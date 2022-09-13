Киев предложил Западу договор на конфликт с Россией

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13 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 20:36  |  vz.ru
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Что ждет экономику России после удачного 2022 года

На сколько хватит экономической устойчивости России Ведомости/ТАСС
Удивительная устойчивость российской экономики в этом году дает надежду на то, что и в следующем году ситуация будет не хуже. Российские ведомства готовят свои сценарии развития событий. Удастся ли российской экономике удивлять Запад два года подряд? Подробности...
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Выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти

Трехдневная система выборов доказывает свою актуальность в России Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
РИА Новости
В 82 регионах России завершились региональные и муниципальные избирательные кампании. ЦИК назвал их «скучноватыми» с точки зрения количества нарушений, а эксперты отмечают зрелость российской электоральной системы, успешно проведшей выборы во время спецоперации. Повлияла ли внешняя повестка на ход голосования? И за счет чего «Единой России» удалось обойти своих конкурентов?  Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Русофобия шведов ведет к власти националистов

Стокгольм давно входил в неформальный антироссийский блок внутри ЕС, наряду с Польшей, странами Балтии, Румынией ZUMA/ТАСС
Выборы в парламент Швеции неожиданно уткнулись в интригу. Результаты голосования показывают, что крайне антироссийская по настрою партия социал-демократов в шаге от того, чтобы потерять власть. Ей на смену идет коалиция, главный игрок в которой – партия Шведские демократы. Еще недавно их поносили в ЕС за «фашизм» и «работу на Кремль». Что теперь? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Глобальный рынок кончился первым

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Как только на горизонте появляются малейшие проблемки, с теми же энергоресурсами, так сразу отбрасываются и «рынок», и «демократия», а вводится тотальный контроль и нормы «военного капитализма». Подробности...
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Почему россиян тронула смерть королевы Елизаветы

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Людей привлекает сам институт монархии – человек, увенчанный короной, вокруг которого собираются его верные. Что же заставляет людей испытывать смутную тоску по монархии и тянуться к ней даже в такой стертой и выцветшей форме, как британский королевский дом? Подробности...
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У западных политиков отключилась совесть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда речь идет об интересах русских, совесть у представителей «цивилизованного мира» отключается. Но по мере ослабления западной гегемонии категория совести обретет достойное место в международной жизни. А иначе не было бы смысла менять систему мироустройства. Подробности...
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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    Киев намерен обязать Запад защищать Украину как страну НАТО
    		   13 сентября 2022, 20:30
    Фото: DPA/REUTERS
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Офис Зеленского обнародовал проект договора по гарантиям безопасности Украины. На роль гарантов прочат англосаксов во главе с США, а также ЕС и Турцию. Документ не открывает Украине быстрый путь в НАТО, но предполагает ее серьезную защиту Западом. Почему проект, создание которого датируют весной, всплыл именно сейчас? И каковы шансы, что страны Запада его подпишут?

    Во вторник офис украинского президента Владимира Зеленского опубликовал проект Киевского договора – документа по гарантиям безопасности Украины. «Это первый, но очень важный шаг. Эти рекомендации должны стать основой будущего договора», – заявил по этому поводу Зеленский.

    О разработке документов по гарантиям безопасности стало известно еще в июле. Украинский президент тогда сообщил в своем Telegram-канале: платформу по разработке возглавляют шеф его офиса Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (непосредственный предшественник нынешнего главы альянса  Йенса Столтенберга).

    Из текста соглашения, подготовленного группой Ермака-Расмуссена следует: договоренности о гарантиях предполагается заключить с США и другими англосаксонскими странами (Британией, Канадой, Австралией), а также с государствами Евросоюза и Турцией. Киев рассчитывает заключить с каждым гарантом двусторонние соглашения, обязательные к выполнению – и рамочным документом для этих договоренностей должен стать упомянутый выше Киевский договор. Плюс к этому, с черноморскими странами НАТО – Турцией, Болгарией и Румынией предполагается подписать договоренности о региональной безопасности.

