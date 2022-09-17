В Сербии начались протесты против гей-парада

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17 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 21:00  |  vz.ru
Разделы

Санкции против удобрений помогли Москве в Азии и Африке

Страны «третьего мира» могут получить бесплатно 300 тыс. тонн российских удобрений Сергей Бобылев/ТАСС
Европа сама создала проблемы на рынках продовольствия, а теперь решает их за чужой счет, забыв риторику о помощи беднейшим странам. На это указал Владимир Путин, выступая на самаркандском саммите ШОС. Для предотвращения угрозы голода российский лидер предложил бесплатно передать в развивающиеся страны сотни тысяч тонн наших удобрений, скопившихся в морских портах ЕС. Подробности...
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России необходимо изолировать Украину от Польши

Основной трафик вооружений из стран НАТО приходится на границу Польши с Украиной кадр из видео
ВСУ вновь ударили по Херсону и Луганску. В результате атаки погибли мирные жители, а также генпрокурор ЛНР и его заместитель. При этом удары по Херсону наносились с помощью западных видов вооружений, что вновь актуализирует вопрос о необходимости исключить получение Украиной оружия из стран НАТО. Как Россия могла бы это сделать? Подробности...
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ВМФ России получил большую помощь из космоса

Макет спутника «Пион-НКС» Сергей Мамонтов/РИА Новости
Впервые за долгие годы ВМФ России получил реальный инструмент для того, чтобы наводить свои дальнобойные ракеты на корабли противника. По ряду сообщений, военный спутник «Пион-НКС» встал наконец-то на боевое дежурство. Как получилось, что данный аппарат создавался так долго и почему его работа критически важна для безопасности всей России?  Подробности...
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Байден заговорил о ядерной провокации на Украине

С февраля российские силы стратегического сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства Владимир Смирнов/ТАСС
Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нанесения ядерного удара по Украине. По мнению экспертов, это заявление указывает на вероятность совершения провокации с применением химического или даже ядерного оружия. Целью атаки может стать Запорожская АЭС или завод химической промышленности. У России же есть серьезная причина не применять ядерное оружие первой, кроме того, такая атака обнулит любою победу. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Нужно ли России вступаться за Армению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Можно долго рассуждать о том, как Москва работает с армянским гражданским обществом, но это не ее задача поддерживать в армянах инстинкт самосохранения. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В середине 1990-х очередь кайфовать настала чеченцам, куда повалили корреспонденты мировых СМИ. Дудаев, Удугов, Яндарбиев, Басаев, Масхадов точь-в-точь как Кулеба ощущали, что в «Ичкерии» находится шарнир истории. Теперь шарниры переместились на берега Днепра. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Китайские университеты подают пример российским

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Университеты КНР начинают добровольно отказываться от участия в западных образовательных рейтингах. Пекин хочет добиться для своей академической среды полной независимости от чужих стандартов и нормативов. Не пора ли России взять пример с соседей? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Как Хрущев покорил Америку

Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Главная тема


    Санкции против удобрений помогли Москве в Азии и Африке

    англоязычные публикации


    Захарова рассказала о любопытных выводах западных аналитиков по украинской тематике

    экс-глава МИД


    В Румынии предложили Украине вернуться в естественные границы

    «причина перерождения»


    Юрий Антонов высказался о признании Максима Галкина иноагентом

    Видео

    «друзья на морозе»


    США отказались спасать Европу зимой

    общественная поддержка


    Как россияне помогают спецоперации на Украине

    «дальше некуда»


    Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии

    территориальные интересы


    Иран поможет России в большой кавказской проблеме

    Агентура врага


    Как украинская разведка вербует агентов в России

    временная эйфория


    Максим Соколов: Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие

    договор о союзе


    Герман Садулаев: «Псы войны» на Украине оказались вне закона

    образовательные рейтинги


    Александр Свистунов: Китайские университеты подают пример российским

    на ваш взгляд


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    В Сербии начались протесты против гей-парада

    17 сентября 2022, 20:35

    Текст: Вера Басилая

    Представители околофутбольных движений собрались у места сбора участников мини-прайда, полиция начала их задерживать.

    «В Белграде полиция защищает участников гей-парада, на улицы вывели около 6 тыс. полицейских. Как пишут местные Telegram-каналы, для участников мини-«прайда» перекрыли улицы», – написал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

     

    Он также добавил, что недовольные поведением полиции жители Сербии, в основном, представители околофутбольных движений собрались у места сбора участников прайда. Но полиция начала их задерживать.

