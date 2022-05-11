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ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару
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Народный банк Китая в среду понизил курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) к доллару на 156 пунктов, до 6,7290 юаня за единицу американской валюты, говорится в сообщении регулятора.
Согласно статистике ЦБ Китая, это минимальное значение обменного курса с 16 октября 2020 года. Ослабление длится четвертый рабочий день подряд. Во вторник Народный банк понизил курс юаня к доллару на 235 пунктов, до 6,7134, что стало минимальным значением с 30 октября 2020 года, передает ТАСС.
Напомним, 25 апреля ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума с 23 августа 2021 года.
В 2020 году на фоне пандемии курс юаня к доллару снижался на протяжении нескольких месяцев. 29 мая 2020 года регулятор понизил его до минимального значения с февраля 2008 года – 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого национальная валюта начала постепенно укрепляться по отношению к американской и в течение 2021 года находилась на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.
В парламенте Словакии отказались слушать «лживую» речь Зеленского
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Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Направление – социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского, сообщает братиславская газета Pravda.
«Он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) ежедневно обманывает», – приводит его слова ТАСС. Лидер оппозиции выразил возмущение заявлением киевского политика, что он может остановить поставки российского нефти и газа в Словакию, которые осуществляются транзитом через Украину. «Что говорит Зеленский, наносит ущерб [национальным] интересам Словакии», – сказал экс-премьер.
Кроме того, политик назвал выступление Зеленского «карнавалом», сообщает «Рен-ТВ».
Некоторые депутаты из партии Фицо также отказались слушать выступление Зеленского.
Возмущение возможной остановкой киевскими властями поставок энергетического сырья из России в Словакию выразил также спикер Национального совета Борис Коллар. В случае, если это произойдет, то глава парламента намерен добиваться остановки помощи, которую Братислава оказывает Украине.
Зеленский, выступая во вторник посредством телемоста перед депутатами Национального совета (парламента) Словакии, заявил, что Украина нуждается в поставках оружия и ужесточении санкций против России.
«Словакия нам предоставила то, что нам было нужно… [Сейчас] мы говорим о самолетах и вертолетах. Другим инструментом [против России] являются санкции. Если они будут ослабевать, то для нас [Украины] это будет тяжело», – сказал он.
Украина, как утверждает Зеленский, нуждается в ужесточении антироссийских санкций Евросоюза. Говоря об энергетических санкциях против России, он подчеркнул, что понимает, что для Словакии, которая практически полностью зависит от поставок российских нефти и газа, это большая проблема. Тем не менее, отказ от энергетического сырья необходим, чтобы европейские государства избавились от российской зависимости, считает он.
Зеленский призвал к скорейшему принятию Украины в Евросоюз и поддержке Братиславой усилий его страны в данном вопросе. Вступление Украины в ЕС, по его словам, усилит обороноспособность сообщества.
Ранее министр энергетики Словакии Рихард Сулик заявил, что эмбарго на нефть из России уничтожит европейскую экономику, отразившись на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, а также самой Украины.
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Блогеры бурно отреагировали на решение Сейма Литвы по России
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Российские блогеры резко отреагировали на решение Сейма Литвы признать Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Они потребовали не оставить демарш литовского парламента без ответа.
«Не считаю, что к провокации Литвы надо относиться с легким пренебрежением, мол, «слон и моська». Надо ответить. И предельно жестко, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий, что такого рода демарши останутся без ответа», – написал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
В свою очередь политолог Алексей Чеснаков разъяснил, что резолюция Сейма еще не является официальной позицией государства. «Но вряд ли этот документ сможет проигнорировать исполнительная власть страны. Разрыв отношений с рядом стран Европы выглядит еще более реалистичным сценарием», – отметил он.
«Интересно, чем [Сейму Литвы] ответит Калининградская областная дума. Ну потому что не Охотный же ряд по этому поводу беспокоить», – написал журналист Юрий Васильев.
