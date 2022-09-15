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США потребовали от России немедленно принять предложение по обмену заключенными
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США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это сегодня же, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она добавила, что американские власти продолжат добавиться соглашения с РФ, а также подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в переговорах по обмену осужденными, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон, который, по утверждению СМИ, посетил Москву и провел здесь ряд встреч, не был ни на каких переговорах в Кремле.
10 августа отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон сообщил, что США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два».
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
Дробницкий: В Белом доме началась жесткая игра из-за поставок оружия Украине
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«После успехов ВСУ на Харьковщине «партия войны» в США оказалась на коне. И теперь поставки оружия для ВСУ будут зависеть от того, как мы ответим на ситуацию в Харьковской области», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения в западной прессе о том, что Украина запросила у США 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году».
«Сейчас в Белом доме ведется самая настоящая и жесткая политическая игра между теми, кто хочет дать Украине еще больше оружия, и теми, кто не хочет. Ранее США уже выделили 3 млрд долларов с формулировкой «на несколько лет». На днях, в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал еще 2 млрд долларов, но пока не очень понятно, о каких именно средствах идет речь. Сегодня помощь США Украине стала столь же запутанной, как и бюджет Пентагона. Как известно, Пентагон ни разу не прошел аудит», – рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
«С точки зрения вашингтонской кухни, помощь Украине – это доходы тех компаний, которые производят и поставляют оружие. Вместе с тем до сих пор ни один крупный производитель оружия не поставляет свою продукцию ВС США. В этих целях действует целая система оружейных контрабандистов, услугами которых пользуются все заинтересованные ведомства и самые разные заказчики. Например, таким образом они вооружили всю иракскую армию, а также афганские силы безопасности и другие», – отметил собеседник.
Политолог пояснил, что «оружейные контрабандисты» – это не стереотипный образ контрабандиста с нечищеными зубами, а вполне серьезные, представительные ребята в костюмах от Brioni». «Они имеют огромное количество лоббистов в Вашингтоне. Это самая настоящая система, а услугами таких контарабандистов пользуются очень уважаемые люди в Америке и других странах», – добавил он.
«Сейчас тема военной ситуации в Харьковской области будет разгоняться в американских СМИ как победа в непрямой войне Запада с Россией. По сути, у них получилось сделать то, что они хотели сделать в Грузии и после поражения в Афганистане», – полагает эксперт.
«Кроме того, США увидели в Украине возможности для воплощения своей давней идеи – создать некую силу, вооруженную по натовским стандартам, которая будет воевать в интересах Вашингтона. Теперь у США есть армия, которая неплохо вооружена и похожа на нас. СМИ подадут это как успех американской военной политики», – убежден Дробницкий.
«Однако в Вашингтоне есть и противоположные мнения. Их аргументация сводится к тому, что США потратят слишком много денег и повысят риск прямого конфликта с Россией. Более того, по их мнению, Россия еще не начала в полной мере отвечать на действия США, в то время как американская внешняя политика толкает Москву в объятия Пекина. Индия также не спешит тесно дружить с США. Также в топку противостояния отправлен Евросоюз.
В итоге США рискуют надорваться и потерять всю Евразию»,
– добавляет эксперт. «И, конечно, эта полемика вокруг помощи Украине становится все актуальнее в контексте встречи глав оборонных ведомств НАТО в Рамштайне и смены власти в Британии. Кроме того, впереди еще Конференция национальных военно-промышленных предприятий США, на которой ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского», – отметил политолог.
«Можно отметить, что благодаря британцам операция по наступлению ВСУ была хорошо подготовлена с военно-политической точки зрения. «Партия войны» сейчас на коне. Ровно по этой причине в западных СМИ мы видим данные о необходимости увеличить поставки оружия на Украину. Чем это обернется – мы сможем узнать только через два-три месяца», – отметил эксперт.
«Но, конечно, дополнительная помощь Украине и ее объемы зависят еще и от того, каков будет наш ответ на события в Харьковской области», – заключил Дробницкий.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
При этом ранее администрация Джо Байдена отказалась поставлять Украине системы ATACMS из-за опасения, что ВСУ могут использовать их для нанесения ударов по территории России. Кроме того, в перечне запросов Украины фигурируют танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon, а также 2 тыс. боеприпасов для систем HIMARS.
Напомним, как считает главком ВСУ Валерий Залужный, чтобы вверенные ему войска смогли перехватить инициативу у ВС России, им необходимо атаковать Крым, мобилизовав 60 тыс. солдат и получив в свое распоряжение ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов вглубь российской территории.
Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.
По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30–60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает главком.
Залужный напомнил, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, отметил он.
Ранее в четверг в Пентагоне заявили, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM). Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico в очередной раз призвал страны Запада поставлять Киеву больше тяжелых вооружений. Кроме того, Киев потребовал от Запада зенитные системы IRIST и NASAMS.
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В Германии заподозрили США в планах разорить Европу войной с Россией
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США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, Вашингтон пытается помешать сотрудничеству между Россией и Германией и разорить ФРГ, выразил мнение профессор экономики Кристиан Крайс на страницах немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Война с участием НАТО, полагает эксперт, могла бы стать для официального Вашингтона решением проблем с перепроизводством и долгами. Соединенные Штаты рассчитывают, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей, передает РИА «Новости».
Но самое главное, чего пытается избежать Белый дом, это сотрудничества между Россией и Германией. Поэтому сейчас Вашингтон планирует разорить именно ФРГ, заключил Крайс.
Он также отметил, что с каждым днем экономические прогнозы в ФРГ звучат все мрачнее и мрачнее. Над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес.
Ранее New York Times писала, что американская разведка помогает планировать наступление вооруженным силам Украины (ВСУ) своими разведданными, в том числе на харьковском направлении.
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Россия собралась выкинуть на свалку истории «порядок, основанный на правилах»
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Посол России в США Анатолий Антонов предостерег от поставок Украине ракет, способных поразить российские города, а также заявил о необходимости выкинуть на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах».
Антонов выразил озабоченность в связи с тем, что «Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 км», передает РИА «Новости».
По его словам, «если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города», объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. Посол указал, что украинские войска регулярно «нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые считали частью Украины». «Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике», – заявил он.
Как подчеркнул Антонов, «если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся применят их» и против территории России, а «подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние».
Антонов считает, что «науськивание Вашингтоном Киева против России» – «очевидный факт». Если США «удовлетворят все безумные запросы» Киева, это «не приведет к реальным переменам на фронтах», заверил он, добавив, что «говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю».
При этом посол подчеркнул, что «речь уже не об оборонительном, а о наступательном вооружении», поскольку «никогда истребители, дальнобойные ракетные системы, танки не относились к оборонительным вооружениям». Антонов сказал, что США «все больше втягиваются в пучину украинского кризиса», а также «подстрекают партнеров по альянсу».
Антонов указал, что «никаких разговоров о необходимости начать переговоры сегодня нет», если они и звучат, «то либо шепотом, либо сквозь зубы», зато громко звучат призывы «больше оружия, бить сильнее по союзным войскам».
«Якобы текущая ситуация предоставляет Украине лучшие переговорные позиции, невзирая на то, какова их цена. Основная цель – любыми средствами нанести России поражение, а впоследствии не дать ей возможность играть ключевую роль на международной арене. А если получится, расчленить на части», – сказал посол.
Он заявил, что Россия в ответ должна «продолжать работать, поддерживать армию и флот в выполнении задач». «Никакого сомнения в том, что мы добьемся победы, у нас нет», – сказал он. Дипломаты также продолжат работу, «несмотря на угрозы и провокации», заявил Антонов. «Задача – добиться цементирования основ многополярного мироустройства, выкинув на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах», – сказал Антонов.
Напомним, Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах».
МИД России указывал, что Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах.
Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
CNN: Байден планирует назначить послом США в России Линн Трейси
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует выдвинуть главу американского диппредставительства в Армении Линн Трейси на должность посла в России, сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.
По его сведениям, администрация Байдена надеется, что Сенат Конгресса США быстро одобрит кандидатуру Трейси и она уже в скором времени сможет приступить к работе в Москве. Отмечается, что американские власти уже направили в РФ соответствующий запрос на согласование, передает ТАСС.
Трейси уже работала в России – с 2014 по 2017 год она была заместителем Джона Теффта, который в те годы был послом Соединенных Штатов в России. Если ее кандидатура будет одобрена, то она станет первой женщиной на посту посла США в России. Трейси является послом Соединенных Штатов в Армении с 2019 года.
4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
Захарова оценила желание США «отстыковать» Центральную Азию от России
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«Вашингтон стремится устроить хаос в Евразии. Такой подход лежит в основе политики США», – заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее в США сообщили о желании «отстыковать» Центральную Азию от экономики России.
«Заветная мечта Вашингтона – разорвать все интеграционные связи на постсоветском пространстве. А в Евросоюзе им это уже вполне удается», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Теперь, судя по всему, США потребовалось устроить хаос и в Евразии. Это и не удивительно, ведь в основе политики этой страны лежит разрушительная логика», – подчеркнула собеседница.
