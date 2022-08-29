Турция собралась пятикратно увеличить сборы за проход через проливы

Турция с 7 октября планирует в пять раз увеличить стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, что позволит ей увеличить ежегодные доходы с 40 млн долларов до 200 миллионов, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в Минтрансе Турции.

Издание отмечает, что повышение сборов, в частности, за маяк, медобслуживание, эвакуацию торговых судов, предусмотрено Конвенцией Монтре от 1936 года, которая регулирует судоходство в зоне проливов, передает ТАСС.

Sabah пишет, что благодаря ликвидации прежней системы взимания сборов, которая была введена в 1983 году, будет устранена «несправедливость», с которой Турция сталкивалась на протяжении 39 лет. Газета напоминает, что сборы еще при подписании Конвенции Монтре были определены во французском франке (жерминаль), составлявшем 0,80 доллара США. Со временем из-за инфляции и роста цены на золото сборы практически свелись к минимуму. В связи с этим стоимость сборов, оцениваемая во франке, была увеличена в пять раз – до 4 долларов, пишет турецкая газета.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Из портов Украины регулярно выходят суда с сельхозпродукцией, они следуют к Стамбулу, где представителями Совместного координационного центра проводится их досмотр. Если проверки не выявляют нарушений, суда могут войти в пролив Босфор и далее направиться к конечным точкам маршрутов.