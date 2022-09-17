В Сербии заявили о планах устроить гей-парад, несмотря на запрет МВД

В столице Сербии, несмотря на запрет МВД, в воскресенье планируют устроить шествие в рамках гей-фестиваля Euro Pride 2022 и собрания защитников традиционных ценностей.

Улицы в центре Белграда с утра субботы перекрыты для движения транспорта из-за торжественного присуждения звания подпоручиков – младших лейтенантов – 135 кадетам Военной академии и Военно-медицинской академии, передает РИА «Новости».

Во второй половине дня ожидается сбор сторонников проведения гей-парада, жалобу которых на запрет шествия отклонил ранее Административный суд.

Сейчас полиция блокирует улицы, прилегающие к парламенту Сербии. Сотрудники полиции оттеснили протестующих из бульвара короля Александра в боковую Ресавскую улицу, на что они ответили саркастичными аплодисментами.

Ранее сербское министерство внутренних дел со ссылкой на конституцию страны объявило о запрете проведения гей-парада в столице страны. Там пояснили, что мероприятие может быть небезопасным для его участников. Также запрещено шествие антиглобалистов в защиту семьи, назначенное на тот же день, что и гей-парад, 17 сентября.

Организаторы EuroPride в ответ заявили, что мероприятие состоится, несмотря на решение официального Белграда. Они выразили готовность обжаловать запрет и при отказе обратиться в суд.

До этого в Белграде прошли два массовых шествия в защиту традиционных ценностей, местные жители выразили нежелание принимать в столице гей-парад.