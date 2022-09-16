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Путин и Пашинян ночью провели телефонные переговоры
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Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону поздно ночью и обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, был телефонный разговор поздно ночью», – передает его слова РИА «Новости».
В правительстве Армении уточнили, что обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.
Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.
Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Вечером в среду Минобороны Армении заявило, что стрельба на армяно-азербайджанской границе практически полностью прекратилась.
Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Эксперт назвал возможные маршруты поставок газа из России в Пакистан
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«Первый вариант – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана. Альтернатива – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. В четверг на встрече с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом в рамках саммита ШОС Владимир Путин допустил возможность поставок российского газа в Пакистан.
«Пока газопровода между Россией и Пакистаном нет. Идея – еще лишь на уровне обсуждений. Существует два варианта поставки газа из России в Пакистан. Первый – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана и, возможно, до Индии. Однако данный проект сложен тем, что охватывает много стран. Поэтому согласовать такой вариант будет достаточно непросто, особенно с учетом нестабильной политической ситуации в Афганистане», – пояснил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
«Альтернативный вариант – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран или зайти в Иран через Среднюю Азию. Такие варианты, я думаю, тоже могут рассматриваться, но это уже, так сказать, запасной вариант», – добавил собеседник.
При этом, подчеркивает главный эксперт ФНЭБ, для России стратегически важнее развивать другие направления в энергетике – прежде всего проектируемый газопровод «Сила Сибири – 2», связывающий Россию и Китай. «Взаимодействие России и Китая по вопросу увеличения поставок трубопроводного газа – важнейшая составляющая российской экономики в условиях отказа стран ЕС от нашего газа», – указал Митрахович. Кроме того, по мнению эксперта, следует направить силы на объединение российских компаний по производству СПГ (сжиженного природного газа). «На повестке дня также и вопрос об увеличении внутреннего потребления топлива – это и газификация, и производство газомоторного топлива, и создание новых индустриальных проектов», – отметил собеседник.
В четверг президент Владимир Путин сказал, что Россия допускает возможность поставок нашего трубопроводного газа в Пакистан. Об этом российский лидер заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. «Часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передало слова Путина РИА «Новости». «Имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил президент России.
Путин отметил – у Москвы и Исламабада есть и другие очень интересные и масштабные проекты, в том числе в сфере энергетики. Президент упомянул, в частности, проект «Пакистанский поток», предполагающий создание инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Напомним, что в мае прошлого года Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока» – газопровода длиной 1,1 тыс. километров, который должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа на севере страны.
Вице-премьер Александр Новак сообщил в четверг, что строительство газопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время, передает ТАСС. Новак также упомянул перспективный проект газопровода из России через Казахстан, Узбекистан и Афганистан в Пакистан. «Такие поручения президенты дали, энергетические ведомства проработают вопросы строительства такого газопровода», – добавил замглавы правительства России. Что касается проекта газопровода «Сила Сибири – 2», то этот маршрут станет для нашей страны фактической заменой «Северного потока – 2», отметил Новак.
Путин: Газпром завершает проработку проекта газопровода в Китай через Монголию
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Компания «Газпром» завершает проработку деталей проекта строительства газопровода «Союз Восток», сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ – КНР – Монголия, где он встречался с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
«В настоящее время Газпром завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами», – передает его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что также имеются хорошие возможности для увеличения российских трансграничных поставок электричества в Китай и Монголию.
«По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередач из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20% – до 5,2 млрд киловатт», – сказал глава государства.
Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, от России и Китая ожидали другой газовый контракт. В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Путин допустил поставки газа из России в Пакистан
Россия допускает возможность поставок газа в Пакистан, часть инфраструктуры уже готова, однако возникает вопрос стабильности в Афганистане, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
«Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан – и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передает его слова РИА «Новости».
«Конечно, существуют проблемы, связанные с политической стабильностью, но имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил Путин.
Он также отметил, что Пакистан является одним из приоритетных партнеров в Азии. «Хочу отметить, что мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных партнеров и в Юго-Восточной Азии, и в Азии в целом. Отношения между нашими странами складываются в абсолютно позитивном ключе, и мы очень рады», – сказал глава российского государства.
Напомним, в мае 2021 Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Газопровод «Пакистанский поток», первоначально носивший название «Север – Юг», должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тыс. километров.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как «Пакистанский поток» расширит влияние России в Азии.
Путин назвал уродливыми попытки создания однополярного мира
Попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде.
«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», – передает ТАСС слова Путина.
Также глава России заявил, что ШОС важно укрепить свою роль как площадки конструктивного и созидательного взаимодействия. Он указал на очный формат проведения ШОС впервые после перерыва из-за пандемии коронавируса.
Ранее Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване.
В Британии пожалели, что не пригласили Путина на похороны Елизаветы II
Правительству Великобритании следовало пригласить президента России на похороны королевы Елизаветы II, чтобы улучшить отношения между Москвой и Лондоном, пишет обозреватель Independent Мэри Дежевски.
Она считает, что правительство нового премьера Лиз Трасс упустило шанс создать задел для налаживания контактов с Россией в будущем, передает РИА «Новости».
«Государственные похороны всегда давали возможность для ознакомительных встреч и новых начинаний. <…> Здесь мы имеем что-то вроде проявления мирового осуждения (России). Это лишь усугубляет, а не разрешает разногласия», – полагает Дежевски.
По мнению обозревателя, Путин одним из первых среди мировых лидеров выразил соболезнования в связи со смертью монарха.
«От кого оно пришло? Не от Эммануэля Макрона, чье элегантное и красноречивое послание с соболезнованиями пришло на следующий день. Не от Джо Байдена – хотя послание от президента США и первой леди тоже было в числе первых. И не из какой-либо из стран Содружества наций», – говорится в статье.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин изначально, как только стало известно о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, не намеревался участвовать в ее похоронах или иных мероприятиях.
СМИ: Нэнси Пелоси приедет в Армению для встречи с Пашиняном
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит в ближайшие выходные Армению, чтобы встретиться в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, а также другими официальными лицами республики.
Цель ее визита – демонстрация поддержки Еревана, об этом передает ТАСС со ссылкой на газету Politiko.
Вместе с ней в поездку отправится член Палаты представителей армянского происхождения Джекси Спир.
Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Путин: Россия рада скорому присоединению Ирана к ШОС
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Россия очень рада присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), для завершения этого процесса осталась формальность, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси на полях саммита ШОС.
«Как мы с вами и договаривались, мы сделали все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Наши партнеры по этой организации поддержали вашу заявку, осталась последняя формальность. Это действительно формальность, и Иран присоединяется к этой уже серьезной, большой и авторитетной международной организации», – приводит его слова ТАСС.
«И мы этому очень рады», – подчеркнул президент России.
Он также заявил, что Россия и Иран развивают взаимодействие по всем направлениям, которые были определены за предыдущие годы.
Российский лидер отметил, что Москва и Тегеран завершают подготовку большого договора, который переведет их отношения на уровень стратегического партнерства.
Между тем в четверг Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывающий этой стране путь в членство организации.
Путин предсказал рекордный товарооборот с Китаем в 2022 году
Торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
«Многоплановые связи между нашими странами активно развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился на 35% и превысил 140 млрд долларов. За первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25%», – сказал глава российского государства на полях саммита ШОС в Самарканде, передает РИА «Новости».
Он выразил уверенность, что по итогам 2022 года товарооборот между странами покажет рекорд, а в близкой перспективе годовой товарооборот достигнет 200 и более млрд долларов.
Также в ходе встречи с Си Цзиньпином он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване.
Концерт Макса Барских в Баку отменили после слов в поддержку Армении
В Азербайджане прекратили продажу билетов на запланированный на 10 декабря в Баку концерт украинского певца Макса Барских, публично выступившего в поддержку Армении.
Барских опубликовал пост в поддержку Армении на своей странице в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). После этого в соцсетях стали звучать призывы отменить его концерт, пишет издание haqqin.az.
Через некоторое время компания iTicket.az прекратила продажу билетов на концерт Барских. В компании сообщили, что концерт отменяется.
Стоимость билетов на концерт составляла от 40 до 230 манатов (от 1,4 тыс. до 8,1 тыс. рублей по действующему курсу).
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе.
Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, запланирован разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В четверг Еревану и Баку удалось достичь договоренностей о прекращении огня.
Напомним, в апреле Барских объявил о вступлении в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы «воевать с русскими». Позднее стало известно, что он вывез родственников с Украины, а сам не смог выехать в США, где у него планировался концерт, так как стал невыездным, как и все мужчины на Украине.
После начала спецоперации Барских заявил о запрете использовать свою музыку на территории России, а также отменил все концерты в нашей стране. При этом зрители несостоявшегося в Тюмени концерта украинского певца не могут вернуть деньги, сообщает Ura.ru.
По словам зрителей, концерт неоднократно переносился, а на просьбу о возврате средств организаторы предлагали поменять билеты на концерт другого исполнителя. «Мне с июля обещают сделать замену билетов. Сначала обещают, а потом говорят: «Ой, извините, билетов нет. Давайте что-нибудь другое». И вот так несколько раз. Нам предлагали замену на Лепса, Эмина, Лолиту, Лазарева, Асти», – сообщает тюменка, пожелавшая остаться анонимной.
Путин и Эрдоган провели переговоры «на ногах»
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели краткую беседу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Президенты поучаствовали в церемонии посадки деревьев, в этот момент они перевели переговоры «на ногах», передает РИА «Новости».
В пятницу оба лидера намерены провести полноценные переговоры, они должны оценить реализацию «зерновой сделки».
Официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.
На прошлой неделе президент Владимир Путин называл очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также отмечал, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.
Азербайджан назвал потери при эскалации на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана объявило о 71 погибшем военнослужащем при эскалации на границе с Арменией.
«При предотвращении провокации вооруженных сил Армении погиб 71 человек», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.
Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Вечером в среду Минобороны Армении заявило, что стрельба на армяно-азербайджанской границе практически полностью прекратилась.
Китайской делегации запретили проститься с Елизаветой II
Спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл отклонил просьбу о допуске делегации из Китая в Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы Елизаветы II, сообщила газета Politico со ссылкой на источник.
Гроб находится в Вестминстерском дворце до 19 сентября, в это время круглосуточно разрешен доступ для желающих проститься с королевой.
«Как сообщил Politico высокопоставленный парламентский деятель, знакомый с этим вопросом, спикер Палаты общин Линдси Хойл заявил коллегам, что он отклонил просьбу о допуске китайских чиновников в Вестминстер-холл, где покойная королева будет находиться до своих похорон в понедельник», – цитирует издание РИА «Новости».
По данным Politico, один из парламентских чиновников поинтересовался, сохраняют ли спикеры Палаты общин и Палаты лордов полную власть над доступом в Вестминстер-холл во время мероприятий прощания с монархом.
Отмечается, что ответ Хойла указывает на возможность, что представители Китая будут присутствовать на похоронах королевы в Вестминстерском аббатстве в понедельник, однако не смогут посетить Вестминстер-холл, чтобы отдать дань уважения королеве.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин изначально, как только стало известно о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, не намеревался участвовать в ее похоронах или иных мероприятиях.
Путин: Россия твердо придерживается принципа «одного Китая»
Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване.
«Твердо на деле придерживаемся принципа «одного Китая». Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», – цитирует российского лидера ТАСС.
Путин и Си Цзиньпин проводят двусторонние переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. В нынешнем году это вторая личная встреча лидеров. Как отмечал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, такой контакт имеет особое значение с учетом ситуации в мире.
Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят широкий круг тем, касающихся двусторонней и международной повестки. В частности, будут предметно рассмотрены пути дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, восстановление и укрепление прерванных из-за пандемии гуманитарных обменов.
Особое внимание на встрече планируется уделить ситуации на Украине.
Путин и Эрдоган решили оценить эффективность зерновой сделки
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в пятницу обсудят реализацию зерновой сделки и оценят ее эффективность, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе, что и будет сделано», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли измениться зерновая сделка. Пескова спросили об этом в преддверии переговоров Путина с Эрдоганом, запланированных на пятницу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, передает ТАСС.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.
На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.
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