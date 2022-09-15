Россия и Узбекистан договорились усилить торговые связи

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15 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 19:22  |  vz.ru
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Европа переводит энергетику на «советское» управление

Как ЕК заставит европейцев экономить на электричестве Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС
Еврокомиссия представила план по спасению Европы от энергетического коллапса и социальной напряженности этой зимой. Предложенные меры возвращают рыночную Европу в 1970–80-е годы, когда цены на электроэнергию централизованно регулировались, а не устанавливались рынком. Еврокомиссия, которая десятилетиями яростно с этим боролась и в ЕС, и на Украине, сама предложила установить потолок на прибыль энергокомпаний. Что из этого получится, к чему готовиться европейцам? Подробности...
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Херсону рекомендовали помощь дальней авиации

Русская артиллерия нуждается в активной поддержке авиации в районах Причерноморья Министерство обороны РФ/РИА Новости
Украинские войска продолжают накопление сил и средств в районах Приазовья и Причерноморья. В частности, ВСУ предпринимают попытки атаковать союзные армии на севере Херсонской области, на николаевском направлении и в районе Кинбурнской косы. В чем заключается новый план Киева на южном фронте и как ВС России могут его сорвать? Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии

Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
«Так экономлю, что дальше некуда». «Выключаем все, сейчас так надо жить». Так жители Литвы реагируют на колоссальное подорожание и инфляцию, которые переживает местная экономика. Но гораздо более важным последствием происходящего стала массовая депрессия, накрывшая граждан этой страны. Как же такое произошло? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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О валюте стоит забыть надолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Время доллара США и евро в России закончилось вместе с началом СВО. Однако жажда финансовых приключений у россиян не меньше, чем 30 лет назад. Подробности...

Рыночной экономики в Европе больше нет

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Затяжной энергетический кризис, перетекающий в 2023 год, когда ЕС может накрыть ощущение безысходности, может повести объединение европейских стран по наихудшему сценарию развития событий. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Западный культурный расизм ломает уехавших

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сервантес устами Дон Кихота заметил, что «женщины презирают тех, кто их любит, и любят тех, кто их презирает». Истеричные представители нашей буржуазной богемы все как один напоминают женщин Сервантеса. Во всяком случае, ведут они себя по той же схеме. Подробности...
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев

Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
  • Армения

  • Белоруссия

  • Казахстан

  • Киргизия

  • Таджикистан
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
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  • Италия

  • Нидерланды

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    на ваш взгляд


    Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?

    Россия и Узбекистан договорились усилить торговые связи

    15 сентября 2022, 18:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российско-узбекские торговые экономические связи продолжат углубляться, говорится в декларации, подписанной президентами стран Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    «Стороны продолжат углублять прямые торгово-экономические связи по линии субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований республики Узбекистан, а также их хозяйствующих субъектов», – цитирует документ ТАСС.

    Страны намерены проводить выставочно-ярмарочные мероприятия со взаимным участием, деловые миссии, оперативный обмен информацией о предлагаемой к реализации продукции, обмен сведениями о зарегистрированных компаниях, заинтересованных в установлении коммерческих контактов.

    Востоковед Алексей Маслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что глава российского государства на заседаниях ШОС имеет возможность лично объяснить позицию России по ряду стратегических и геополитических вопросов. «Это будет одна из самых важных встреч за последние полдесятилетия», – указывал он.


    Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
    		    15 сентября 2022, 13:21
    Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.

    Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.

    «Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.

    После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.

    Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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    Путин прибыл в Самарканд
    		    15 сентября 2022, 07:40
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин прибыл в Самарканд, где состоится заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщают информационные агентства.

    Лидеры стран обсудят широкий круг вопросов – усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС, передает РИА «Новости».

    Путин примет участие в заседании лично впервые за три года. В четверг он проведет встречи с иностранными лидерами в двустороннем и многостороннем форматах. В частности, Путин пообщается с президентами Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Ирана Эбрахимом Раиси, а также с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и китайским лидером Си Цзиньпином, передает ТАСС

    Также на четверг запланирован трехсторонний саммит Россия – Монголия – Китай с участием глав государств. В пятницу пройдет заседание Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах.

