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Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным в Самарканде продуктовую сделку
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Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15–16 сентября.
«Есть запоздания в связи с поставками российского зерна на мировые рынки. Для преодоления этого в Самарканде с уважаемым господином Путиным обширно обсудим эту тему. Наше ожидание состоит в том, чтобы скорее начались поставки российского зерна на рынки, чтобы они доставлялись в нуждающиеся страны», – передает его слова РИА «Новости».
В среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
Путин: Запад надул и кинул с вывозом зерна с Украины
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», – приводит его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что «то, что мы видим, – это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось».
Он подчеркнул, что документах о вывозе зерна с Украины нет данных об объеме поставок в развивающиеся страны, но договоренности заключались под предлогом поставок именно туда – во избежание голода в беднейших странах, сообщает РИА «Новости».
«В этих документах, к сожалению, нет упоминания о том, какой объем продовольствия, в том числе вывозимого с Украины, должен идти в развивающиеся страны, просто все это делалось под предлогом обеспечения интересов беднейших стран, с тем, чтобы там голода не было», – сказал Путин.
Он добавил, что Россия будет настаивать, чтобы вывоз зерна с Украины и продовольствия России был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.
«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено прежде всего на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», – подчеркнул глава государства.
По мнению Путина, Запад «надул и кинул» беднейшие страны с вывозом зерна с Украины.
«Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров и наших геополитических противников, оно же было основано именно на призыве России обеспечить интересы беднейших экономик, не допустить голода в этих странах», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что «мы, конечно, сделали все для того, чтобы сложить эти договоренности, мы их придерживаемся, все обеспечиваем. Но выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе у нас говорят, – грубо кинули, надули. И не только нас, но и беднейшие страны под предлогом обеспечения (их) интересов».
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее в среду Путин заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, возможно, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту.
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Путин назвал «главное приобретение» России с начала спецоперации на Украине
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Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», – цитирует его ТАСС.
По словам Путина, в отношении к операции происходит «определенная поляризация» и в мире, и внутри страны.
«Но я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития. Потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», – заявил Путин.
Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года, сообщает ТАСС.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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Путин пригрозил оставить ЕС без газа, нефти и угля: Мерзни, волчий хвост
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Президент Владимир Путин вспомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост», говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики.
«Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – цитирует его ТАСС.
Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе.
«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А если будут приниматься какие-то политические решения, противоречащие контрактам, – мы их просто выполнять не будем. Мы вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим, ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь», – сказал он.
По словам российского лидера, сейчас наблюдаются две модели поведения со стороны европейских покупателей энергоресурсов: субсидирование высоких цен либо сокращение потребления. Первая модель неэффективна, поскольку не меняет поведения потребителей, а вторая верна с точки зрения экономики, но опасна с социальной.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны
Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков.
Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».
Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин высказался о потерявших яхты за границей россиянах
Российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Многим я в свое время говорил, знаете: набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали – счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине. И прибыли бы получали от вложенных денег», – передает ТАСС слова Путина, прокомментировавшего аресты за рубежом активов некоторых российских предпринимателей.
Путин также заявил, что его критические заявления про бизнес относились к отдельным представителям сообщества.
«Если я говорил в отношении конкретных, отдельных представителей бизнес-сообщества что-то, то это и имеет отношение именно к отдельным представителям, а не ко всему предпринимательскому сообществу в целом. А российское предпринимательское сообщество в целом сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России. Я хочу это отметить и хочу их за это поблагодарить», – сказал Путин.
Путин признал, что в стране еще есть проблемы с обеспечением защиты прав собственности бизнеса.
«Есть проблемы», – сказал глава государства, комментируя ситуацию с регистрацией бизнеса и ухода из офшоров отечественных компаний. По мнению Путина, для решения этих проблем «нужно создавать условия». «И прежде всего это связано, безусловно, с надежностью и с правами защиты собственности», – уточнил он.
Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден.
Путин оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2»
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Россия разделяет требования народа Германии, недовольного резким повышением цен на энергоносители, заявил президент Владимир Путин.
«В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод.
«Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
Ранее в среду Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
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Путин: Боррель мелет языком
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Президент Владимир Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя».