Политолог Александр Носович, в свою очередь, считает, у решения Сейма Литвы не будет никаких последствий. «Если только Вильнюс не использует эту резолюцию как предлог для блокировки транзита в Калининград. Дипломатические отношения с Литвой ухудшать дальше некуда, они и так де-факто разорваны, а разговаривать с Литвой на другом языке еще рано. Так что пусть пока лают», – отметил он.
«В 2014 году Даля Грибаускайте пыталась связаться с Москвой, чтобы непублично извиниться за «террористическое государство». В будущем будет публично извиняться вся Литва. Возможно, прямо перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Они там как раз переименовывают Чеченскую площадь в Каунасе в площадь Свободной Украины. Думаю, это знак», – добавил политолог.
«Да, интересно вышло. Улица Джохара Дудаева в Литве. Медиаресурс террористов «Кавказ Центр» тоже долгие годы сидел в Литве. И оттуда гнал свою террористическую блевоту. Интернет помнит все и хранит все. Интервью Басаева, статьи про героических боевиков, которые «уничтожают кафирских собак». Ну и так далее. А государство-террорист оказывается Россия. Мне кажется, нам пора выставить литовским политикам счет за былое участие в террористической войне против России. А как это все иначе назвать?» – написал журналист Андрей Медведев.
Напомним, на сайте литовского Сейма сообщается, что парламент республики принял резолюцию, которой признал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». «Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», – передает РИА «Новости» текст документа.
Кроме того, Сейм Литвы считает действия России на Украине «геноцидом украинского народа» и призывает международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России». Согласно документу, Сейм считает, что трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордеры на арест, а неприкосновенность главы государства, должностных лиц не должна ограничиваться иммунитетом.
Согласно данным портала, за принятие резолюции проголосовали все 128 членов сейма Литвы.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Кулеба заподозрил ЕС в обмане Украины
Глава МИД Украины заявил в интервью The Financial Times, что если Украина не станет кандидатом на вступление в Евросоюз это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев.
По его словам, украинские власти не будут терпеть такое решение.
Дмитрий Кулеба также оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять десятилетия. Министр считает, что Украина должна получить статус кандидата в июне этого года, это позволит заняться остальными вопросами, передает «Газета.ru».
«Три месяца назад у этой страны (Украины – прим. ВЗГЛЯД) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», – сказал глава украинского МИДа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
Зеленского предупредили о подготовке переворота на Украине
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Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского предпримут попытку сменить власть на Украине, обвинив его в поражении в Мариуполе, с таким прогнозом выступил лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
«После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали», – написал Кива в Telegram-канале.
Он добавил, что в офисе Зеленского понимают опасность военного переворота и уже готовят репрессии по отношению к тем, кто угрожает украинским властям.
Напомним, 4 мая министр обороны Сергей Шойгу объявил, что российские военные взяли под контроль Мариуполь – крупнейший промышленный и транспортный узел на Азовском море. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Россия в Мариуполе навсегда.
Эксперт объяснил недовольство Германии позицией Катара по газу
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«Европа еще не раз вспомнит добрым словом Газпром, который делал много уступок в пользу покупателей топлива. Катар – гораздо более жесткий переговорщик и игрок на рынке», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Берлин и Доха не смогли договориться о долгосрочном контракте на поставки СПГ.
«Катар заинтересован в том, чтобы его инвестиции полностью окупились. Ведь для того, чтобы поставлять Германии хоть сколько-нибудь значительные объемы сжиженного топлива, Дохе придется не только увеличить добычу ресурсов, но и построить новые СПГ-заводы», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Для того, чтобы себя обезопасить, Катар также хочет ввести полный запрет на реэкспорт газа и надеется максимизировать цену, то есть полностью воспользоваться нежеланием европейцев покупать российский газ. Поэтому не стоит расценивать действия Катара в отношении договора о поставках СПГ в Германию как помощь России», – добавил собеседник.
