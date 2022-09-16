ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за два года

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16 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 06:40  |  vz.ru
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Европа переводит энергетику на «советское» управление

Как ЕК заставит европейцев экономить на электричестве Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС
Еврокомиссия представила план по спасению Европы от энергетического коллапса и социальной напряженности этой зимой. Предложенные меры возвращают рыночную Европу в 1970–80-е годы, когда цены на электроэнергию регулировались государством, а не устанавливались рынком. Еврокомиссия, которая десятилетиями яростно с этим боролась и в ЕС, и на Украине, сама предложила установить потолок на прибыль энергокомпаний. Что из этого получится, к чему готовиться европейцам? Подробности...
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Херсону рекомендовали помощь дальней авиации

Русская артиллерия нуждается в активной поддержке авиации в районах Причерноморья Министерство обороны РФ/РИА Новости
Украинские войска продолжают накопление сил и средств в районах Приазовья и Причерноморья. В частности, ВСУ предпринимают попытки атаковать союзные армии на севере Херсонской области, на николаевском направлении и в районе Кинбурнской косы. В чем заключается новый план Киева на южном фронте и как ВС России могут его сорвать? Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии

Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
«Так экономлю, что дальше некуда». «Выключаем все, сейчас так надо жить». Так жители Литвы реагируют на колоссальное подорожание и инфляцию, которые переживает местная экономика. Но гораздо более важным последствием происходящего стала массовая депрессия, накрывшая граждан этой страны. Как же такое произошло? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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О валюте стоит забыть надолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Время доллара США и евро в России закончилось вместе с началом СВО. Однако жажда финансовых приключений у россиян не меньше, чем 30 лет назад. Подробности...
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Рыночной экономики в Европе больше нет

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Затяжной энергетический кризис, перетекающий в 2023 год, когда ЕС может накрыть ощущение безысходности, может повести объединение европейских стран по наихудшему сценарию развития событий. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Западный культурный расизм ломает уехавших

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сервантес устами Дон Кихота заметил, что «женщины презирают тех, кто их любит, и любят тех, кто их презирает». Истеричные представители нашей буржуазной богемы все как один напоминают женщин Сервантеса. Во всяком случае, ведут они себя по той же схеме. Подробности...
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев

Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
  • Армения

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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

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Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
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    великий француз


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    Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?

    ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за два года

    16 сентября 2022, 06:40

    Текст: Антон Никитин

    Народный банк Китая в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) к доллару на 204 пункта, до 6,9305 юаня за единицу американской валюты, говорится в сообщении регулятора.

    Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 18 августа 2020 года, передает ТАСС.

    Напомним, в начале августа курс юаня к рублю упал более чем на 5%. В том же месяце Минфин РФ начал работу над пополнением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в валютах дружественных стран, включая юани, рупии, турецкие лиры.

    В начале мая ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума с 16 октября 2020 года. В конце апреля 25 апреля ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума с 23 августа 2021 года.

    В 2020 году на фоне пандемии курс юаня к доллару снижался несколько месяцев. 29 мая 2020 года ЦБ Китая понизил его до минимума с февраля 2008 года – 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого национальная валюта начала постепенно укрепляться по отношению к американской и в течение 2021 года находилась на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.


    Бежавший с Украины Борис Бурда высказался о ситуации на родине
    		    15 сентября 2022, 11:43
    Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» и участник других интеллектуальных игр, украинский телеведущий Борис Бурда, в настоящее время находящийся в Испании, заявил, что на родине сейчас происходят «ужасные вещи».

    Бурда родом из Одессы, с начала спецоперации он никак не комментировал события на Украине. За день до начала СВО Бурда уехал в Испанию, где сейчас и остается.

    В интервью на платформе YouTube (нарушает законодательство РФ) Бурда заявил, что на Украине происходят «ужасные и крайне опасные вещи». Он полагает, что ничем хорошим сложившаяся ситуация закончиться не может, передает его слова «Московский комсомолец».

    Бурда подчеркнул, что все это представляет собой «одну беду» и «один минус». Он признается, что ему искренне хотелось бы, чтобы ситуация закончилась, причем закончилась хорошо. Телеведущий считает, что любые остальные желания сейчас «настолько мелки и неинтересны», что он даже стесняется о них говорить.

    Впрочем, Бурда убежден, что происходящее на Украине вовсе не демонстрирует реальное состояние отношений между народами двух стран. При этом вину за конфликт телеведущий возлагает именно на Россию.

    Напомним, весной в центре скандала оказался другой участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» – Ровшан Аскеров, в отношении которого в России было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма: в начале апреля Аскеров разместил в своих соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого советского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова. По информации СМИ, Аскеров уехал из России. В мае Басманный суд заочно арестовал Аскерова.

    Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман назвал окружение и характер Аскерова виновниками его проступков.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

    Коментарии (28)
    Националисты из «Айдара» вступили в бой с солдатами ВСУ в Угледаре

    15 сентября 2022, 17:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные и националисты из «Айдара» устроили перестрелку друг с другом в Угледаре, в ходе боя были ранены и убиты несколько человек, об этом рассказали местные жители.

    «Обычные солдаты ВСУ хотели уйти со своих позиций и оставить город, но нацисты, увидев строящиеся колонны, открыли по ним огонь. Те начали стрелять в ответ», – приводит слова репортера Андрея Руденко RT.

    Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что военные ДНР активно готовятся к наступлению ВСУ под Угледаром.

    Коментарии (14)
    В Херсонской области заявили об отражении атаки украинского десанта
    		    15 сентября 2022, 09:21
    Фото: Представитель экстренных служб Херсонской области/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Атака украинского десанта через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря на Херсон и область была отражена, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

    «Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы... [пытались] проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря и пройти [в Херсонскую область], но атака была купирована, нацисты были уничтожены», – сказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live». Его слова передает РИА «Новости».

    Стремоусов уточнил, что при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области были уничтожены около 120 украинских военных.

    «В Железный порт никто не высаживался, высадились исключительно в районе Очакова на Кинбурнскую косу, эта коса – часть Николаевской области, и там до Очакова пять километров, поэтому возможность такая была у них, но они были сразу замечены и уничтожены», – добавил он.

    «Это была бессмысленная акция, их сразу заметили», – подчеркнул замглавы администрации региона.

    «Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально», – добавил он.

    Накануне Министерство обороны опубликовало видеокадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.

    11 сентября в Минобороны сообщили, что военнослужащие ВДВ в ходе проведения спецоперации уничтожили подразделение пехоты вооруженных сил Украины.

    Коментарии (36)
    Компания Пригожина отреагировала на видео с «чудовищно похожим» на него человеком

    15 сентября 2022, 10:20

    В пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» прокомментировали видео с похожим на него человеком, отметив «чудовищное» сходство.

    «Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого (…) у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же, как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи», – говорится в сообщении «Конкорда» на странице в соцсети «ВКонтакте».

    В сообщении уточняется, что Пригожин в настоящее время находится в командировке.

    Ранее в Сети появилось видео с человеком, похожим на Пригожина. Видеозапись была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы «Вагнер» и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.

    Напомним, принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» информировала, что бизнесмен не имеет отношения к группе «Вагнер», «не финансирует и не следит за информацией об их местоположении».

    Коментарии (17)
    Эксперт объяснил пользу ударов по гидротехнической инфраструктуре Кривого Рога
    		    15 сентября 2022, 11:32
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Дарья Волкова

    «С военной точки зрения изменение рельефа местности, разрушение понтонных переправ и создание препятствий для снабжения группировки противника – это нормальная практика. По всей видимости, именно это мы увидели в районах реки Ингулец», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан, комментируя ракетный удар по гидротехническим сооружениям в районе Кривого Рога.

    «Удар по Карачуновской дамбе нанесен сугубо в рамках военной логики – враг наступает, а мы меняем рельеф местности. Из водохранилища вода пошла в реку Ингулец, на которой вооруженные силы Украины южнее навели понтонные переправы, чтобы перебрасывать свои войска из Николаевской области на подконтрольную нам часть Херсонской области», – рассказал собеседник.