«Мы видели призывы главы европейской дипломатии победить Россию на поле боя. Странная дипломатическая установка», – заметил глава российского государства, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает РИА «Новости».
Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».
Также глава России отметил, что Боррелю стоит посмотреть реалиям в глаза и сделать правильные выводы. «Надо дать ему возможность посмотреть реалиям в глаза..., если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы», – отметил Путин.
По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части».
Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
«Если бы он жил в 30 годы (20 века) в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо». Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко (Франциско). Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.
Российская сторона запросила в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России, однако пока не получила ее, сообщил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными. Если заявление Борреля, которое процитировали мировые СМИ, подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», цитировал ТАСС Лаврова.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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Маск отложил покупку Twitter из-за речи Путина ко Дню Победы
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, пишут СМИ.
Business Insider ссылается на обнародованную в ходе судебного заседания переписку бизнесмена с занимавшимся сделкой банкиром из Morgan Stanley. Как сообщается, Маск написал 8 мая о желании дождаться речи Путина, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне», передает РИА «Новости».
«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», – озвучил написанные Маском слова адвокат компании.
По мнению юриста, высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван обеспокоенностью за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.
В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter. В начале июля юристы Маска уведомили компанию, что предприниматель отказывается от покупки соцсети, так как компания не выполнила ряд обязательств, которые были предусмотрены соглашением, в том числе не предоставила полную информацию о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.
12 июля компания Twitter обратилась в суд, ответчиками по данному делу числятся предприниматель и его фирма X Holdings. Суд штата Делавэр назначил на октябрь слушания по делу об отказе предпринимателя от завершения сделки по покупке Twitter. 29 июля Илон Маск подал встречный иск к компании.
Напомним, в начале августа Маск заявил, что может возобновить сделку о приобретении Twitter, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети, а 30 августа Маск уведомил Twitter о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, отличных от тех, которые были изложены ранее.
Путин анонсировал «системное перевооружение» гражданской авиации России
Гражданскую авиацию России ожидает «системное перевооружения» и переход на самолеты российского производства, заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании, включая «Аэрофлот», сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства», – передает ТАСС слова Путина.
Путин наградил актера Юрия Назарова орденом
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Глава российского государства Владимир Путин подписал указы о награждении орденами ряда россиян, включая народного артиста России Юрия Назарова, сенатора Андрея Клишаса и пилотов СЛО «Россия» Руслана Ковалева и Максима Чумпилова.
Назаров получил орден «За заслуги в культуре и искусстве» за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает РИА «Новости».
Клишас награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени за «большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.
Кроме того, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную работу награждены орденом Александра Невского научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, орденом Дружбы – чрезвычайный и полномочный посол России в Гватемале Владимир Винокуров и чрезвычайный и полномочный посол в Швеции Виктор Татаринцев.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоился поэт Вадим Егоров. Педагог, художник Сергей Гонков получил медаль «За труды в культуре и искусстве». Артист Большого оркестра имени Чайковского, музыкант Игорь Крапенков и гендиректор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин получили звания заслуженных артистов России. Звание «Заслуженный работник культуры» получили шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков и художественный руководитель Московского детского театра марионеток Ирина Крячун.
Путин наградил орденами Мужества двух сотрудников Специального летного отряда «Россия», обеспечивающего авиаперелеты первых лиц государства, Ковалева и Чумпилова, которые смогли осуществить вынужденную посадку в Чите, когда на борту находились сопровождавшие во время поездки премьер-министра Михаила Мишустина журналисты и сотрудники некоторых ведомств. Пилоты награждены «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга». Этим же указом медалью Нестерова награжден инженер-инспектор одного из отделов СЛО Андрей Егоров.
В августе госнаграды получили телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев.
Песков: Путин поручит обеспечить трудовые гарантии желающим участвовать добровольцами в СВО
Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщил журналистам Песков, по завершении программы в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции, сообщает РИА «Новости».
«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», – сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.
Ранее Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции на Украине.
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Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом
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Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
«В целях определения задач и основных направлений гуманитарной политики РФ за рубежом постановляю утвердить прилагаемую Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом», – говорится в документе.