    Кроме того, в пятницу Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой правительства Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в двустороннем формате. По завершении всех мероприятий запланировано общение Путина с представителями российских СМИ.

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, анонсировав участие Путина в саммите ШОС в Самарканде, заявил, что Москва «ожидает весьма и весьма важного и представительного мероприятия, уникального в своем роде». Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС.

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    Путин: Газпром завершает проработку проекта газопровода в Китай через Монголию
    		    15 сентября 2022, 17:29
    Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Компания «Газпром» завершает проработку деталей проекта строительства газопровода «Союз Восток», сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ – КНР – Монголия, где он встречался с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

    «В настоящее время Газпром завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами», – передает его слова РИА «Новости».

    Путин добавил, что также имеются хорошие возможности для увеличения российских трансграничных поставок электричества в Китай и Монголию.

    «По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередач из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20% – до 5,2 млрд киловатт», – сказал глава государства.

    Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, от России и Китая ожидали другой газовый контракт. В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.

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    Путин допустил поставки газа из России в Пакистан

    15 сентября 2022, 13:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия допускает возможность поставок газа в Пакистан, часть инфраструктуры уже готова, однако возникает вопрос стабильности в Афганистане, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

    «Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан – и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передает его слова РИА «Новости».

    «Конечно, существуют проблемы, связанные с политической стабильностью, но имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил Путин.

    Он также отметил, что Пакистан является одним из приоритетных партнеров в Азии. «Хочу отметить, что мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных партнеров и в Юго-Восточной Азии, и в Азии в целом. Отношения между нашими странами складываются в абсолютно позитивном ключе, и мы очень рады», – сказал глава российского государства.

    Напомним, в мае 2021 Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Газопровод «Пакистанский поток», первоначально носивший название «Север – Юг», должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как «Пакистанский поток» расширит влияние России в Азии.

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    Путин назвал уродливыми попытки создания однополярного мира

    15 сентября 2022, 14:49

    Текст: Кристина Цыцура

    Попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде.

    «Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», – передает ТАСС слова Путина.

    Также глава России заявил, что ШОС важно укрепить свою роль как площадки конструктивного и созидательного взаимодействия. Он указал на очный формат проведения ШОС впервые после перерыва из-за пандемии коронавируса.

    Ранее Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване.

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    Вучич похвастался перед оппозицией Сербии орденом от Путина
    		    15 сентября 2022, 06:46
    Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил орден Александра Невского от Владимира Путина, а вот о сербских депутатах-оппозиционерах глава российского государства даже не слышал.

    В Скупщине проходит заседание по ситуации в Косово. Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте свыше 10 часов, в среду – около 13 часов. Обращаясь к депутатам-традиционалистам, которые «читают ему патриотические лекции» и говорят «об отношениях» с Россией и Китаем, Вучич заявил, что именно он, а не оппозиционеры, установил «наилучшие отношения» с Москвой и Пекином. 

    «Путин на которого ссылаетесь, не наградил никого из вас, никого из вас никогда не видел, даже на картинке, ни о ком из вас никогда не слышал, настолько вы для него важны», – приводит РИА «Новости» слова Вучича.

    «А теперь подумайте, можете креститься сколько хотите, это единственное, что вам остается, потому что вы нам чудесно представили свою программу», – заявил Вучич, добавив, что Путин дал ему, а не оппозиционерам «высочайшую награду после Николы Пашича». При этом Вучич сказал, что оппозиционеры «ссылаются на Владимира Путина», а сам президент Сербии – «на сербский народ и граждан Сербии».

    Напомним, вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций.

    Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что Сербам следует забыть, что Косово – это Сербия. Вучич резко отреагировал на слова Эскобара.

