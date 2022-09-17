В Сербии начались протесты против гей-парада

Представители околофутбольных движений собрались у места сбора участников мини-прайда, полиция начала их задерживать.

«В Белграде полиция защищает участников гей-парада, на улицы вывели около 6 тыс. полицейских. Как пишут местные Telegram-каналы, для участников мини-«прайда» перекрыли улицы», – написал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что недовольные поведением полиции жители Сербии, в основном, представители околофутбольных движений собрались у места сбора участников прайда. Но полиция начала их задерживать.

«Идите на Косово!» – скандируют люди полицейским.

Ранее в Сербии заявили о планах устроить гей-парад, несмотря на запрет МВД.

До этого сербское министерство внутренних дел со ссылкой на конституцию страны объявило о запрете проведения гей-парада в столице страны. Там пояснили, что мероприятие может быть небезопасным для его участников. Также запрещено шествие антиглобалистов в защиту семьи, назначенное на тот же день, что и гей-парад, 17 сентября.

Организаторы EuroPride в ответ заявили, что мероприятие состоится, несмотря на решение официального Белграда. Они выразили готовность обжаловать запрет и при отказе обратиться в суд.

До этого в Белграде прошли два массовых шествия в защиту традиционных ценностей, местные жители выразили нежелание принимать в столице гей-парад.