    «Теперь из-за разрушения дамбы вода в Ингульце поднялась и смыла несколько переправ. А значит, у нас появится возможность выбить противника с занятого им ранее плацдарма, воспользовавшись тем, что они не смогут получать подкрепление», – добавил он.

    «Что касается общей оценки ударов по критической инфраструктуре – это нормальная тактика в условиях военных действий. Это Россия проводит специальную военную операцию, без военного положения внутри страны и мобилизации, а для ЛНР и ДНР – это война. В то же время для Украины это тотальная война без каких либо правил, в рамках которой они также били по плотинам на реке Ирпень и бьют по гидротехническим сооружениям в других регионах», – рассуждает политолог.

    «Кроме того, как мне кажется, мы наконец-то сняли с себя моральный блок на такие удары. Повреждения, нанесенные недавно энергосистеме Украины, были, по сути, терапевтическими. Это же касается и текущего удара», – добавил собеседник.

    «Сегодня вся энергетическая система страны держится на грани отключения и в любой момент может наступить блэкаут, из которого Украина уже не выйдет сама. Даже без помощи ВС России холода и рост энергопотребления могут окончательно добить энергетику страны. Теперь новая проблема для украинских властей – подтопленные территории в Кривом Роге, но пока они кое-как справляются с этой задачей, работы идут», – полагает эксперт.

    «Важны и политические последствия подобных ударов. Если раньше власти Украины позволяли себе кошмарить инфраструктуру Донбасса, Бердянска и Мелитополя, считая, что им все сойдет с рук, то теперь, надеюсь, это в прошлом», – напомнил политолог.

    Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что по гидротехническим сооружениям Кривого Рога нанесен ракетный удар. Подтвердил удары и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

    Отмечается, что Кривой Рог – родной город президента Владимира Зеленского. Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся «по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города».

    Также в Сети опубликовали кадры последствий ракетного удара по Кривому Рогу: из-за подъема уровня воды в реке Ингулец смывает понтонные переправы, а также повреждена дамба на Карачуновском водохранилище.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. По данным военкоров, в результате ночных ударов по объектам энергогенерации сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины.

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    Коментарии (12)
    Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
    		    15 сентября 2022, 13:21
    Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.

    Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.

    «Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.

    После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.

    Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Коментарии (14)
    Украинским музыкантам начали запрещать выступления в ЕС
    		    15 сентября 2022, 16:07
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вокалист группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что в Европейском союзе музыкальному коллективу не дают выступать из-за того, что их считают фашистами. В этом запрете якобы виновато российское руководство, считает артист.

    «И фашистам нельзя петь на родном языке свои песни. Мы понимаем, откуда ноги растут. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля», – цитирует Скрипку издание «Страна.ua».

    Отмечается, что концерт группы отменили в Гамбурге.

    Как пишет издание, это не первый случай отмены европейских концертов украинских артистов. В частности, концерт группы "Жадан и собаки" в отменили в Милане.

    В 2018 году Скрипка заявлял, что на концерте в Гааге после оскорбительной русофобской фразы треть зрителей покинула зал.

    Коментарии (32)
    Российский национальный оркестр прекратил работу с Михаилом Плетневым
    		    15 сентября 2022, 17:43
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Трудовой договор с художественным руководителем Российского национального оркестра Михаилом Плетневым не будет продлен, сообщили в коллективе.

    «Принятие такого решения руководством оркестра связано с необходимостью построения долгосрочной стратегии развития коллектива, что невозможно в условиях фактического отсутствия художественного руководителя, а также не предоставлением им информации учредителю о своих планах и перспективах дальнейшей работы с коллективом», – говорится в сообщении в Telegram-канале оркестра.

    Отмечается, что «с конца 2020 года плотный творческий контакт между оркестром и его художественным руководителем практически отсутствует, на протяжении достаточно длительного времени фактическую творческую работу с оркестром осуществляют приглашенные дирижеры».

    «Российский национальный оркестр является одним из ведущих симфонических оркестров страны, к нему всегда было приковано пристальнейшее внимание музыкальной общественности и самой широкой публики. Поэтому поиск и согласование кандидатуры нового художественного руководителя для столь титулованного и прославленного коллектива – задача непростая и может занять некоторое время», – заключили в сообщении.

