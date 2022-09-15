Глава ЛНР обвинил Зеленского в попытке ввергнуть половину мира в затяжную войну

Президент Украины Владимир Зеленский предложил документ о гарантиях безопасности для Украины, поскольку чувствует свой неминуемый крах, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пасечник считает, что Зеленский, «ищет не мира для своего народа, а очередные способы ввергнуть свою страну и половину земного шара в полномасштабную, затяжную войну», передает ТАСС.

Поскольку у Украины «не получилось с налета вступить в НАТО», власти страны решили «альянс по кускам затаскивать на Украину», для этого – «связать договором», а также «устроить бойню в Европе», сказал Пасечник. По его словам, «такой логике следует киевский режим, предлагая странам Запада и не только подписаться под неким соглашением по безопасности».

Он считает, что Зеленскому нет дела до того, «сколько и где людей погибнет, где будут полыхать пожары войны». Однако Пасечник надеется, что политики на Западе проявят политическую волю, не допустив «непоправимого». Глава ЛНР полагает, что «население Европы начинает понимать всю бесперспективность поддержки режима Зеленского и то, к каким ужасающим последствиям может это привести уже в обозримом будущем».