Юшков также отметил, что это свойственная для Катара манера ведения переговоров. «Была ситуация, когда Польша заключила контракт на покупку СПГ у Катара, но к моменту начала действия договора не успела достроить терминал. Тогда Доха настояла на дополнительном соглашении, в котором было прописано, что Катар может продавать сжиженное топливо другим странам. При этом, если цена реализации окажется ниже, чем у Польши, то Варшава возместит убытки. Таким образом получалось, что страна начала платить за газ еще до того, как стала его получать», – рассказал эксперт.
«Столкнувшись с такими жесткими требованиями, европейцы еще не раз вспомнят добрыми словами Газпром, который и соглашался пересматривать условия, и давал время на погашение долгов, и позволял менять формулу ценообразования», – уверен Юшков.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Катар не могут договориться о длительности контракта на поставки сжиженного природного газа.
В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Германия не является приоритетным рынком для Катара. Необходимость в заключении именно долгосрочный контрактов, по мнению собеседника, обусловлена желанием Дохи обеспечить постоянный спрос на топливо.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
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В МИДе оценили вероятность закрытия европейских посольств в России
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал возможность закрытия европейских диппредставительств в ответ на новые недружественные шаги.
На соответствующий вопрос Грушко ответил, что «это не в наших традициях». Российская сторона считает, что «работа дипломатических представительств важна». «Не мы начинали дипломатическую войну, кампанию высылок», – приводит его слова РИА «Новости».
В марте посол США в России Джон Салливан заявил, что США не намерены закрывать американское посольство в Москве. При этом средства консульства России в Нью-Йорке были заблокированы.
9 мая посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич не исключил, что это может привести к снижению уровня дипломатических отношений двух стран «до уровня временного поверенного».
Ходаковский: На «Азовстали» мы видим преданных идиотов
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Украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь», заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«Я уже говорил, что в начале штурма Мариуполя мы были уверены, что нас меньше, чем их. Дальнейшие события подтвердили это, но постепенно мы уравняли «счет» и начали превосходить. Ввязываться в драку при таких раскладах было довольно авантюрным решением, но мы победили, загнав противника в угол Азовстали и полностью его блокировав», – написал он в своем Telegram-канале.
«Я это говорю не для того, чтобы показать, какие мы герои, а для того, чтобы донести мысль: Украина имела все возможности для деблокирования города, но не использовала ни одну. Сейчас они героизируют азовцев, но по сути они сами загнали их в эту задницу. Как они там любят говорить, – зрада? Она самая и есть. Для кукловодов все эти «герои» обороны Азовстали не более, чем «сакральная» жертва, и когда украинская пропаганда рисует образ героического защитника, мы видим загнанных и преданных своим правительством идиотов», – заключил Ходаковский.
Ранее Ходаковский заявил, что группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.
Эксперт разъяснил подоплеку газового спора Германии и Катара
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«Доха пытается избежать ситуации, в которой бы через 10-20 лет им пришлось бы срочно искать новых покупателей газа», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее источники Reuters заявили, что Германия и Катар не могут договориться о долгосрочных поставках сжиженного природного газа.
«Катару нужны долгосрочные контракты, чтобы спрос на топливо был постоянным. В противном случае через какое-то время, когда Берлин усилит политику декарбонизации, им придется искать новые направления, куда можно было бы продавать топливо», – рассказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Кроме того, Катар пытается не допустить перенаправления газа из Германии в другие европейские страны. В противном случае Доха теряет прибыль. И такая ситуация вполне возможна в случае, если Берлин все же откажется от катарского газа для собственных нужд, но продолжит его закупать», – рассуждает собеседник
При этом Германия не является приоритетным рынком для Катара. «На сегодняшний день основные поставки газа из Дохи идут в Азию. Это наиболее важное для них направление. Другое дело, что если мы увидим прекращение поставок российского газа в Европу, то цены на топливо вырастут везде. Тогда катарский газ пойдет в Европу», – отметил Митрахович.