Глава страны отметил, что проведение гуманитарной политики за рубежом – это важная часть внешней политики России.
«Особую роль в гуманитарной сфере играет культура как эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами и формирования объединительной международной повестки дня», – следует из документа.
В документе учитывается «увеличение попыток принизить значимость российской культуры», а также попытки навязать искаженную трактовку истинных целей России по ознакомлению мировой общественности с ее культурным наследием, попытки дискредитировать Русский мир, его традиции и идеалы, подменяя их псевдоценностями.
«Необходимо проводить активную работу в целях пресечения попыток ряда стран переписать историю Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, преуменьшить роль советского народа в Великой Победе и, как итог, умалить гордость россиян, особенно молодежи, за свою Родину», – говорится в документе.
Концепция предполагает расширение культурного присутствия России в странах Центральной и Восточной Европы, учитывая их готовность к этому.
«Необходимо поддерживать сбалансированное взаимовыгодное двустороннее гуманитарное сотрудничество с западноевропейскими государствами, а также способствовать расширению российского культурного присутствия в Центрально- и Восточноевропейском регионах с учетом готовности к этому государств регионов», – сказано в документе.
России следует активно использовать инструменты «дипломатии наследия» для укрепления положительного образа России в мире, следует из публикации.
Приоритетом гуманитарной политики России за рубежом будет расширение сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР. При взаимодействии с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдавией будет учитываться соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах.
Также в документе прописаны принципы активного содействия сохранению объектов культурного наследия иностранных государств в России.
Отдельным пунктом значится роль русского языка, конкурентоспособность которого в современном мире должна усилиться.
Ранее Путин заявил о необходимости расселения аварийного жилья, добавив, что нужно объединять усилия, «чтобы людей вытащить из трущоб».
Путин: Запад не в том положении, чтобы диктовать России условия
Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются, заявил президент Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы.
«Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Ранее в среду Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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Путин назвал бредом попытки ограничить цены на энергоресурсы из России
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Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал бредом и чушью попытки ограничения цен на российские энергоресурсы.
«Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя», – прокомментировал он предложение Евросоюза и стран G7 ограничить предельные цены на российские нефть и газ, сообщает РИА «Новости».
Также он отметил, что в Европе «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать. Сами загнали себя в так называемый санкционный тупик».
«Выход один – в Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2», – отметил глава государства.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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Греция предупредила ЕС и НАТО об угрозе серьезного конфликта с Турцией
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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией.
В письмах, направленных 5 сентября, Дендиас обращает внимание «на последнюю серию подстрекательских заявлений», сделанных президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Глава МИД цитирует заявления, согласно которым Греция оккупировала острова в Эгейском море, и турецкий лидер угрожает, что Греция заплатит высокую цену, передает РИА «Новости».
«Эти публичные заявления президента Турции говорят сами за себя; они неспровоцированы, неприемлемы и оскорбляют Грецию и греческий народ. Их откровенно угрожающий характер и тон более чем очевидны, что развеивает любые сомнения в их цели, а также любые утверждения о том, что они предназначены исключительно для внутренних целей в связи с предстоящими выборами в стране», – пишет Дендиас.
По его словам, за «крайне агрессивной риторикой» самого президента Турции последовали другие высокопоставленные турецкие официальные лица. «Эта риторика сочетается с резким ростом случаев нарушения суверенитета моей страны в Эгейском море и юго-восточном Средиземноморье», – сообщил Дендиас.
Он считает, что подобные заявления еще больше поляризуют ситуацию и вселяют в турецкий народ ненависть, вражду и презрение к греческим соседям, тем самым делая перспективы сближения еще более призрачными.
«Турецкое руководство, по-видимому, предпочло представить будущую агрессию как уже подготовленную и, что более важно, как оправданную акцию со стороны Турции», – заявил глава МИД Греции. Он выразил мнение, что поведение Турции в отношении Греции должно быть осуждено всем международным сообществом.
Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН.
Напомним, во вторник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море в отношении турецких истребителей F-16 со стороны греческих военных. В тот же день глава МИД Франции Катрин Колонна пообещала помощь Греции в случае конфликта с Турцией.
В понедельник Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. В августе телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщал, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.
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