Ранее заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России.
Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».
«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур. Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.
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В США назвали Украину хронически несостоятельным государством
Хроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО, пишет американский журнал Foreign Affairs.
Таким образом американское издание отреагировало на опубликованную 8 августа статью бывшего офицера армии США, украинца, директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, утверждающего, что после распада Советского Союза подход Вашингтона к Москве застрял на полюсе политики умиротворения последнего этапа холодной войны. США, по его мнению, следовало бы занять другой полюс: вместо того чтобы «ходить на цыпочках» вокруг России, как говорится в заголовке его статьи, Белому дому необходимо было с самого начала пойти на прямую конфронтацию с Москвой.
Foreign Affairs напоминает, что даже в 1990-е годы – период расцвета двусторонних отношений – Вашингтон активно добивался расширения НАТО, несмотря на резкие возражения Москвы, передает РИА «Новости».
«Если у Запада и были какие-то колебания по приему Украины в НАТО, то они были результатом ее хронической несостоятельности как государства, а отнюдь не желания как-то умаслить Москву», – говорится в публикации.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики «открытых дверей», и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
СМИ: Новым послом США в России может стать женщина
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Нынешняя глава американской дипмиссии в Армении Линн Трейси является наиболее вероятным кандидатом на вакантный пост посла США в России, сообщили СМИ.
Посольство США в России может впервые в истории возглавить женщина. Администрация США планирует выдвинуть на этот пост кадрового дипломата Линн Трейси, с 2019 года занимающую пост посла в Армении, пишет «Коммерсант».
Она уже работала в Москве в 2014–2017 годах в качестве заместителя посла.
Как сказано на сайте посольства США в Армении, Линн Трейси – кадровый сотрудник дипломатической службы. До командировки в Ереван она была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США. С 2014 по 2017 год госпожа Трейси занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Москве (послом тогда был Джон Теффт). Ранее она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента (в 2012–2014 годах) и зампосла США в Туркменистане (в 2010–2011 годах).
В ответ на просьбу прокомментировать грядущее назначение в посольстве США в Москве сказали: «Мы планируем скоро объявить нашего следующего посла, но на данный момент нам нечего сказать по этому поводу».
4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
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США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Вашингтон на данный момент не намерен отправлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, сообщают американские СМИ.
Соединенные Штаты не хотят отдавать Украине эти ракеты, поскольку радиус их действия составляет около 300 километров, это даст возможность нанести удар по территории России, что приведет к эскалации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.
К текущему моменту максимальный радиус действия американского оружия, поставляемого Киеву, не превышает 78 километров.
До этого The Wall Street Journal сообщил о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
В МИД России предупредили, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.
США захотели «отстыковать» Центральную Азию от российской экономики
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Целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур.
Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».
«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур. Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.
Госдеп объяснил нежелание объявлять Россию «спонсором терроризма»
Администрация США обсуждает с Конгрессом санкции, которые можно ввести против России вместо включения ее в список стран, являющихся, по мнению Вашингтона, «спонсорами терроризма», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс сказал, что обсуждаются «шаги, которые были бы надлежащими и, что важно, эффективными для использования». Он подчеркнул, что возможны «непреднамеренные последствия, которые могут возникнуть в результате внесения России в список стран – спонсоров терроризма».
Администрация США полагает, что найдутся «более точечные подходы» для привлечения России «к ответственности» и навязывания ей «масштабных издержек» без «нежелательных последствий», передает ТАСС.
По словам Прайса, власти США слышали от неправительственных организаций заявления об их «искренней и глубокой обеспокоенности». Организации считают, что внесение России в список стран – спонсоров терроризма» отрицательно скажется на их способности «оказывать гуманитарную помощь на Украине» и может навредить «зерновой сделке».
Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает тот факт, что президент США высказался против признания России «страной – спонсором терроризма». Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, комментируя инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма», сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
В посольстве США предложили россиянам получать визы в закрывшей въезд Польше
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Граждане России по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на последние шаги Варшавы по выдаче туристических виз россиянам, а заявления на американские неиммиграционные визы можно подать во всех посольствах и консульствах США в мире, заявили в американском посольстве в Москве.
«Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет», – сказала пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер, отвечая на вопрос, не изменилась ли процедура подачи документов, после того как власти Польши решили не принимать заявления от россиян на оформление туристических шенгенских виз.