    «Идите на Косово!» – скандируют люди полицейским.

    Ранее в Сербии заявили о планах устроить гей-парад, несмотря на запрет МВД.

    До этого сербское министерство внутренних дел со ссылкой на конституцию страны объявило о запрете проведения гей-парада в столице страны. Там пояснили, что мероприятие может быть небезопасным для его участников. Также запрещено шествие антиглобалистов в защиту семьи, назначенное на тот же день, что и гей-парад, 17 сентября.

    Организаторы EuroPride в ответ заявили, что мероприятие состоится, несмотря на решение официального Белграда. Они выразили готовность обжаловать запрет и при отказе обратиться в суд.

    До этого в Белграде прошли два массовых шествия в защиту традиционных ценностей, местные жители выразили нежелание принимать в столице гей-парад.


    Минфин США раскрыл величину принадлежащего России госдолга Штатов
    		    17 сентября 2022, 05:59
    Фото: Christian Ohde/
    imageBROKER/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов в июле практически не изменился по сравнению с июнем, увеличившись на 2 млн долларов, до 2,007 млрд долларов, следует из документов Минфина США.

    В феврале объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов оценивался в 3,753 млрд долларов, в марте и апреле – в 2,003 млрд долларов, а в мае – в 2,004 млрд долларов, передает ТАСС.

    В июле на долгосрочные американские долговые облигации в российских вложениях пришлось 5 млн долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне), на краткосрочные – 2,002 млрд долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне).

    Крупнейшим держателем государственных долговых обязательств Соединенных Штатов осталась Япония (приблизительно 1,23 трлн долларов). Второе место с 970 млрд долларов занял Китай. На третьем – Великобритания с 634,6 млрд долларов.

    Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд долларов.

    Напомним, в августе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил коллег из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о возможности дефолта Соединенных Штатов по погашению государственных долговых обязательств. Он подчеркнул, что в этом случае активы любого государства в долларах США и евро будут украдены. 

    Коментарии (10)
    В Пентагоне предсказали очень тяжелые бои на Украине
    		    17 сентября 2022, 03:59
    Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты ожидают, что на Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

    «Я не буду заниматься предположениями и говорить о каких-то сроках завершения этого конфликта», – приводит слова бригадного генерала ВВС США ТАСС.

    «Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов, и мы продолжим фокусироваться на поддержке их в этой борьбе», – заявил представитель Пентагона. «Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», – добавил бригадный генерал ВВС США.

    «И единственное, что может сделать его [конфликт] более коротким, – это ситуация, при которой российская сторона решит принять правильное решение и вывести с Украины свои силы, которые ее оккупируют», – выступил с утверждением пресс-секретарь Пентагона.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит, но выполняет основную задачу, которая остается неизменной. Он также подчеркнул, что специальная военная операция на Украине проводится, чтобы помешать Западу создать антироссийский анклав против России.

    Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления». 

    Коментарии (21)
    Песков ответил на слова Байдена о «применении» ядерного оружия
    		    17 сентября 2022, 11:17
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вопрос использования ядерного оружия прописан в ядерной доктрине России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности использования такого вооружения.

    «Читайте доктрину. Там все написано», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.

    До этого в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. В начале сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины. 

    Коментарии (37)
    Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина
    		    17 сентября 2022, 10:50
    Фото: Pete Marovich/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Читатели британской Daily Mail оценили высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия на Украине.

    «Путин хохочет до полусмерти...» – цитирует комментатора РИА «Новости».

    «Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель», – написал другой читатель.

    «Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе», – добавил еще один пользователь.

    «Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – указал один из читателей.

    «Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен», – заключили комментаторы.

    Напомним, Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия в случае применения химического или тактического ядерного вооружения на Украине. 

    Коментарии (7)
    Разведчик рассказал о бое с превосходящим в 50 раз противником на Украине
    		    17 сентября 2022, 11:37
    Фото: t.me/rian_ru
    Текст: Алексей Дегтярев

    В одном из боев во время спецоперации российские бойцы столкнулись с превосходством противника в 50 раз, но сумели взять верх, а также добыли трофей – автоматический гранатомет, сообщил военнослужащий разведывательного подразделения ВС России.

    Разведывательное подразделение в количестве 20 бойцов вышло в сторону укрепрайона ВСУ, где было найдено порядка 1 тыс. националистов, рассказал собеседник РИА «Новости».

    Группе пришлось отступать с боем.

    «В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет), который стреляет американскими ВОГами (гранатами)», – сказал источник.

