Минобороны рассказало о безуспешной попытке наступления ВСУ под Правдино в Херсонской области

Украинские военные попытались прорвать оборону у населенного пункта Правдино при поддержке девяти танков и 16 броневиков 28-й механизированной бригады, но не преуспели, сообщили в Минобороны России.

«В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

ВКС России нанесли высокоточные удары по 46-й аэромобильной бригаде в районах населенных пунктов Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, а также удары по 24-й механизированной бригаде в районе Безыменное Херсонской области.

Потери ВСУ составили свыше 140 человек убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники.

Также удары нанесли по пунктам временной дислокации нацбата «Кракен», 92-й механизировнной и 81-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области. Было уничтожено свыше 50 националистов и более 10 единиц военной техники и автомобилей.

В районах поселка Дружковка и города Артемовск и в районе Зайцево ДНР уничтожено свыше 230 бойцов ВСУ, 10 танков и 23 боевые бронированные машины.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артемовск, Камышеваха Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах», – добавили в министерстве.

В районах Золочев Харьковской области, Кирово в ДНР, Омельник и Веселянка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения.

ПВО сбили восемь беспилотников у населенных пунктов Покровское, Берестовое, Кодема в ДНР, , Вербовое, Пологи в Запорожской области, Нововоскресенское, Чкалово Херсонской области, Комсомольское Николаевской области.

Также в воздухе уничтожено 25 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Новой Каховки и Херсона.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в министерстве.

В пятницу Минобороны сообщало, что в результате удара ВКС России в районе города Николаева были поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ и уничтожено более 400 военнослужащих ВСУ.