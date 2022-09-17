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В Сербии начались протесты против гей-парада
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Представители околофутбольных движений собрались у места сбора участников мини-прайда, полиция начала их задерживать.
«В Белграде полиция защищает участников гей-парада, на улицы вывели около 6 тыс. полицейских. Как пишут местные Telegram-каналы, для участников мини-«прайда» перекрыли улицы», – написал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что недовольные поведением полиции жители Сербии, в основном, представители околофутбольных движений собрались у места сбора участников прайда. Но полиция начала их задерживать.
«Идите на Косово!» – скандируют люди полицейским.
Ранее в Сербии заявили о планах устроить гей-парад, несмотря на запрет МВД.
До этого сербское министерство внутренних дел со ссылкой на конституцию страны объявило о запрете проведения гей-парада в столице страны. Там пояснили, что мероприятие может быть небезопасным для его участников. Также запрещено шествие антиглобалистов в защиту семьи, назначенное на тот же день, что и гей-парад, 17 сентября.
Организаторы EuroPride в ответ заявили, что мероприятие состоится, несмотря на решение официального Белграда. Они выразили готовность обжаловать запрет и при отказе обратиться в суд.
До этого в Белграде прошли два массовых шествия в защиту традиционных ценностей, местные жители выразили нежелание принимать в столице гей-парад.
Минфин США раскрыл величину принадлежащего России госдолга Штатов
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Объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов в июле практически не изменился по сравнению с июнем, увеличившись на 2 млн долларов, до 2,007 млрд долларов, следует из документов Минфина США.
В феврале объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов оценивался в 3,753 млрд долларов, в марте и апреле – в 2,003 млрд долларов, а в мае – в 2,004 млрд долларов, передает ТАСС.
В июле на долгосрочные американские долговые облигации в российских вложениях пришлось 5 млн долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне), на краткосрочные – 2,002 млрд долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне).
Крупнейшим держателем государственных долговых обязательств Соединенных Штатов осталась Япония (приблизительно 1,23 трлн долларов). Второе место с 970 млрд долларов занял Китай. На третьем – Великобритания с 634,6 млрд долларов.
Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд долларов.
Напомним, в августе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил коллег из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о возможности дефолта Соединенных Штатов по погашению государственных долговых обязательств. Он подчеркнул, что в этом случае активы любого государства в долларах США и евро будут украдены.
В Пентагоне предсказали очень тяжелые бои на Украине
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Соединенные Штаты ожидают, что на Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
«Я не буду заниматься предположениями и говорить о каких-то сроках завершения этого конфликта», – приводит слова бригадного генерала ВВС США ТАСС.
«Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов, и мы продолжим фокусироваться на поддержке их в этой борьбе», – заявил представитель Пентагона. «Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», – добавил бригадный генерал ВВС США.
«И единственное, что может сделать его [конфликт] более коротким, – это ситуация, при которой российская сторона решит принять правильное решение и вывести с Украины свои силы, которые ее оккупируют», – выступил с утверждением пресс-секретарь Пентагона.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит, но выполняет основную задачу, которая остается неизменной. Он также подчеркнул, что специальная военная операция на Украине проводится, чтобы помешать Западу создать антироссийский анклав против России.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Песков ответил на слова Байдена о «применении» ядерного оружия
Вопрос использования ядерного оружия прописан в ядерной доктрине России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности использования такого вооружения.
«Читайте доктрину. Там все написано», – сказал Песков РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.
До этого в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. В начале сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина
Читатели британской Daily Mail оценили высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия на Украине.
«Путин хохочет до полусмерти...» – цитирует комментатора РИА «Новости».
«Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель», – написал другой читатель.
«Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе», – добавил еще один пользователь.
«Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – указал один из читателей.
«Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен», – заключили комментаторы.
Напомним, Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия в случае применения химического или тактического ядерного вооружения на Украине.
Разведчик рассказал о бое с превосходящим в 50 раз противником на Украине
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В одном из боев во время спецоперации российские бойцы столкнулись с превосходством противника в 50 раз, но сумели взять верх, а также добыли трофей – автоматический гранатомет, сообщил военнослужащий разведывательного подразделения ВС России.