«Вместе с тем, Катар – это государство, которое пытается лавировать между крупными мировыми игроками. Его действия нельзя расценивать как попытку подыграть России в вопросе поставок газа. Они просто ведут собственный бизнес так, чтобы ни с кем не поссориться. И с Москвой в том числе. Но нам это выгодно», – заключил Митрахович.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Катар не могут договориться о длительности контракта на поставки сжиженного природного газа. В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
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Во Франции произошел всплеск интереса к российской культуре
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Во французских книжных магазинах подскочил спрос на произведения русских и украинских писателей, пишет Le Monde.
«В последние недели все сочинения Достоевского перебрались с полок на витрины французских книжных магазинов. То же произошло и с произведениями Толстого, Гоголя, Булгакова, Гроссмана, Пушкина, а также современных русских и украинских писателей», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Как отметили в издании, продавцы книг говорят о живом интересе клиентов к этому региону в контексте украинского кризиса.
«Читатели просят книги, которые помогут понять (истоки кризиса на Украине – прим. ВЗГЛЯД), – рассказала владелица книжного магазина Globe Наталья Тюрина.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
После начала спецоперации против России были введены несколько пакетов санкций, которые затронули и культурную жизнь. Так, например, конкурс имени Чайковского был исключен из международной федерации музыкальных конкурсов, что в России назвали большой глупостью.
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Цены на бензин в США побили рекорд
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон, побив мартовский рекорд, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (ААА).
Согласно последним данным, за неделю по 29 апреля запасы бензина в США снизились на 2,2 млн баррелей (на 1%), до 228,6 млн баррелей при прогнозе их сокращения лишь на 0,6 млн баррелей.
Данные за неделю по 6 мая будут опубликованы в среду. Ожидается, что запасы бензина уменьшились на 1,8 млн баррелей.
Ранее в США заявили, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих.
В Молдавии решили наказать за ношение георгиевской ленты более 100 человек
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Власти Молдавии привлекут к ответственности более 100 жителей, включая депутатов парламента и епископа, за ношение в День Победы запрещенной в стране георгиевской ленты, заявил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну в эфире телеканала TV8.
«Установлены 103 человека, личность еще 36 устанавливается, в отношении еще 11 человек уже составлен протокол о правонарушении в виде ношения запрещенной двухцветной ленты. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении», – передает его слова РИА «Новости».
В числе нарушителей были и чиновники, в том числе десять депутатов, а также члены парламент Гагаузской автономии. Наказать за ношение ленты решили даже епископа Бельцкого Маркела.
«Эти лица также несут ответственность за правонарушение, они подпадают под действие кодекса о правонарушениях. Парламент Молдавии не принимал закон, который освобождал бы определенные группы лиц от ответственности за соответствующее деяние», – заявил Чернэуцяну.
Напомним, 19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом республики запрет на георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V». Она заявила, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории».
Немецкая VNG согласилась на российскую схему оплаты газа
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Германская газораспределительная компания Verbundnetz Gas (VNG) решила в будущем переводить платежи в евро в Газпромбанк для оплаты российского гада. Компания не ожидает возникновения каких-либо проблем при конвертации в рубли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление VNG.
«Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику», — приводит агентство сообщение VNG. «Мы также предполагаем, что конвертация в рубли не вызовет затруднений. По крайней мере, открытие счета прошло совершенно гладко», – цитирует заявление ТАСС.
При этом VNG не дала комментариев относительно того, открывала ли она два счета в Газпромбанке – один для платежей в евро и один для конвертации в рубли. Однако в компании, контрольный пакет акций которой принадлежит германскому энергоконцерну EnBW, заверили, что она принимает все необходимые меры в соответствии с действующим санкционным законодательством, чтобы продолжать обеспечивать поставки и, следовательно, экономическую стабильность в ФРГ.
Напомним, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях. Позднее он заявил, что его страна продолжит оплачивать поставки российского газа в евро, придерживаясь санкций Евросоюза. СМИ сообщили, что OMV собралась открыть рублевый счет для оплаты газа, но компания опровергла эту информацию.
