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В Киеве заявили, что больше не верят на слово западным партнерам
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Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев за последнее время научился не верить обещаниям, данным западными партнерами на слово кулуарно, поэтому для установления мира на Украине власти страны готовы подписать многосторонний документ с конкретными гарантиями безопасности.
«Мы научились много чему, и в том числе мы научились не доверять разным попыткам помочь нам получить мир в Украине. К сожалению, в 2014 году были такие попытки от наших партнеров, но те инструменты и те договоренности, которые были до того, они не работают», – заявил Резников. Видео заявления Резникова опубликовал украинский телеканал ICTV, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «яркий пример» тому Будапештский меморандум, который лишил Украину третьего места в мире по ядерному потенциалу, и не предоставил стране безопасность. Он отметил, что теперь Киев не доверяет «любым разговорам и неформальным протоколам».
«Только при условии, что будет построена новая мировая архитектура безопасности с понятными гарантиями безопасности Украины со стороны партнеров, которым мы доверяем. И тогда оформление такого документа будет возможно, и он будет многосторонним», – уточнил министр.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой.
Зеленский перечислил оставшиеся без света области Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
«Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Как сообщало украинское издание «Вести», отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в воскресенье вечером фиксируются в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. При этом уточняется, что в отдельных городах электричества нет, в других наблюдаются скачки напряжения. Ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом, передает ТАСС.
«Примерно в 19.00 мск пошли сообщения о пусках «Калибров» из Черного и Каспийского морей. Крылатые ракеты поразили ТЭЦ под Харьковом и Кременчугом, но возможно, целей было еще больше. Это привело к перебоям с электричеством в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Одесской областях. Часть регионов [Украины] остались без света, там нет связи и интернета, отменено движение поездов», – сообщает Фронтовое информационное агентство ANNA-News в своем Telegram-канале.
«В результате ночных ударов по объектам энергогенерации, сильно повреждены 2 ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины», – сообщает российский военкор Котенок в своем Telegram-канале. «По предварительным данным, поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ», – уточнил Котенок. Он также опубликовал видеокадры последствий удара по Харьковской ТЭЦ-5, уточнив, что офис Владимира Зеленского «подтверждает попадание двух ракет». «При системном воздействии на энергосистему, РФ вполне в состоянии добиться энергетического коллапса на Украине», – считает Котенок.
Как сообщает Telegram-канал TOGARMA, большая часть энергетической инфраструктуры Украины находятся на юго-востоке страны. По имеющимся у него данным, в воскресенье «ВС РФ ударили по ключевым ТЭС на северо-востоке [Украины] и тем самым обесточили несколько Северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась и отсюда новости, что из-за разбалансировки энергосистемы Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключают от сети блоки».
Напомним, в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по критической энергетической инфраструктуре Донецкой народной республики (ДНР). После этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР. В тот же вечер в нескольких областях Украины пропало электричество.
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Соловьев о спецоперации на Украине: Пора уже жестить!
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Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что американская стратегия ведения войны подразумевает уничтожение инфраструктуры, в том числе гражданской. «Почему мы не хотим этого делать?» – задал вопрос телеведущий, выразив мнение, что «пора уже жестить!»
«Американская стратегия ведения войны подразумевает уничтожение инфраструктуры, в том числе гражданской. Американцы не случайно перед тем, как ввести свои войска в Ирак, (…) провели мощнейшую военно-воздушную операцию с использованием авиации и ракет и практически полностью уничтожили все, что имело отношение к энергоснабжению (…) Сейчас американцы с радостью заявили, что поставляемые ими HIMERS нанесли удары по 400 важнейших объектов. При этом мы же хорошо понимаем, что это [были] отнюдь не военные [объекты]. То есть большая часть этих объектов – это то, о чем говорил сегодня Денис Пушилин в своем обращении, когда он сказал, сколько ударов наносилось непосредственно по инфраструктуре только ДНР. А мы видим сейчас удары [со стороны ВСУ наносятся] по всем освобожденным территориям. Они откровенно, ясно и четко долбят. Это часть НАТОвской стратегии. Почему мы не хотим этого делать? Почему мы не хотим создать невозможность осуществления переброски войск Украины? А мы [ведь] это делали в начале [спецоперации России на Украине]. Откуда [снова появились] ГСМ на Украине? Ведь мы в начале [спецоперации России на Украине] полностью решили этот вопрос. Там был страшный голод. Сейчас этого ничего нет. (…) По моему, пора уже жестить! Вот просто пора жестить!» – сказал Соловьев в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по критической энергетической инфраструктуре Донецкой народной республики (ДНР). После этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР.
В тот же вечер в нескольких областях Украины пропало электричество. Позже президент Украины Владимир Зеленский перечислил оставшиеся без света области Украины. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. По сообщениям в Сети, в результате ударов по объектам энергогенерации были сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины. По предварительным данным, были поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ.
