Эксперт назвал геополитические цели Путина на саммите ШОС в Самарканде

«Владимир Путин на заседаниях ШОС сможет лично объяснить позицию России по ряду стратегических и геополитических вопросов. Это будет одна из самых важных встреч за последние полдесятилетия», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Маслов. Ранее Владимир Путин лично приехал в Самарканд на саммит, где проведет множество двухсторонних и многосторонних встреч.

«Очевидно, что ШОС изменила свое целеполагание. Если раньше это была площадка для обсуждения каких-то общих проектов, то сегодня многие страны ставят вопросы о геополитическом и геостратегическом сотрудничестве. А это непосредственно та тематика, в которой работает Россия и президент Путин», – сказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

Собеседник также предположил, что Владимир Путин попытается донести позицию Москвы по вопросам европейской и азиатской безопасности. «Наверняка будет принят целый ряд деклараций, связанных с антисанкционной политикой, преодолением границ и барьеров, которые сейчас возникают. И очевидно, что российский президент хочет сделать это на полях саммита вместе со своими коллегами из Китая и Индии», – отметил он.

Эксперт обратил внимание и на визит китайского лидера Си Цзиньпина. По словам Маслова, он неслучайно, прежде чем приехать в узбекский Самарканд, отправился в Казахстан. «Китай традиционно использует Центральную Азию для начала своих визитов, поскольку там декларируется целый ряд инициатив, которые впоследствии будут заявляться на более высоких встречах», – говорит востоковед.

«Также Си было важно подчеркнуть суверенитет Казахстана. Мы можем расценивать это как намек на то, что Китай со своей стороны также берет под свою ответственность вопрос безопасности и нерушимости границ республики. И тогда Пекин набирает себе политических очков как возможный медиатор любых конфликтов в регионе», – продолжил собеседник.

Наиболее значимой двусторонней встречей Владимира Путина Маслов назвал предстоящий разговор с президентом Турции. «Там будут обсуждаться многие проблемы и вопросы. С одной стороны, это нейтрально-позитивная роль Турции в российско-украинском вопросе. Анкара в данном случае начала мигрировать в сторону Москвы по зерновой сделке. Наверняка, Эрдоган будет ставить вопрос и о продаже российского газа по сниженной цене. Плюс к этому, Турция уверена, что Запад не выполнил своих обязательств по отношению к Анкаре. Так что мы увидим усиление связки Россия – Турция», – пояснил эксперт.

«Также будет иметь большое значение встреча Путина с Моди – индийским лидером, поскольку у Индии также есть своя позиция по ряду ключевых вопросов. Это государство хочет проявлять себя в качестве одного из лидеров Азии. И здесь Россия для Индии – очередная подпорка для развития индийской дипломатии», – уверен Маслов.

В свою очередь политолог Александр Носович называет предстоящий самит ШОС в Самарканде ключевым событием последнего времени. «Визит должен показать способность России организовывать пространство вокруг себя в условиях, когда ей по всему периметру поджигают границы. Все, кто наблюдает, видят и киргизско-таджикский инцидент, и армянско-азербайджанский конфликт, и нагнетание напряженности на Балтике, и работу Киева с Кишиневом по созданию окна возможностей для изменения статус-кво в Приднестровье. Лучший асимметричный ответ России американцам в таких условиях – вступление при ее поддержке в ШОС Белоруссии», – написал в Telegram-канале Носович.

Ранее российский президент Владимир Путин прибыл в Самарканд, где состоится заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщают информационные агентства.

Лидеры стран обсудят широкий круг вопросов – усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС, передает РИА «Новости».

Путин примет участие в заседании лично впервые за три года. В четверг он проведет встречи с иностранными лидерами в двустороннем и многостороннем форматах. В частности, Путин пообщается с президентами Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Ирана Эбрахимом Раиси, а также с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и китайским лидером Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Также на четверг запланирован трехсторонний саммит Россия – Монголия – Китай с участием глав государств. В пятницу пройдет заседание Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах.

Кроме того, в пятницу Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой правительства Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в двустороннем формате. По завершении всех мероприятий запланировано общение Путина с представителями российских СМИ.

Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, анонсировав участие Путина в саммите ШОС в Самарканде, заявил, что Москва «ожидает весьма и весьма важного и представительного мероприятия, уникального в своем роде». Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС.