и мужество, проявленные при выполнении воинского долга по освобождению и защите населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, сообщил источник ТАСС. «Сегодня мы награждаем, к большому сожалению, посмертно наших героев, наших луганчан – Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова, Дениса Кудрина – высшими наградами – звездами Героев Луганской Народной Республики. И отдаем дань памяти тем, кто первый поднялся на борьбу с фашизмом, не признал националистов, пришедших к власти на Украине в результате государственного переворота. Ребята были первыми, а первыми всегда быть очень тяжело, но они это сделали», – сказал глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, по их примеру на борьбу с фашизмом поднялся весь Донбасс. «Благодаря их подвигу мы сегодня вместе с вами имеем возможность жить в свободной и независимой республике, разговаривать на доступном русском языке, сохранять свою историю, быть в дружбе с российским народом и чтить память предков – героев Великой Отечественной войны. Подвиг Героев навсегда вписан в историю Донбасса», – добавил Пасечник. Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР – с 18 мая по 14 августа 2014 года. Напомним, Болотов умер 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности. ВСУ обстреляли Горловку из «Урагана» 17 сентября 2022, 02:59

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу ночью обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в 01.20 по направлению н. п. Константиновка – н. п. Горловка (Центрально-городской район). выпущены три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Кроме того, ВФУ обстреляли Никитовский район Горловки снарядами калибра 122 мм, а Куйбышевский и Киевский районы Донецка – из артиллерии калибром 152 мм. Накануне президент России Владимир Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ. Напомним, во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что союзные силы сорвали попытку наступления ВСУ на Горловку. Новости СМИ2 ВСУ обстреляли поселок Нижняя Дуванка в ЛНР из РСЗО HIMARS 16 сентября 2022, 07:46 Текст: Антон Никитин

Украинские вооруженные силы обстреляли поселок Нижняя Дуванка в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 00.15 по н. п. Нижняя Дуванка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», – говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале ЛНР в СЦКК. Накануне в Народной милиции заявили, что попытки ВСУ зайти на территорию ЛНР успешно отражаются, их отбрасывают на ранее занимаемые позиции. Днем ранее в Народной милиции заявляли, что ситуация на фронте сложная, линия соприкосновения приблизилась к границам Луганской народной республики (ЛНР) . Позже глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке ввергнуть половину мира в войну. «Единая Россия» доставила в районы Херсонской области около 20 тонн медикаментов 15 сентября 2022, 15:29 Волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» привезли физраствор и глюкозу в Новотроицкую, Геническую и Новокаховскую больницы, а в библиотеку села Громовка в Херсонской области передали 1000 книг на русском языке, собранных на фестивале «Таврида.Арт». Всего участники фестиваля «Таврида.Арт» из разных регионов страны собрали для жителей освобожденных территорий 6 тыс. книг. Это классические произведения, русские народные сказки, стихи и проза. Отечественная литература отправится в библиотеки, школы, детсады и учреждения культуры. «Книги на русском языке крайне востребованы в Херсонской области. У нас был опыт выдачи книг в центре гуманитарной помощи в Херсоне, они разлетелись как горячие пирожки. Дети, которые брали книги, сразу садились и начинали их читать. Люди соскучились по русской литературе. Ведь в последние несколько лет на Украине было законодательно запрещено издавать книги на русском языке», – приводятся слова депутата Госдумы, заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, руководителя гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игоря Кастюкевича на сайте партии. Кроме того, волонтеры гуманитарной миссии партии вместе с российскими военными и Росгвардией привезли в учреждения здравоохранения области необходимые для работы стационаров препараты: физраствор, глюкозу. Их завезли в Новотроицкую, Геническую и Новокаховскую больницы. Региональные отделения партии «Единая Россия» доставили уже более 13 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной в Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями «Единой России». С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также – на технические средства для поддержки Народной милиции ЛДНР. В Донбассе и на освобожденных территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них – в Мариуполе. Новости СМИ2 Боец ММА Джефф Монсон решил открыть спортивные школы в Донбассе 16 сентября 2022, 10:14 Текст: Вера Басилая

