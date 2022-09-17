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На Западе во встрече Путина и Си Цзиньпина усмотрели тревожный сигнал
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Китайская сторона намерена в будущем поддерживать курс российского президента Владимира Путина на Украине, полагает обозреватель немецкого издания Handelsblatt Дана Хайде.
Встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите ШОС в Самарканде, где они заявили о едином фронте на мировой арене, свидетельствует о тревожном сигнале Западу, полагает Хайде, передает РИА «Новости».
«Путин и Си Цзиньпин заверили друг друга во взаимной приверженности, Си назвал Путина «старым другом». Это значит, что Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс Путина», – указала журналистка.
По ее мнению, Си Цзиньпин при анализе украинских событий не ориентируется на западные СМИ, а делает свои выводы.
Ранее на саммите ШОС Си Цзиньпин заявил, что следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития, чтобы не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию.
Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ
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Необходимо посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин.
Наступательная операция России продолжается, несмотря на попытку «контрнаступления» ВСУ, заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
«План [специальной военной операции] корректировке не подлежит», – подчеркнул Путин.
ВС России нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине, напомнил он. Президент пообещал более серьезный ответ в будущем.
Россия, продолжил Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Путин пообещал более серьезный ответ Киеву на украинские теракты
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит все попытки проведения Украиной террористических актов в отношении российской инфраструктуры.
«В ходе специальной военной операции мы видим попытки проведения терактов и попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре», – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, заявил Путин. По его словам, Вооруженные силы России ранее уже нанесли несколько предупреждающих ударов. Он добавил, в случае, если ситуация будет развиваться подобным образом, ответ будет более серьезный.
«Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», – заверил он.
Также президент добавил, что Украина пыталась совершать теракты вокруг российских атомных станций, Россия сделает все, чтобы не допустить негативного развития событий. «Мы это все видим, контролируем, конечно», – подчеркнул Путин.
Ранее глава РФ подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, но Киев отказывается от переговоров.
ЦРУ: Си Цзиньпин поручил армии готовиться к захвату Тайваня
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил вооруженным силам готовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн.
По его словам, пока разведка США не считает, что руководство КНР приняло окончательное решение по вопросу возможного вторжения на Тайвань, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее в ходе встречи с Си Цзиньпином Путин отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США на Тайване.
Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Посольство Китая в США выступило против любого рода официальных связей между США и Тайванем.
Путин назвал шизофренией санкции против детей политиков из России
Введение Западом санкций в отношении детей российских политиков граничит с шизофренией, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.
«Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить – это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают», – заявил Путин, передает ТАСС.
Напомним, США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Сам Кадыров иронично предложил Вашингтону продолжить вводить санкции против него и его детей, в том числе против самых младших, которым по пять лет.
Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина
Читатели британской Daily Mail оценили высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия на Украине.
«Путин хохочет до полусмерти...» – цитирует комментатора РИА «Новости».
«Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель», – написал другой читатель.
«Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе», – добавил еще один пользователь.
«Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – указал один из читателей.
«Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен», – заключили комментаторы.
Напомним, Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия в случае применения химического или тактического ядерного вооружения на Украине.
Путин заявил, что не принял решение об участии в саммите G20
Президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.
«Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие», – цитирует Путина ТАСС.
«Я посмотрю, на Бали я бывал, там место хорошее, красивое, но дело не в красоте, посмотрим, как будут дела у нас в стране идти в экономике», – добавил президент.
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.
Путин объяснил причины спецоперации на Украине
Специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России, заявил российский президент Владимир Путин.
Запад многие годы создавал идею развала России, заявил Путин, передают «Известия».
«Ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе с США и стремятся, и стремились – создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления», – подчеркнул он.
Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса.
Ранее глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит».
Путин призвал страны Запада отказаться от экономического эгоизма
Запад должен перестать использовать в своей политике «экономический эгоизм» и незаконные санкции, заявил президент Владимир Путин на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате.
«Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики», – передает слова президента ТАСС.
Он подчеркнул, что политика России лишена какого-либо «эгоизма».
«Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», – сказал российский лидер.
Ранее Минторг США ужесточил санкции против России и Белоруссии. Кроме того, в четверг США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о провале попыток Запада выключить Россию из глобальной экономики. Напомним, в мае страны «Группы семи» (G7) обещали изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.