    По замыслу киевских властей, страны-гаранты должны воздержаться от снятия санкций с России вплоть до прекращении боевых действий на украинской территории. Отдельным пунктом прописано: не снимать санкции, пока Россия не компенсирует Украине убытки, причиненные с начала спецоперации.

    Документы о гарантиях безопасности также не должны как-то сдерживать численность ВСУ. Более того, из текста следует, что Украина рассчитывает на инвестиции стран-гарантов в свои военную промышленность и инфраструктуру, а также на поставки новейших средств ПРО и ПВО.

    Кроме того, в соглашениях  с гарантами должно быть полностью исключено требование нейтрального статуса Украины. Проект никак не упоминает перспективу вступления страны в НАТО (о котором на протяжении последних месяцев не раз говорил Зеленский) – но, судя по тексту, Киевский договор не должен отменять стратегический курс на вхождение Украины в альянс.  На этом сделал особый акцент глава президентского офиса Андрей Ермак.

    Наконец, украинский режим оставил за собой право требовать от Запада и Турции «расширенных гарантий» для себя – предполагается, что для этого, по запросу Киева страны-гаранты должны будут собраться для коллективных консультаций в течение максимального короткого времени. С другой стороны, как отмечает RT, в документе нет никакой конкретики относительно того, как именно гаранты должны действовать в случае «агрессии против Украины».

    Подоплеку публикации документа по сути раскрыл глава украинского военного ведомства Алексей Резников. Он заявил в понедельник, что Киев за последнее время научился не верить словесным и кулуарным обещаниям, данным западными партнерами – поэтому и нужно подписать многосторонний документ с конкретными гарантиями безопасности.

    В Москве появление украинского документа восприняли как запрос Киева на усиление западной поддержки. «Проект «Киевского соглашения по безопасности» – это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме. Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации», – цитирует ТАСС главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

    По мнению экспертов, если Запад выполнит фактически ультимативные требования Киева, то речь может идти о формировании «сверх-НАТО», который объединил бы силы альянса и ВСУ.  «Ощущение такое, что если вдруг теперь Украине предложат членство в НАТО, то это предложение отвергнут как совершенно недостаточное», – отмечает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, эксперт клуба «Валдай» Федор Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Отсутствие конкретики в пункте о членстве Украины в НАТО неудивительно, сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД . «Несколько месяцев назад Киев призывал страны альянса активнее помогать украинской стороне в боях против России, а когда западные страны стали медлить, Зеленский заявил, что Украина и сама может себя защищать. Думаю, в дальнейшем среди патриотов там будет усиливаться этот нарратив – что Украина самодостаточная в военном плане страна, и членство в НАТО ей просто не нужно», – предполагает эксперт.

    Коллега Лукьянова по «Валдаю», программный директор этого дискуссионного клуба Иван Тимофеев считает, что публикация проекта прямо связана с событиями в Харьковской области. «В украинской прессе вовсю раскручивается сюжет о контрнаступлении Украины, о ее успехах на этом направлении, и оно подается как «переломный момент», – сказал Тимофеев газете ВЗГЛЯД. – Киев счел, что именно сейчас стоит попытаться продвигать свои инициативы в диалоге с западными партнерами. Проект направлен на заключение более выгодных соглашений с Западом, которые впоследствии поспособствуют усилению давления на Россию».

    С другой стороны, в ночь с воскресенья на понедельник сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом – масштабным отключением электричества. Поступали сообщения о пусках «Калибров» из Черного и Каспийского морей, и о том, что крылатые ракеты поразили ТЭЦ под Харьковом и Кременчугом, «но возможно, целей было еще больше», сообщало агентство ANNA-News. «Мы вынуждены наносить наши контрудары по энергетической инфраструктуре, чтобы защитить миллионы мирных людей Донбасса от агрессии», – подчеркивал зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

    По совпадению или нет, но после сообщений о блэкаутах, во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (который ранее призывал решить украинский вопрос на поле боя) заявил, что ЕС хотел бы начать мирные  переговоры по Украине «как можно скорее».  Но решать должно руководство Украины, цитировало Борреля РИА «Новости».