    Российский национальный оркестр является самым титулованным и известным оркестром России, обладателем премии Grammy. Основан более тридцати лет назад пианистом и дирижером Михаилом Плетневым.

    Начиная с локдауна из-за пандемии, Михаил Плетнев находится за границей и руководит московским оркестром дистанционно.

    Коментарии (5)
    Эксперт оценил призыв Кадырова мобилизовать по тысяче бойцов из каждого региона
    		    15 сентября 2022, 18:00
    Фото: Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Призыв Кадырова набрать по тысяче бойцов-добровольцев из каждого региона – это попытка «зацементировать» наше общество на фоне решающих боев спецоперации», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее глава Чечни призвал регионы России проявить инициативу ради победы в украинском конфликте.

    «Заявление Кадырова прежде всего адресовано не столько к главам других регионов, сколько ко всему обществу. Это призыв уместный, актуальный, справедливый», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.

    Что касается собственно «самомобилизации», то она уже идет – во многих уголках страны добровольческие батальоны уже и так формируются, добавил аналитик. «В каждом регионе и так уже есть призывные пункты, и каждый желающий, соответствующий требованиям, может записаться добровольцем для участия в спецоперации», – отметил эксперт.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг призвал российские регионы проявлять инициативу в деле поддержки спецоперации на Украине. «Россия – федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация». Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или, наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    По мнению главы республики, каждый регион «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев». «Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это – минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства – это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек – почти армия!» – написал он.

    В Кремле неоднократно заявляли, что в настоящее время речи о мобилизации в России не идет.

    В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин ранее сообщил газете ВЗГЛЯД, что в Якутии, Татарии и других регионах из добровольцев уже формируется несколько десятков батальонно-тактических групп.

    Коментарии (21)
    Принявшие друг друга за русских украинцы подрались в Ницце
    		    15 сентября 2022, 14:59
    Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Лишение свободы грозит бывшему украинскому солдату, который напал на двух украинок 11 сентября в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей, говорится в заявлении прокурора Ниццы Ксавье Бонома.

    «12 сентября две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его», – передает РИА «Новости» текст заявления.

    В интервью местной газете Nice-Matin обе женщины уверяли, что нападавший на них был русским и что он ударил их, потому что они слушали песню на украинском языке, где звучали антироссийские лозунги.

    По данным Nice-Matin, подозреваемый мужчина – на самом деле бывший украинский солдат, который объяснил полицейским на допросе, что принял этих двух женщин за русских.

    В этот четверг он предстанет перед судом, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тыс. евро, уточнил прокурор.

    До того, как французская полиция сообщила, что задержан украинец, а не русский, пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николаенко заявил, что нужно найти виновного в этом «отвратительном происшествии».

    Ранее Красный Крест в Испании начал подселять украинцев к семьям ЛГБТ.

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    В Мелитополе прогремели два взрыва
    		    15 сентября 2022, 14:39
    Фото: EPA\TASS
    Текст: Алексей Дегтярев

    В городе Мелитополе Запорожской области зафиксировали звуки взрывов, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «В Мелитополе громко! В городе были слышны два взрыва», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Взрывы произошли около 14.00 мск, ориентировочно они были слышны у выезда из города в сторону Крыма, передает РИА «Новости».

    В начале сентября в Мелитополе произошел взрыв рядом со штабом общественного движения «Мы вместе с Россией». На месте взрыва рядом с помещением штаба осталась воронка, в самом здании взрывной волной и осколками выбило окна.

    Вскоре после этого в городе произошел второй взрыв, он также прогремел у штаба «Мы вместе с Россией».