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Политолог объяснил причины блэкаута на Украине
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«Теперь стало понятно, насколько низок запас прочности у украинской энергосистемы. Подобные удары в случае системности могут нанести серьезный ущерб Украине и боеспособности ВСУ», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан, комментируя временное отключение электроэнергии в ряде областей Украины.
«Эти удары, если они были нанесены ВС России, скорее всего вызваны перегруппировкой российских войск на Слобожанщине. Во-вторых, не стану исключать того, что таким образом мы намекнули ВС Украины на необходимость прекратить обстрелы энергосетей Донбасса и Запорожской АЭС. Проблема в том, что Владимир Зеленский хорошо понимает лишь грубую силу», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Одним таким ударом сорвать переброску украинских войск нельзя, можно лишь немного замедлить – они просто пересядут с электровоза на тепловоз и поедут дальше. Но при систематических атаках может быть достигнут глубокий эффект – Украина начнет погружаться в XIX век. Это приведет к системным нарушениям в работе транспорта, железную дорогу придется полностью перевести с электротяги на тепловозы, остановится машина пропаганды, а управляемость войск будет максимально затруднена», – рассуждает собеседник.
Эксперт также констатировал, что сам по себе удар оказался довольно чувствительным для Украины. «Дело не в том, привело ли это к серьезным повреждениям ТЭЦ и ТЭС. Тот факт, что обесточенными оказались сразу несколько областей, говорит о том, насколько низким оказался запас прочности энергосистемы Украины», – уточнил он.
«В целом таким образом можно оставить города без отопления. Сейчас, пока на улице не так холодно, это не кажется серьезным. Но что они будут делать с понижением температуры? Ведь восстановить, например, трансформаторы – задача нетривиальная. Особенно учитывая тот факт, что производством этого оборудования Украина сейчас не занимается. Другой вопрос, насколько мы в этом заинтересованы?» – заключил Лизан.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
Как сообщало украинское издание «Вести», отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в воскресенье вечером фиксировались в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. При этом уточняется, что в отдельных городах электричества не было, в других наблюдались скачки напряжения. Ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом.
«Примерно в 19.00 мск пошли сообщения о пусках «Калибров» из Черного и Каспийского морей. Крылатые ракеты поразили ТЭЦ под Харьковом и Кременчугом, но возможно, целей было еще больше. Это привело к перебоям с электричеством в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Одесской областях. Часть регионов [Украины] остались без света, там нет связи и интернета, отменено движение поездов», – сообщало Фронтовое информационное агентство ANNA-News в своем Telegram-канале.
«В результате ночных ударов по объектам энергогенерации, сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины», – сообщает «военкор Котенок» в своем Telegram-канале. «По предварительным данным, поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ», – уточнил он. На канале также опубликованы видеокадры последствий удара по Харьковской ТЭЦ-5, уточнив, что офис Владимира Зеленского «подтверждает попадание двух ракет». «При системном воздействии на энергосистему, РФ вполне в состоянии добиться энергетического коллапса на Украине», – считает Котенок.
Как сообщает Telegram-канал TOGARMA, большая часть энергетической инфраструктуры Украины находятся на юго-востоке страны. По имеющимся у него данным, в воскресенье «ВС РФ ударили по ключевым ТЭС на северо-востоке [Украины] и тем самым обесточили несколько северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась и отсюда новости, что из-за разбалансировки энергосистемы Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключают от сети блоки».
Вместе с тем после полуночи в большинстве восточных регионов Украины ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать.
При этом за последние три недели увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков по критической инфраструктуре ДНР. Особенно достается энергетике. Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63 тыс. абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой.
С 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября Энергодар дважды оставался без электричества. 1 сентября в результате удара были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров. 10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов.
Напомним, в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по критической энергетической инфраструктуре Донецкой народной республики (ДНР). После этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР. В тот же вечер в нескольких областях Украины пропало электричество.
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СМИ: В нескольких областях Украины пропало электричество
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Отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в фиксируются в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины, сообщило украинское издание «Вести».
Уточняется, что в отдельных городах электричества нет, в других наблюдаются скачки напряжения, ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом, сообщает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув». По его словам, «должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества».
Зеленский утверждал, что поставки электроэнергии в Польшу возможны «при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией».
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.
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Показана уничтоженная на Криворожско-Николаевском направлении техника ВСУ
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Минобороны опубликовало видеокадры с уничтоженной и захваченной техникой украинских военных на Криворожско-Николаевском направлении: на кадрах видны сгоревшие бронетранспортеры и автомобильная техника с боеприпасами.
«Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи. Враг не добился желаемого результата на этом направлении, потерял достаточно большое количество людских ресурсов, исчисляя сотнями, и много единиц боевой техники», – приводятся слова заместителя командира десантно-штурмового полка Алексея в Telegram-канале телеканала «Звезда».