    Он пояснил, что сейчас группа применяет гранатомет против украинских военных.

    В ходе рейда к украинскому укрепрайону разведчики использовали две мобильные группы, внимание было сосредоточено на одной из групп, и украинских преследователей удалось ликвидировать. Российские военные не понесли потерь.

    В пятницу Минобороны сообщило, что ВКС России в районе Николаева поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, те потеряли более 400 военных.

    Коментарии (39)
    В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
    		    17 сентября 2022, 15:38
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.

    «Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.

    По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.

    Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.

    В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.

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    Коментарии (34)
    В США описали сценарий ядерной войны между Россией и НАТО
    		    16 сентября 2022, 22:30
    Фото: Общественное достояние
    Текст: Антон Никитин

    В случае гипотетического конфликта России и НАТО с использованием ядерного оружия стороны могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга, приводит мнение доцента Принстонского университета Алекса Глейзера американское издание Newsweek.

    По мнению Глейзера, одного из создателей симулятора столкновения России и НАТО под названием «План А», гипотетическая ядерная война между РФ и альянсом разыгралась бы по ужасному сценарию и привела бы к гибели миллионов людей в мире за несколько часов. Американское издание заметило, что аудиовизуальный фрагмент, моделирующий ход ядерной войны, стал особенно популярным именно после обострения конфликта на Украине, хотя впервые был продемонстрирован в 2017 году, передает РИА «Новости».

    По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесет удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Если ситуация обострится, то стороны «могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга».

    «По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 млн человек», – заметил Глейзер. Он также добавил, что последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми».

    «Помимо непосредственного ущерба, а также экономического и социального коллапса, наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу», – заявил доцент Принстонского университета, ссылаясь на исследование, которое показало, что из-за ядерного конфликта между США и Россией могут погибнуть более 5 млрд человек.

    Напомним, 2 сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за гибели или ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.

    В конце августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он также перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, Медведев подчеркнул, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.

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    Коментарии (8)
    Французов обеспокоила новость о планах строительства «Силы Сибири – 2»
    		    17 сентября 2022, 13:33
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» через Монголию в Китай.

    «Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго – от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено – вечным поражением», – передает слова одного из комментаторов РИА «Новости».

    Кто-то отметил, что строительство станет сигналом об экономической смерти Европы, отметив губительную роль США в этой ситуации.

    «Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь – рогоносец истории», – отметил еще один читатель.

    «Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени!.. Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни...» – возмутился пользователь.

    Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.

    Коментарии (31)
    Шри-Ланка признала арест самолета «Аэрофлота» «чудовищной ошибкой»
    		    17 сентября 2022, 10:33
    Фото: APFDM/YouTube
    Текст: Кристина Цыцура

    Арест самолета российский авиакомпании «Аэрофлот» на Шри-Ланке стал «чудовищной ошибкой», власти страны приносят извинения и обещают, что подобного не повторится, заявил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.

    «К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании «Аэрофлот» – он был арестован по решению суда... Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», – сказал Гунавардана, передает РИА «Новости».

    По его словам, проблема решена. Он добавил, что власти страны не хотят арестовывать никакие самолеты.

    Власти Шри-Ланки готовы рассмотреть снижение визового сбора для россиян, который сейчас составляет около 45 долларов США, заявил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.

    «Шри-Ланка известна своим гостеприимством, и на острове много возможностей хорошо провести время: побережье, внутренние районы страны, возможность изучить культурное наследие страны», – сказал Гунавардана.

    Министр добавил, что гостям острова, в том числе россиянам, нравится традиционная медицина Шри-Ланки.

    Напомним, в начале июня власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus («Эрбас») A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Российские граждане были вывезены из аэропорта и размещены в гостинице. Предварительно планировалось, что они смогут вылететь в Москву в пятницу вечером.

    Коментарии (19)
    Автомобиль телеведущего Дмитрия Киселева сожгли в Крыму
    		    17 сентября 2022, 16:23
    Фото: t.me/ostorozhno_novosti
    Текст: Вера Басилая

    В Крыму сожгли машину телеведущего Дмитрия Киселева, поджигателя разыскивает полиция.

    По данным Telegram-канала «Mash на волне», пожар произошел около двух часов ночи в Коктебеле. От огня пострадали «Лэнд Ровер Фрилэндер» и гольф-кар, передает Ura.ru.

    Очевидцы рассказывают, что поджигатель был в медицинской маске, очках, капюшоне и бахилах, его разыскивает полиция.

    Напомним, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. 

    Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.