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    Херсонские власти сообщили о стягивании больших сил ВСУ к селу Киселевка
    		    15 сентября 2022, 10:04
    Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Киев стягивает силы к селу Киселевка, расположенному на автодороге между Херсоном и Николаевом, потому что для него заветной целью является областной центр – Херсон, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

    «Они стягивают, действительно, большие силы. Объясню: потому что Херсон для них – это самая заветная цель. <...> Херсон никто никому сдавать не собирается независимо от того, сколько они сил подтянут к Херсонской области», – сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

    Стремоусов заявил, что вооруженные силы Украины наращивают силы на линии соприкосновения, но на территорию Херсонской области они не проникали. «Они постоянно наращивают силы, но я вот еще раз скажу: я вот каждый раз езжу в Киселевку, каждый раз ее захватывают в интернете. <…> Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе, как пишут, Сухого Стовка, Давыдова Брода, в районе Киселевки, это просто на самом деле не соответствует действительности», – сказал он.

    В среду Стремоусов сообщил, что союзные силы ночью отразили попытки ВСУ наступать в Херсонской области у сел Давыдов Брод и Киселевка. Ранее украинские СМИ заявляли о взятии этого населенного пункта, однако эти утверждения были опровергнуты.

    В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

    Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.

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    Немцы резко раскритиковали фон дер Ляйен за желание «наказать» Россию
    		    15 сентября 2022, 08:29
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Читатели немецкого издания Der Spiegel обрушились с критикой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее высказываний о «мерах наказания России». Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.

    Чиновница выступила перед депутатами Европарламента с призывами сохранять антироссийские санкции, добавив, что нынешние рестрикции – «самые строгие, какие видел когда-либо в своей истории весь мир». «Европа победит», – заверила фон дер Ляйен.

    «Европа потеряет многое, в то время как США будут в прибыли. Кроме них, есть еще пара бенефициаров», – пишет в комментариях пользователь Alberich, передает РИА «Новости».

    «Подобные высказывания напоминают социалистические духоподъемные лозунги из прошлых времен. И имеют те же цели! 98% населения лишились благосостояния, чтобы это глобалистское политбюро настояло на своем и продолжало, как злобный идиот, плести свои ядовитые геополитические интриги», – высказал мнение ElkePohn.

    «Пока победой Европы не пахнет. Стоит только посмотреть на инфляцию и подумать, что нас ожидает зимой. Уже появились те, кто больше не хочет играть в эти игры. Возможно, что фон дер Ляйен живет в параллельном мире. Там, может быть, все выглядит по-другому», – подчеркнул Fritz-hw2SWMB7R.

    «Эта ваша Урсула страдает полной потерей связи с реальностью. А с ней и весь ее шлепнутый ЕС!!! ЕС надо было позаботиться раньше о дипломатическом решении. А теперь они врут, представляя Россию единственной виновницей», – резюмировала Sandra – WLZT.

    Кроме того, фон дер Ляйен заявила накануне, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.

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    Замкомандира батареи заявил о способности С-300В перехватить ракеты HIMARS

    15 сентября 2022, 06:58

    Текст: Антон Антонов

    Российские ЗРС С-300В в ходе спецоперации на Украине перехватывают ракеты, выпущенные американскими РСЗО HIMARS, сообщил заместитель командира батареи с позывным «Ракета».

    Военнослужащий заявил: «В основном работаем по типу цели – аэродинамическая, баллистическая. А так встречаются разные: и вертолеты, и беспилотники, также бывают ракеты типа HIMARS», – передает ТАСС.

    «Система может до 200 километров распознать и сопровождать цель. Нет такого, чтобы там туча или что-то еще другое. Она конкретно видит», – приводит его слова «Звезда».

    Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов ЗРС С-300В на Украине. На них видно, как расчет выдвигается к заданной точке, обнаруживает цель и осуществляет пуск ракеты по ней.

    Напомним, вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель».

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    Захарова оценила желание США «отстыковать» Центральную Азию от России
    		    15 сентября 2022, 10:40
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    «Вашингтон стремится устроить хаос в Евразии. Такой подход лежит в основе политики США», – заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее в США сообщили о желании «отстыковать» Центральную Азию от экономики России.

    «Заветная мечта Вашингтона – разорвать все интеграционные связи на постсоветском пространстве. А в Евросоюзе им это уже вполне удается», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    «Теперь, судя по всему, США потребовалось устроить хаос и в Евразии. Это и не удивительно, ведь в основе политики этой страны лежит разрушительная логика», – подчеркнула собеседница.

    Ранее заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России.

    Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».

    «Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур. Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».

    Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.

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