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    Гуттериш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

    14 сентября 2022, 19:39

    Текст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались ситуация вокруг Запорожской АЭС, экспорт российских удобрений и организация миссии по установке фактов обстрела украинскими силовиками СИЗО в Еленовке (ДНР).

    «В последний раз я разговаривал с президентом Путиным этим утром, поэтому пришел поздно на конференцию. Мы говорили о продовольственной сделке, о ее продлении. Как вы знаете, ведутся разговоры об экспорте российских аммониевых удобрений по Черному морю», – сказал он на пресс-конференции в связи с началом работы 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

    Также он добавил, что обсудил с Путиным «работу миссии в Еленовке, необходимость обеспечения ее беспрепятственной работы. С российской стороны препятствий не будет».

    В воскресенье утром последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.

    Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.

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    Путин: Россия рада скорому присоединению Ирана к ШОС
    		    15 сентября 2022, 13:02
    Фото: Александр Демьянчук/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Россия очень рада присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), для завершения этого процесса осталась формальность, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси на полях саммита ШОС.

    «Как мы с вами и договаривались, мы сделали все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Наши партнеры по этой организации поддержали вашу заявку, осталась последняя формальность. Это действительно формальность, и Иран присоединяется к этой уже серьезной, большой и авторитетной международной организации», – приводит его слова ТАСС.

    «И мы этому очень рады», – подчеркнул президент России.

    Он также заявил, что Россия и Иран развивают взаимодействие по всем направлениям, которые были определены за предыдущие годы.

    Российский лидер отметил, что Москва и Тегеран завершают подготовку большого договора, который переведет их отношения на уровень стратегического партнерства.

    Между тем в четверг Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывающий этой стране путь в членство организации.

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    Путин посмертно наградил погибших сотрудников посольства России в Кабуле

    14 сентября 2022, 20:24

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников российского диппредставительства в Кабуле, погибших при теракте 5 сентября.

    Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что специалист-эксперт Адыгжы Кужугет и второй секретарь посольства Михаил Шах награждены «за мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

    Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле. В МИД подтвердили, что два сотрудника российской дипмиссии погибли. Террористическая группировка «Исламское государство*» (террористическая организация, запрещена в России) взяла ответственность за теракт.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Путин предсказал рекордный товарооборот с Китаем в 2022 году

    15 сентября 2022, 14:53

    Текст: Алексей Дегтярев

    Торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

    «Многоплановые связи между нашими странами активно развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился на 35% и превысил 140 млрд долларов. За первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25%», – сказал глава российского государства на полях саммита ШОС в Самарканде, передает РИА «Новости».

    Он выразил уверенность, что по итогам 2022 года товарооборот между странами покажет рекорд, а в близкой перспективе годовой товарооборот достигнет 200 и более млрд долларов.

    Также в ходе встречи с Си Цзиньпином он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване.

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    Путин назвал важным переход на национальные валюты в расчетах с Китаем и Монголией

    15 сентября 2022, 16:46

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин призвал во всех возможных сферах переходить на национальные расчетные системы в торговле с Китаем и Монголией, об этом он заявил на трехсторонней встрече с лидерами этих стран на полях саммита ШОС в Самарканде.

    «Росту взаимных торговых обменов, несомненно, способствует последовательная линия трех наших стран на расширение использования национальных валют в коммерческих расчетах», – цитирует его ТАСС.

    Он заметил, что ранее на двусторонней встрече с Си Цзиньпином они с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчетов в нацвалютах выросла до 27,5%.

    «В этом контексте было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платежные платформы, такие как система передачи финансовых сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей», – подчеркнул Путин.

    Напомним, российский Газпром и китайская CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай.

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    Путин и Эрдоган решили оценить эффективность зерновой сделки

    15 сентября 2022, 12:41

    Текст: Антон Никитин

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в пятницу обсудят реализацию зерновой сделки и оценят ее эффективность, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе, что и будет сделано», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли измениться зерновая сделка. Пескова спросили об этом в преддверии переговоров Путина с Эрдоганом, запланированных на пятницу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, передает ТАСС.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.