    Коментарии (34)
    Юрий Антонов высказался о признании Максима Галкина иноагентом
    		    17 сентября 2022, 17:06
    Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    История Максима Галкина (признан иноагентом) явление негативное для всей страны в целом, он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится, заявил эстрадный певец и композитор Юрий Антонов.

    По словам артиста, он не может понять, почему суперпопулярный в России Максим Галкин (признан иноагентом) так «переродился».

    «Я не могу понять, в чем причина такого перерождения, в чем причина отказа от возможности продолжать свою любимую работу, работу на телевидении, концертах. Я не могу сказать, почему он так переродился, в чем заключается причина отказа от работы в России, отказа от нормального освещения событий. В мозги заглянуть очень трудно. Он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится. Я не могу точно сказать о его ориентации в пространстве. Что поделать, раз он так себя ведет. Это его решение», – цитирует ФАН Антонова.

    Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.

    Позднее российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.

    Коментарии (20)
    Россиянка рассказала о стремительном обнищании британцев
    		    17 сентября 2022, 13:09
    Фото: Nicolas Economou/Reuters
    Текст: Алексей Дегтярев

    Жители Британии в связи с последними событиями чувствуют недостаток средств, от этого страдают как и матери-одиночки, так и граждане пенсионного возраста, рассказала проживающая в Лондоне 14 лет россиянка Татьяна.

    «Помимо пенсионеров, уязвимых людей в Лондоне достаточно. Например, мамы-одиночки сейчас опустошают фудбанки (пункты бесплатной раздачи продуктов), которые стоят в супермаркетах. Здесь принято, что покупатели постоянно докладывали какие-то продукты в контейнеры для малоимущих. Я всегда оставляла пачку макарон, рис, подсолнечное масло. С меня не убудет, а кому-то это заменит ужин», – рассказала Татьяна в беседе с «Московским комсомольцем».

    Раньше такие фудбанки были забиты продукты, но сейчас оттуда все мгновенно разбирают, возле них даже пришлось выставить охрану, добавила собеседница. Теперь продукты оттуда могут забрать, только если доказать, что ты малоимущий.

    Россиянка отметила, что в стране начали экономить на электричестве, в городе установили датчики движения, которые включают лампы только в случае, если рядом кто-то прошел.

    «Бензин сильно подорожал – до 2,05 фунтов (140 рублей). Если дорожает бензин, соответственно, дорожают продукты. Зарплаты не повышаются. Я по себе ощутила. Раньше получала зарплату и могла сразу купить проездной на месяц, оплатить русскую школу, куда ходят мои дети, репетитора по китайскому языку и абонемент в бассейн. Сейчас на все не хватает», – сказала она.

    Напомним, курс британского фунта стерлингов упал ниже отметки в 1,14 доллара, что стало минимальным значением с 1985 года.

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    Максима Галкина включили в список иноагентов
    		    16 сентября 2022, 21:21
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский юморист Максим Галкин включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, заявили в министерстве юстиции России.

    В обосновании включения артиста в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках – Украина, сообщает ТАСС.

    Ранее в сентябре Галкин закрыл именное рекламное агентство «МГ Лаб».

    До этого вернувшаяся без Галкина в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.

    После отъезда из России в Израиль Галкин публиковал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».

    Коментарии (40)
    Немецкие журналисты не нашли следов «крупного контрнаступления» Украины
    		   17 сентября 2022, 12:14
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Журналисты не увидели следов крупного контрнаступления ВСУ, о чем говорили власти Киева, пишет журналист Die Welt (заблокировано в России) Штефан Шварцкопф для французской Le Figaro.

    «Не так давно, когда наша съемочная группа находилась недалеко от фронта, мы были свидетелями войны на истощение и деморализацию, но ничего такого, что оправдывало бы термин «крупное наступление», – сообщает Шварцкопф, передает URA.ru.

    Напомним, широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для вооруженных сил Украины потерей сотен убитых солдат, десятков уничтоженных танков и нескольких самолетов.

    Еще в начале СВО Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России

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    В Германии объявили о переговорах с Казахстаном о поставках нефти по «Дружбе»
    		    16 сентября 2022, 21:29
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба», говорится в заявлении немецкого правительства.

    «Федеральное правительство в приоритетном порядке продолжит переговоры с польским правительством о рамочных условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт. То же относится к переговорам федерального правительства с правительством Казахстана о поставке казахстанской нефти через трубопровод «Дружба» с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ уже в этом году», – цитирует заявление ТАСС.

    Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим это решение.

    В конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.

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