Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов

Украинские власти обратились к Турции с требованием закрыть Босфор для российских сухогрузов, так как через контролируемый Анкарой пролив, как утверждает Киев, перевозятся оружие и боеприпасы в порты Черного моря, пишет The Wall Street Journal.

Киев, по данным WSJ, требует от Турции принять меры в отношении по меньшей мере четырех грузовых судов, которые, как утверждает украинская сторона, перевозят военную технику с российской базы в Сирии для нужд спецоперации на Украине.

В понедельник украинские власти, как сообщается, выразили официальный протест послу Турции после того, как «российское грузовое судно «Спарта II» перевезло зенитно-ракетный комплекс С-300 через проливы и доставило его в российский порт Новороссийск недалеко от Украины 27 августа».

Между тем, по словам Йорука Исика, главы Bosphorus Observer – консалтинговой фирмы, анализирующей деятельность в турецких проливах, которого приводит американская газета, возможная перевозка Россией оружия на коммерческих судах не нарушает законодательство. «В конце концов, это законно», – сказал эксперт. Он при этом не исключил, что Турция может заявить России о неприемлемости таких действий, если на то «будет политическая воля».

Накануне судно Lady Zehma, которое направлялось с Украины в Стамбул, село на мель, из-за чего Босфорский пролив пришлось закрыть для движения других судов.

Напомним также, Турция с 7 октября планирует в пять раз увеличить стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, что позволит ей увеличить ежегодные доходы с 40 млн долларов до 200 миллионов. Как отмечал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, планы Анкары создадут дополнительные трудности для экспорта российского зерна.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.