Сенатор: ШОС уже превратилась в новый мировой центр силы
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«ШОС развивается не против кого-то, а в интересах своих участников. Поэтому и образовалась такая большая очередь на вступление», – пояснил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя итоги двухдневного саммита ШОС, прошедшего в Узбекистане.
«Очень важно, что сейчас Иран вступает в организацию, а ряд других влиятельных стран рассматривают перспективу присоединения. Так и возникает реальная многополярность. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – новый серьезный центр мирового влияния. Его участников объединяет общее понимание важности собственного суверенитета и абсолютное нежелание подчиняться диктату коллективного Запада», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший уполномоченный МИДа по вопросам прав человека Константин Долгов.
«ШОС – яркий пример того, что концепция однополярного мира, за которую цепляется Вашингтон, уходит в прошлое. Чем дальше, тем больше в мире будет укрепляться многополярность», – добавил сенатор.
«Наше взаимодействие с Китаем – это несущая опора этой организации. Но здесь и центрально-азиатские страны, Индия, Пакистан, а теперь Иран. Мы видим динамичное взаимодействие с Турцией. Это общность государств, на долю которых приходится четверть мирового ВВП. Она будет притягивать к себе все больше стран, заинтересованных в построении мира на основе верховенства права, суверенитета, принципов устава ООН. Все это в полной мере отвечает интересам России», – подчеркнул собеседник.
Одним из инструментов формирования многополярного мира стал переход к торговле в национальных валютах, который инициировала Москва. «Сейчас значительная часть торговли в рамках ШОС уже переведена на национальные валюты, этот процесс ускоряется. Это веление времени. Доллар ненадежен, а евро – тем более. Это политические валюты, опора на которые создает риски для независимости государств», – пояснил Долгов.
Причем у наших стран нет цели провести такой переход, чтобы обрушить доллар. «Задача в том, чтобы обезопасить себя и обеспечить предсказуемость мировой торговли с теми партнерами, которые готовы на равноправные отношения с нами. Своими действиями американцы подстегивают эту тенденцию, поэтому доверие к доллару падает. Это не только наш курс, но и курс многих других стран, в том числе таких ключевых экономик, как Китай, Индия, Турция», – подчеркнул Долгов.
Долгов отметил особую роль России и президента Владимира Путина как одного из основоположников ШОС в его новом качестве. «Члены организации сотрудничают по широкому спектру направлений – от борьбы с экстремизмом, которая была изначальной целью ШОС, до полноценного экономического и инфраструктурного, технологического взаимодействия. Сегодня это авторитетная и перспективная структура из государств, связанных долгосрочными интересами», – считает Долгов.
В пятницу в Самарканде завершается двухдневная встреча в верхах ШОС. Главы ШОС приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Подписано около 40 документов. Участники встречи подтвердили намерение содействовать торговле важными компонентами производственного процесса и товарами первой необходимости. Кроме того, члены ШОС обязались работать над обеспечением бесперебойной работы транспортных коридоров, над развитием логистики и инфраструктуры.
Как отмечает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, в ШОС не может идти речи ни о каком превалировании интересов одной страны над другой или о какой-то «блоковости», – вся работа ведется на взаимовыгодных условиях. По словам депутата, именно такие принципы позволяют ШОС гармонично развиваться во всех сферах: политической, экономической, культурно-гуманитарной и других.
«Особенно это видно на контрасте с США, которые просто в приказном порядке общаются со всеми своими так называемыми партнерами. Скажем, в Сети вы без труда найдете видеоролик о том, как сенатор США Маккейн по телефону просто приказывал киргизскому министру разрешить работу местной газеты, которую сенатор считал «оппозиционной». Причем Маккейн делал это в максимально хамских выражениях, упоминая заодно про «свободу слова». Вот такого внутри ШОС не было и не будет. Здесь все страны уважают друг друга, независимо от экономического развития или каких-либо других факторов», – заметил он.
Благодаря фактору взаимовыгодного сотрудничества, ШОС на сегодня уже переросла G7 по своим демографическим показателям, экономическому росту и политическому значению в мире. «Со временем ШОС может стать альтернативой даже таким площадкам, как ООН, особенно учитывая то, как ведет себя там США. Но и сейчас очевидно: ШОС – это новый центр силы», – добавил Матвейчев.
При этом все страны Организации, в том числе и бывшие советские республики, экономически и политически завязаны на Москву, отметил депутат, поэтому в случае гипотетического сокращения сотрудничества с нами любой член ШОС многое потеряет.