    Киевское издание «Страна.ua» еще в прошлую пятницу выдвинуло версию, согласно которой на фоне атак ВСУ условная «партия мира» на Западе вновь начала продвигать тему мирных переговоров. Издание связывает это предположение с недавним визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Во вторник «Страна» напомнила, что проект Киевского договора о безопасности начал разрабатываться не в июле, а еще в марте, когда он стал одним из пунктов «переговоров о мирном урегулировании между Украиной и Россией».  По логике Запада, сейчас Москва вновь готова начать переговорный процесс, считает украинское издание.

    Действительно, данный документ был в марте составной частью предполагаемого мирного соглашения, однако его презентацию вряд ли можно расценивать как намек Киева вернуться к переговорам с Москвой, поскольку ни одна из сторон, скорее всего, не готова сейчас садиться за стол переговоров, считает Лукьянов. Он отмечает:

    «Мартовская дискуссия велась в русле понимания того, что всем сторонам нужны гарантии безопасности. Этот тезис не изменился, но это никак не связано с набором нынешних требований Киева».

    Впрочем, по словам аналитика, даже после окончания боевых действий никто на Западе не подпишется на такие фундаментальные гарантии для Украины, так как указанные в договоре запросы Киева – попросту нереалистичны. «Думаю, Запад сейчас ответит, что это «важная тема», надо обсудить. В основу будущего потенциального соглашения о гарантиях безопасности данные требования Киева все равно не лягут», – предрекает политолог.

    «Киевский документ довольно бессмысленно обсуждать сейчас – на острой, если не решающей, фазе боевых действий. Какими будут гарантии безопасности в регионе, можно будет решать только потом, исходя из результатов спецоперации – с чем стороны выйдут из конфликта. А этот документ зиждется на уверенности украинской стороны в том, что она победит», – пояснил Лукьянов.

    «Это своего рода пробный заход Киева, – соглашается Тимофеев. – Но адресаты отнесутся к проекту достаточно осторожно. Вероятность того, что этот проект будет принят западными партнерами в таком виде, – достаточно низкая. Страны Запада не захотят связывать себя избыточными обязательствами с Украиной, пока идет военная спецоперация, чтобы не быть вовлеченными в конфликт с Россией напрямую. А оружие и финансовая помощь поступает Киеву и без этого документа».

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин полагает, что даже упомянутая выше серия ударов по украинским электростанциям не станет для украинского лидера Зеленского аргументом в пользу идеи возобновить мирные переговоры. «Представленный Киевом проект документа совершенно оторван от реальности, невозможно представить себе мирный договор, по которому Москва пообещает выплачивать репарации как «побежденная сторона». Украина демонстративно вычеркнула Россию из числа гарантов мирного договора», – отметил депутат.

    «Сам по себе проект о гарантиях безопасности – не более чем пропагандистский трюк. Он призван доказать Западу, что Украина в принципе, в конечном счете привержена идее мирного договора, чтобы не говорили, будто Киев намерен воевать до последнего украинца», – считает Затулин.

    С другой стороны Запад должен понимать последствия выдачи гарантий Киеву. На это указал в своем сообщении Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Киевская камарилья родила проект «гарантий безопасности», которые по сути являются прологом к третьей мировой войне, – подчеркнул Медведев. – Конечно, никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст. Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора)». По словам замглавы Совбеза, «наши заклятые друзья – западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, – должны, наконец, понять одну простую вещь». Речь идет о гибридной войне НАТО с Россией, пояснил Медведев. «Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдёт на другой уровень», – предупредил замруководителя Совета Безопасности.


     
     
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