Разведывательное подразделение в количестве 20 бойцов вышло в сторону укрепрайона ВСУ, где было найдено порядка 1 тыс. националистов, рассказал собеседник РИА «Новости».
Группе пришлось отступать с боем.
«В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет), который стреляет американскими ВОГами (гранатами)», – сказал источник.
Он пояснил, что сейчас группа применяет гранатомет против украинских военных.
В ходе рейда к украинскому укрепрайону разведчики использовали две мобильные группы, внимание было сосредоточено на одной из групп, и украинских преследователей удалось ликвидировать. Российские военные не понесли потерь.
В пятницу Минобороны сообщило, что ВКС России в районе Николаева поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, те потеряли более 400 военных.
В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.
«Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.
По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.
Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.
В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.
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В США описали сценарий ядерной войны между Россией и НАТО
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В случае гипотетического конфликта России и НАТО с использованием ядерного оружия стороны могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга, приводит мнение доцента Принстонского университета Алекса Глейзера американское издание Newsweek.
По мнению Глейзера, одного из создателей симулятора столкновения России и НАТО под названием «План А», гипотетическая ядерная война между РФ и альянсом разыгралась бы по ужасному сценарию и привела бы к гибели миллионов людей в мире за несколько часов. Американское издание заметило, что аудиовизуальный фрагмент, моделирующий ход ядерной войны, стал особенно популярным именно после обострения конфликта на Украине, хотя впервые был продемонстрирован в 2017 году, передает РИА «Новости».
По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесет удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Если ситуация обострится, то стороны «могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга».
«По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 млн человек», – заметил Глейзер. Он также добавил, что последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми».
«Помимо непосредственного ущерба, а также экономического и социального коллапса, наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу», – заявил доцент Принстонского университета, ссылаясь на исследование, которое показало, что из-за ядерного конфликта между США и Россией могут погибнуть более 5 млрд человек.
Напомним, 2 сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за гибели или ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В конце августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он также перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, Медведев подчеркнул, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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Французов обеспокоила новость о планах строительства «Силы Сибири – 2»
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Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» через Монголию в Китай.
«Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго – от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено – вечным поражением», – передает слова одного из комментаторов РИА «Новости».
Кто-то отметил, что строительство станет сигналом об экономической смерти Европы, отметив губительную роль США в этой ситуации.
«Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь – рогоносец истории», – отметил еще один читатель.
«Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени!.. Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни...» – возмутился пользователь.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Шри-Ланка признала арест самолета «Аэрофлота» «чудовищной ошибкой»
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Арест самолета российский авиакомпании «Аэрофлот» на Шри-Ланке стал «чудовищной ошибкой», власти страны приносят извинения и обещают, что подобного не повторится, заявил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.
«К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании «Аэрофлот» – он был арестован по решению суда... Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», – сказал Гунавардана, передает РИА «Новости».
По его словам, проблема решена. Он добавил, что власти страны не хотят арестовывать никакие самолеты.
Власти Шри-Ланки готовы рассмотреть снижение визового сбора для россиян, который сейчас составляет около 45 долларов США, заявил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.
«Шри-Ланка известна своим гостеприимством, и на острове много возможностей хорошо провести время: побережье, внутренние районы страны, возможность изучить культурное наследие страны», – сказал Гунавардана.
Министр добавил, что гостям острова, в том числе россиянам, нравится традиционная медицина Шри-Ланки.
Напомним, в начале июня власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus («Эрбас») A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Российские граждане были вывезены из аэропорта и размещены в гостинице. Предварительно планировалось, что они смогут вылететь в Москву в пятницу вечером.
Автомобиль телеведущего Дмитрия Киселева сожгли в Крыму
В Крыму сожгли машину телеведущего Дмитрия Киселева, поджигателя разыскивает полиция.
По данным Telegram-канала «Mash на волне», пожар произошел около двух часов ночи в Коктебеле. От огня пострадали «Лэнд Ровер Фрилэндер» и гольф-кар, передает Ura.ru.
Очевидцы рассказывают, что поджигатель был в медицинской маске, очках, капюшоне и бахилах, его разыскивает полиция.