«Впрочем, такое вряд ли когда-нибудь случится – как раз сейчас страны обсуждают торговлю в национальных валютах, прорабатывают архитектуру безопасности в азиатском регионе, подписывают соглашения о масштабных экономических, энергетических проектах. То есть взаимная интеграция в ШОС только увеличивается. И прошедший саммит стал очередным подтверждением этих процессов», – резюмировал Матвейчев.
Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией, на это указал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после саммита ШОС.
«Они не хотят [вести переговоры]. Господин Зеленский как-то публично сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов – не надо», – сказал Путин, передают «Известия».
Также Путин отметил, что лидер Турции долгое время предлагает организовать его встречу с Владимиром Зеленским. При этом Путин высоко оценил содействие Эрдогана в решении многих вопросов международной повестки.
Ранее президент России заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России.
Путин предложил создать при ШОС ассоциацию спортивных организаций
Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), могли бы создать под эгидой объединения ассоциацию спортивных организаций, заявил президент Владимир Путин на саммите ШОС.
«Как представляется, хорошие возможности есть и для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий. Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», – цитирует ТАСС Путина.
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.
Путин заявил о несправедливом распределении зерна в рамках продуктовой сделки
Президент России Владимир Путин подробно разъяснил заместителю генсека ООН Розмари Ди Карло нечестное распределение зерна в рамках продуктовой сделки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин остановился с заместительницей генерального секретаря ООН, которая присутствовала [на заседании саммита ШОС], и опять ей подробно разъяснил то, как реализуется зерновая сделка, а именно то, что лишь мизерная часть того, что вывозится из портов, попала действительно в бедные страны. Это была достаточно подробная беседа отдельная», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Ди Карло ответила Путину, что «в данном случае это проблема на повестке дня ООН, и ООН занимается этой проблемой».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин после заседания лидеров стран ШОС пообщался с заместителем генсекретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Ди Карло.
Также Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам.
До этого заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки.
В среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
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Путин пообщался с замгенсекретаря ООН после саммита ШОС
Президент России Владимир Путин после заседания лидеров стран ШОС пообщался с заместителем генсекретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло.
В своем выступлении президент России обратился к Розмари ДиКарло, попросив секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии по поводу снятия санкций с поставок российских удобрений в нуждающиеся страны. Путин заявил, что сейчас санкции сняты только на поставки в европейские страны, передает РИА «Новости».
Ранее Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам.
До этого заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки.
В среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Тайвань исключил Россию из программы безвизового режима
Власти китайского Тайваня исключили Россию из введенной в 2018 году на экспериментальной основе специальной безвизовой программы, сообщило внешнеполитическое ведомство острова.
Как сообщило центральное информационное агентство острова, безвизовый режим для граждан России истек 31 июля 2022 года и после этого не был продлен. Однако с начала пандемии на практике он не был применим из-за ограничений на въезд, введенных из-за коронавируса, передает ТАСС.
Тайвань приостановил безвизовые привилегии для всех иностранцев с марта 2020 года на фоне распространения вызываемого коронавирусом заболевания. С 12 сентября 2022 года остров вновь открыл безвизовый въезд для жителей ряда стран, включая США, Австралию и ЕС, при условии прохождения трехдневного карантина.
Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США на Тайване. Он также заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.
Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил переговоры лидеров РФ и КНР в Самарканде, отметив, что Москва и Пекин полностью сходятся в оценках международной обстановки и продолжат координировать свои действия. В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что Китай занял сторону России. Он отметил «политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами».
Напомним, 7 марта правительство РФ внесло Тайвань в список недружественных России стран и территорий. Ранее власти Тайваня присоединились к санкциям Запада против РФ.
Рейтинг доверия Путину превысил 81%
Президенту Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), работу российского лидера положительно оценивают 79% опрошенных.
«Показатель одобрения деятельности президента с 5 по 11 сентября 2022 года составил 78,3%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,5% респондентов», – говорится на сайте ВЦИОМ.
Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводятся методом телефонного интервью с июня по сентябрь, в опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашиваются 1,6 тыс. респондентов.
Результаты опроса ФОМ показали, что работу Путина положительно оценивают 79% респондентов, а доверяют президенту 78%.
Опрос «ФОМнибус» проводился 2-4 сентября. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.