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон планирует открыть спортивные школы в Донецкой народной республике (ДНР), а также внедрять в общеобразовательных школах Донбасса свои спортивные программы. «Мы стараемся сделать так, чтобы в Донецке снова можно было заниматься спортом <...> В этих сложных условиях мы хотим открыть подготовительные спортивные школы для детей, и мы хотим привнести это в общеобразовательные школы», – цитирует ТАСС Монсона. По его словам, именно эти вопросы он обсуждал на этой неделе в Донецке с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой правительства республики Виталием Хоценко и министром спорта ДНР Александром Громаковым. Он также рассказал о планах по созданию в ДНР детской команды по грэпплингу (стиль ближнего боя в единоборствах, основанный на применении захватов). Боец ММА также провел в Донецке мастер-классы для школьников. «Я был очень удивлен, что уровень подготовки [детей] был выше, чем я ожидал <...> Мы увидели многих детей, которые показали высокий потенциал», – отметил Монсон. Также спортсмен считает, что Запад игнорирует происходящее в Донбассе. «Восемь лет здесь были бомбы. <...> Это было ужасно. <...> Следы от пуль, бомбы, [Донецкий] аэропорт был разрушен, мины, много разрушенных школ. Люди сражались и страдали все эти восемь лет. <...> И мир все это игнорирует. Это выводит меня из себя», – заявил боец ММА. Монсон также рассказал, что принял участие в съемках документального фильма об агрессии Украины в Донбассе, чтобы показать Западу, что происходило в Донецкой и Луганской народных республиках на самом деле. «Мы говорили с людьми, которые живут здесь. <...> Мы хотели показать миру и сказать: «Я не обращаю внимания на то, что говорят в западных СМИ, что вы услышали, потому что вот это правда», – отметил он. Ранее Джефф Монсон заявил, что планирует снять фильм о реальной жизни в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в котором будет затронута тема развязанного Киевом конфликта в Донбассе. Энергетики из России восстановили подстанцию в Луганске 17 сентября 2022, 13:54 Российские специалисты вместе с работниками ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» провели работы по восстановлению подстанции «Октябрьская» в Луганске. Энергетики заменили поврежденного в результате боевых действий выключателя 110 кВ, расположенного на подстанции (ПС) 110/35/6 кВ «Октябрьская» в Луганске, сообщается на сайте ГТРК ЛНР. Устройство позволяет оперативно выполнять переключения в случае возникновения аварийных ситуаций, его введут в работу в ближайшее время. «Данная подстанция была разрушена во время боевых действий вооруженными силами Украины. На сегодняшний день она полностью восстановлена. Благодаря возобновлению ее полноценной работы у нас будут получать стабильное напряжение организации здравоохранения, образования, а также промышленные предприятия», – уточнил первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин. Говтвин также выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны специалистов из России в восстановлении объектов электроснабжения ЛНР. Новости СМИ2 В ДНР открыли движение по восстановленному мосту на трассе «Мелитополь – Новоазовск» 17 сентября 2022, 19:31 Российские специалисты окончили ремонт разрушенного украинскими боевиками моста в окрестностях села Камышеватое Новоазовского района, открыто движение, сообщили в министерстве транспорта Донецкой народной республики. «Сегодня, 17 сентября, состоялось открытие движения по мосту на автомобильной дороге государственного значения М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе населенного пункта Камышеватое», – приводит Донецкое агентство новостей сообщение министерства. В Минтрансе отметили, что ремонтом занимались российские строители демонтировали разрушенные конструкции моста, обустроили новые стойки опоры и ригеля, соорудили опорные площадки, смонтировали опорные части и железобетонные балки пролетных строений, а также монолитные участки, плиты, тротуары и мостовое полотно, произвели монтаж барьерного и перильного ограждения. ВСУ обстреляли районы Донецка снарядами калибра НАТО 17 сентября 2022, 21:45 Текст: Вера Басилая

Украинские войска обстреляли в субботу вечером Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», – сообщается в Telegram-канале представительства. Между тем, в мощные взрывы слышны в Ворошиловском районе Донецка, передает РИА «Новости». Ранее в субботу ВСУ обстреляли Ворошиловский район, в результате погибли четыре человека. Кулемзин также сообщил, что были обнаружены осколки снарядов гаубицы Caesar. Новости СМИ2 Глава ДНР указал самый сложный участок боев 17 сентября 2022, 23:52

Фото: denis-pushilin.ru

Текст: Антон Антонов

Краснолиманское направление остается самым сложным участком боев с вооруженными силами Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Красный Лиман, Ямполь», – сказал Пушилин, отметив, что на этом направлении ВСУ «минимизировали сейчас работу диверсионных групп и перешли к обстрелу артиллерией данных населенных пунктов». Также остается непростой ситуация в районе поселка Яровая. «Противник из Яровой на данный момент, на данный вечер, пока не выбит», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, он сообщил, что ВСУ не контролируют полностью село Диброва и поселок Щурово, расположенные вблизи города Красный Лиман. По его словам, «продолжаются бои как на северо-восточной части Щурово, где сегодня достаточно серьезные боестолкновения, так и в Диброва», там также находится подразделение ДНР, но «в режиме боевых действий с противником». Пушилин рассказал, что вооруженные силы Украины попытались наладить переправу через реку в районе села Студенок, союзные силы уничтожили около 70 военных и 18 единиц техники. Глава ДНР сообщил, что на донецком, горловском, угледарском направлениях фронта в последние сутки существенных изменений не было. Определенные успехи были достигнуты союзными силами на артемовском направлении, сообщил он. Пушилин назвал проявлением терроризма со стороны украинских властей массированные артиллерийские обстрелы, которым подвергся в субботу Донецк и ряд других населенных пунктов ДНР. Глава республики сообщил, что дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям организовать круглосуточную разгрузку топлива и его развоз по заправкам в ДНР. Он сказал, что в течение трех дней люди «должны увидеть изменения», а также они смогут приобретать топливо не по талонам, а за деньги, передает РИА «Новости». Украинские войска обстреляли в субботу вечером Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. На днях в ДНР заявили о стабилизации ситуации в Красном Лимане.