В американской дипмиссии пояснили, что подающие на визу должны сами добраться до ближайшего посольства, где есть запись, передает РИА «Новости». Кроме того, там отметили, что «правительство Польши принимает собственные решения относительно въезда иностранцев в страну, с дополнительными вопросами стоит обращаться в МИД Польши или ближайшее польское посольство или консульство».
«Также россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, где есть свободное время для подачи заявлений. Мы сожалеем, что из-за действий России мы не можем в данный момент оказывать визовые услуги в России, кроме тех случаев, которые касаются дипломатических поездок», – добавила Палмер.
Она подчеркнула, что «США не считают нужным возлагать ответственность на всех россиян» за действия правительства. «Как мы неоднократно говорили после начала конфликта (на Украине), граждане России не являются нашими врагами», – добавила она.
8 сентября премьер-министры Польши – Матеуш Моравецкий, Эстонии – Кая Каллас, Литвы – Ингрида Симоните и Латвии – Артур Кришьян Каришш согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. В заявлении говорится, что эти государства «ограничивают возможность въезда в Шенгенскую зону для российских граждан в туристических, культурных, спортивных и деловых целях».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об обязанности США и генсека ООН обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее.
Напомним, в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США пока не выдали визы большей части российской делегации, которая направляется на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
В США испугались российского гиперзвукового оружия
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Российская программа создания гиперзвуковых ракет пугает США, заявил в беседе с Le Monde директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард.
«Стратегически русские хорошо сработали. Их планы пугают», – передает РИА «Новости» слова Буффарда о ракетах такого типа.
Сверхзвуковые ракеты, стоящие на вооружении России и Китая, могут летать со скоростью более 6 тыс. километров в час, на малой высоте и менять направление. «Ракет перехвата не существует, да и вообще такой перехват скорее всего невозможен», – подчеркнул Буффард.
В публикации также отмечается, что американцы сильно отстают и в сфере арктического флота. «У нашей (американской) береговой охраны два ледокола, у ВМС нет ни одного, а у русских их пятьдесят пять, пять из которых атомные. У нас буквально ничего нет», – посетовал Буффард.
Ранее Россия в рамках стратегического сдерживания перебросила в Калининградскую область истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
США готовы вводить санкции за поддержку карты «Мир» за пределами России
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Соединенные Штаты Америки намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России, заявили в американском министерстве финансов.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации», – говорится в заявлении Минфина США, передает РИА «Новости».
Кроме того, американские власти поместили под санкции генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
Ранее The Financial Times написала, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Речь, в частности, идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир».
В четверг сообщалось, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) – оператора карт «Мир» сообщил, что карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности, в случае оплаты картами подсанкционных банков.
Еще в мае Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Это произошло после того, как в марте платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России.
Давший ложные показания на Трампа россиянин оказался платным осведомителем ФБР
Россиянин Игорь Данченко, которого власти США обвиняют в предоставлении ФБР заведомо ложных данных, три года получал от бюро деньги за работу в качестве «тайного осведомителя», следует из документов, которые рассекретил федеральный суд в Александрии (штат Вирджиния).
Запрос на их публикацию подал спецпрокурор США Джон Дарем, которые расследует слежку за штабом экс-президента Дональда Трампа со стороны спецслужб США. В 2017–2020 года ФБР платило Данченко, хотя его и подозревали в связях с российской разведкой, передает ТАСС.
Платить ему перестали в 2020 году, поскольку «ответчик солгал агентам ФБР во время нескольких допросов», сказал Дарем. По его словам, в 2008 году Данченко заявил, что «у него есть доступ к людям, которые готовы заплатить в обмен на секретную информацию». Сказано это было частной беседе, но стало известно ФБР.
Расследование проводилось, но было закрыто в 2010 году, когда ФБР «ошибочно посчитало, что обвиняемый покинул страну» навсегда. После его возвращения расследование не стали возобновлять.
Данченко «сначала отрицал наличие каких-либо контактов с российской разведкой или службами безопасности, но позже, как отметили агенты, противоречил сам себе и заявил, что у него были контакты с двумя лицами, которые, по его мнению, были связаны с этими службами», сообщается в документе. Дарем сообщил, что намерен представить суду доказательства того, что Данченко солгал ФБР о деятельности Трампа, когда тот посещал Москву в 2013 году.
Напомним, американские СМИ сообщали, что Данченко, родившийся на Украине и выросший в России – главный «источник» досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила на Трампа. О задержании россиянина стало известно в начале ноября. Данченко отказался в суде в США признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно связей Трампа с Россией. 4 ноября того же года суд освободил его из-под стражи под залог в 100 тыс. долларов.