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    Путин: Россия твердо придерживается принципа «одного Китая»

    15 сентября 2022, 14:35

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване.

    «Твердо на деле придерживаемся принципа «одного Китая». Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», – цитирует российского лидера ТАСС.

    Путин и Си Цзиньпин проводят двусторонние переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. В нынешнем году это вторая личная встреча лидеров. Как отмечал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, такой контакт имеет особое значение с учетом ситуации в мире.

    Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят широкий круг тем, касающихся двусторонней и международной повестки. В частности, будут предметно рассмотрены пути дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, восстановление и укрепление прерванных из-за пандемии гуманитарных обменов.

    Особое внимание на встрече планируется уделить ситуации на Украине.

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    Путин заявил о близости позиций по многим вопросам с Китаем и Монголией

    15 сентября 2022, 16:29

    Текст: Вера Басилая

    Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем и Монголией, страны разделяют подходы по большинству вопросов мировой повестки, заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих государств на полях саммита ШОС в Самарканде.

    «Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с каждым из государств, и должен отметить, что эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, такое тесное трехстороннее партнерство вполне естественно, учитывая географическое положение трех стран и их давние традиции дружбы и взаимной поддержки, уважение и симпатию друг к другу народов стран. «Наши страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов международной повестки, выступают с согласованных позиций в ООН и в региональных организациях», – отметил Путин.

    Он напомнил об утвержденной в 2015 году дорожной карте сотрудничества трех государств и об одобренной в 2016 году программе создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай.

    «Сегодня можем с удовлетворением констатировать, что все эти договоренности успешно реализуются», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом.

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    Путин поблагодарил президента Туркмении за отношение к русской культуре

    15 сентября 2022, 12:38

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллеге из Туркмении Сердару Бердымухамедову за отношение к русскому языку и культуре в ходе встречи в Самарканде в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    «Особо хотел бы поблагодарить вас за отношение к русскому языку, к русской культуре. Мы считаем это очень важным аспектом, который создает очень хорошие условия для взаимодействия во всех областях», – передает слова Путина ТАСС.

    «Признательны за поддержку и инициативу по строительству в Ашхабаде нового здания государственного русского драматического театра, а также дополнительного корпуса российско-туркменской школы имени Пушкина», – сказал Путин. Он рассчитывает, что «вскоре будут реализованы и планы по созданию российско-туркменистанского университета».

    Также глава государства выделил тему взаимодействия двух стран на международной арене и в международных организациях. «Внешнеполитические ведомства находятся в постоянном контакте», – отметил он.

    Путин добавил, что в этом году две страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений. «Мы можем констатировать, что уровень стратегического партнерства, который сложился и зафиксирован в соответствующих документах, не только на бумагах имеет место быть, но и, на самом деле, и в жизни так оно и происходит», – отметил российский лидер.

    По его словам, в этом большая личная заслуга Гурбангулы Бердымухамедова – предыдущего лидера Туркмении. Путин попросил его сына, нынешнего президента республики, передать своему отцу самые наилучшие пожелания.

    Глава российского государства поблагодарил Бердымухамедова за теплый прием, который был оказал ему и всем членам российской делегации во время Каспийского саммита в Ашхабаде. «Еще раз хочу вас поздравить с проведением этого мероприятия. Оно прошло на самом высоком уровне и способствовало не только развитию отношений в Каспийском регионе, что очень важно для нас всех, но и нашим двусторонним межгосударственным связям», – добавил он.

    «Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Туркменистана, и мы намерены увеличивать нашу долю», – подчеркнул Путин.

    По его словам, в период пандемии товарооборот двух стран несколько сократился. «Будем считать, что это предмет для обсуждения и будущей корректировки», – сказал глава российского государства, выразив уверенность, что ситуация в этой сфере будет меняться в лучшую сторону.

    Ранее Путин на саммите ШОС поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за поддержку русского языка в этой стране.

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