Напомним, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева.
Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.
Юрий Антонов высказался о признании Максима Галкина иноагентом
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История Максима Галкина (признан иноагентом) явление негативное для всей страны в целом, он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится, заявил эстрадный певец и композитор Юрий Антонов.
По словам артиста, он не может понять, почему суперпопулярный в России Максим Галкин (признан иноагентом) так «переродился».
«Я не могу понять, в чем причина такого перерождения, в чем причина отказа от возможности продолжать свою любимую работу, работу на телевидении, концертах. Я не могу сказать, почему он так переродился, в чем заключается причина отказа от работы в России, отказа от нормального освещения событий. В мозги заглянуть очень трудно. Он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится. Я не могу точно сказать о его ориентации в пространстве. Что поделать, раз он так себя ведет. Это его решение», – цитирует ФАН Антонова.
Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.
Позднее российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
Россиянка рассказала о стремительном обнищании британцев
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Жители Британии в связи с последними событиями чувствуют недостаток средств, от этого страдают как и матери-одиночки, так и граждане пенсионного возраста, рассказала проживающая в Лондоне 14 лет россиянка Татьяна.
«Помимо пенсионеров, уязвимых людей в Лондоне достаточно. Например, мамы-одиночки сейчас опустошают фудбанки (пункты бесплатной раздачи продуктов), которые стоят в супермаркетах. Здесь принято, что покупатели постоянно докладывали какие-то продукты в контейнеры для малоимущих. Я всегда оставляла пачку макарон, рис, подсолнечное масло. С меня не убудет, а кому-то это заменит ужин», – рассказала Татьяна в беседе с «Московским комсомольцем».
Раньше такие фудбанки были забиты продукты, но сейчас оттуда все мгновенно разбирают, возле них даже пришлось выставить охрану, добавила собеседница. Теперь продукты оттуда могут забрать, только если доказать, что ты малоимущий.
Россиянка отметила, что в стране начали экономить на электричестве, в городе установили датчики движения, которые включают лампы только в случае, если рядом кто-то прошел.
«Бензин сильно подорожал – до 2,05 фунтов (140 рублей). Если дорожает бензин, соответственно, дорожают продукты. Зарплаты не повышаются. Я по себе ощутила. Раньше получала зарплату и могла сразу купить проездной на месяц, оплатить русскую школу, куда ходят мои дети, репетитора по китайскому языку и абонемент в бассейн. Сейчас на все не хватает», – сказала она.
Напомним, курс британского фунта стерлингов упал ниже отметки в 1,14 доллара, что стало минимальным значением с 1985 года.
Максима Галкина включили в список иноагентов
Российский юморист Максим Галкин включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, заявили в министерстве юстиции России.
В обосновании включения артиста в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках – Украина, сообщает ТАСС.
Ранее в сентябре Галкин закрыл именное рекламное агентство «МГ Лаб».
До этого вернувшаяся без Галкина в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.
После отъезда из России в Израиль Галкин публиковал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».
Немецкие журналисты не нашли следов «крупного контрнаступления» Украины
Журналисты не увидели следов крупного контрнаступления ВСУ, о чем говорили власти Киева, пишет журналист Die Welt (заблокировано в России) Штефан Шварцкопф для французской Le Figaro.
«Не так давно, когда наша съемочная группа находилась недалеко от фронта, мы были свидетелями войны на истощение и деморализацию, но ничего такого, что оправдывало бы термин «крупное наступление», – сообщает Шварцкопф, передает URA.ru.
Напомним, широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для вооруженных сил Украины потерей сотен убитых солдат, десятков уничтоженных танков и нескольких самолетов.
Еще в начале СВО Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
В Германии объявили о переговорах с Казахстаном о поставках нефти по «Дружбе»
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Немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба», говорится в заявлении немецкого правительства.
«Федеральное правительство в приоритетном порядке продолжит переговоры с польским правительством о рамочных условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт. То же относится к переговорам федерального правительства с правительством Казахстана о поставке казахстанской нефти через трубопровод «Дружба» с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ уже в этом году», – цитирует заявление ТАСС.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим это решение.
В конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.