Позже министр по европейским и иностранным делам Австрии Александр Шалленберг заявил, что у Австрии нет намерения платить в рублях за поставляемый Россией газ.
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ЕС ослабил шестой пакет санкций против России
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Запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России, передает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
По его информации, для принятия решения о включении данного положения в санкционный пакет необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках Группы семи (G7). При этом указывается, что Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступают против этой меры, поскольку опасаются, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании, передает ТАСС.
Тем не менее, по словам дипломатов, запрет европейским компаниям на страхование нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, по-прежнему является частью запланированных санкций против России. Это может затруднить поставки нефти из России в другие страны.
О том, что Евросоюз откажется от введения запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны, ранее сообщало Bloomberg. По его данным, на такой мере настаивала Греция.
Обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель сообщал, что танкеры с российской нефтью продолжают заходить в европейские порты, несмотря на введенный Евросоюзом запрет. По его словам, обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире. Местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией.
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При попытке взять остров Змеиный Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов и 50 человек
Во время попыток захватить остров Змеиный войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава, рассказали в Минобороны России.
По словам официального представителя ведомства генерал-майор Игоря Конашенкова, эта авантюра закончилась для Украины катастрофой.
«Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», – передает слова генерала РИА «Новости».
Уточняется, что киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27.
Было уничтожено 10 вертолетов ВС Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.
«Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять, – ударных «Байрактар-ТБ2», – уточнил генерал.
Сейчас на острове остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. В море удалось также уничтожить три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с десантом на борту.
Ранее сообщалось, что киевский режим несколько раз пытался высадить воздушный и морской десант на остров Змеиный, но в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана.
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Эксперт объяснил позицию Макрона по вступлению Украины в ЕС
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«Никто в Европе не может честно заявить о том, что он не хочет видеть Украину в ЕС. Сам факт вхождения Киева в объединение обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее украинский МИД заподозрил ЕС в обмане после слов Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия страны в Евросоюз может занять десятилетия.
«Нынешний политический фон и уровень симпатии, который демонстрируется по отношению к Киеву, не позволяет странам ЕС откровенно сказать, что они против вступления Украины в ЕС. Поэтому подразумевается, что даже при своевременном и последовательном выполнении всех процедур вступления, это может растянуться на годы и десятилетия», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Макрон просто «акцентировал внимание мировой общественности на известном факте», полагает Кортунов. «Кроме того, в июне Макрона ждут выборы в Национальное собрание. Если он сейчас откровенно заявит о своей позиции, то оппоненты его партии обязательно этим воспользуются в своих целях. Он не пойдет на такой риск», – пояснил Кортунов.
«Вступление Украины в ЕС обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем. Кроме того, после подтверждения членства Киева сразу же усилится давление со стороны Турции. Ну а если хотя бы на минуту допустить, что Анкара станет членом ЕС, то тогда сам смысл объединения будет поставлен под сомнение», – сказал собеседник.
При этом, утверждает эксперт, страны-члены ЕС пытаются найти некую альтернативу для того, чтобы Украина все же смогла войти в состав Евросоюза. «Есть два варианта. Либо сейчас государства каким-то образом ускоряют подготовку Украины для того, чтобы она соответствовала всем требованиям кандидата, либо вырабатывается особый режим вступления. Но тогда другие страны тоже попытаются претендовать на упрощенные правила», – заключил Кортунов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Financial Times, что если Украина не станет кандидатом на вступление в Евросоюз это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев. По его словам, украинские власти не будут терпеть такое решение.
Кулеба также оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять десятилетия. Министр считает, что Украина должна получить статус кандидата в июне этого года, это позволит заняться остальными вопросами, передает «Газета.ru».
«Три месяца назад у этой страны (Украины – прим. ВЗГЛЯД) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», – сказал глава украинского МИДа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
-
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