По его словам, ВСУ не удается постоянными обстрелами сломить боевой дух российских десантников или же взять кого-то из российских военнослужащих в плен.
Ранее Минобороны показало боевую работу экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 армейской авиации Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери киевского режима на Криворожском и Харьковском направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными.
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Кадыров сообщил о возвращении элитных чеченских подразделений во главе с Делимхановым на передовую
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Элитные бойцы во главе с Героем России, депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов с новыми силами вернулись на передовую, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас, наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут!» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни также пообещал плачевный результат для бандеровцев и предложил им приготовить белую ткань.
В свою очередь Адам Делимханов на видео пообещал освободить занятые города Харьковской области и заявил, что для нацистов приготовлено множество неприятных сюрпризов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на Харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем.
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В Харьковской области рассказали об украинских карателях в Купянске
Наемники ездят по Купянску и Великому Бурлуку и расстреливают людей, снимают это на камеры, чтобы подставить Россию, заявил глава Харьковской области Виталий Ганчев.
«Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру... Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице», – цитирует РИА «Новости» заявление Ганчева в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Ганчева, большая часть Харьковской области захвачена националистическими формированиями и западными наемниками.
«Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться», – заявил Ганчев.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.
В Министерстве обороны России сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким должен быть ответ России на шаги ВСУ.
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Путин провел телефонный разговор с Макроном
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе пояснили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Макроном. «Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», – говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что Путин обратил внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.
«Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в разговоре Путина и Макрона выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.
«При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран», – подчеркнули в Кремле.
Путин и Макрон условились продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.
Ранее главы обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе обеспечение ее безопасности.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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Харьков остался без света и водоснабжения
В городе Харькове выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие этого произошло отключение света, сообщил градоначальник Игорь Терехов.
«Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов», – написал Терехов в своем Telegram-канале.
Напомним, в воскресенье в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины произошло отключение электричества или перебои с его подачей.
Высокоточными ударами в районах Купянска и Изюма уничтожено до 250 украинских военных
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В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад.
В районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Всего за последние сутки на данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше 300 убитыми и до тысячи раненых украинских военнослужащих.
В районе населенного пункта Роги Черкасской области нанесен высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Артемовск и Константиновка Донецкой народной республики, Ольговское Запорожской области, а также 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125 районах.
В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР), Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области», – отчитались в Минобороны.
«Кроме того, в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске ДНР – цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Луганской народной республики, Славное ДНР, Петровка Запорожской области, Безводное и Вишневое Херсонской области.
Также уничтожены в воздухе восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области», – сообщил Конашенков.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1938 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4891 танк и другие боевые бронированные машины, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3379 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5499 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что высокоточными ударами в районе Славянска и Краматорска уничтожено до 120 военных ВСУ.
В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике
Кресты вермахта на военной технике Киева – это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, родовой знак карателей, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше – только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны. Кресты на башнях и броне – это родовой знак нацистских карателей, и он проступает», – цитирует РИА «Новости» Мирошника.
Ранее ряд украинских Telegram-каналов опубликовали видео украинской бронетехники и вооружения, помеченного крестами вермахта.
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтоженной и захваченной техникой украинских военных на криворожско-николаевом направлении: на кадрах видны сгоревшие бронетранспортеры и автомобильной техники с боеприпасами.
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«Убийство» замглавы Новой Каховки Гуры оказалось инсценировкой ФСБ
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ФСБ раскрыли детали операции по спасению замглавы Новой Каховки Виталия Гуры: его «убийство» оказалось инсценировкой, чтобы нарушить планы Киева, который готовил покушение, сообщил Первый канал.
«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. <…> В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», – заявил Гура Первому каналу.
В итоге ФСБ инсценировала гибель чиновника, которую показали по всем украинским СМИ.
Также сообщается, что убийство замначальника МВД Новой Каховки Сергея Томко, о котором рассказали в эфире украинского телевидения, также было инсценировкой российских спецслужб, «оперативная игра» российских силовиков помогла выявить и задержать заказчиков диверсий и их агентов.
По словам полицейского, из предоставленной видеозаписи следовало, что террористам было поручено его ликвидировать вместе с семьей. Сейчас он находится под госзащитой.
Ранее ФСБ сообщила, что в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения диверсий и терактов в отношении должностных лиц Херсонской области и членов правительства Республики Крым, организованные Службой безопасности Украины.
Напомним, заместитель главы Херсонской области Екатерина Губарева 6 августа сообщила о том, что Гура умер после совершенного на него покушения по приказу СБУ.
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Зеленский отказался вести переговоры с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией.
«На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России) стороны, чтобы быть конструктивными», – приводит ТАСС ответ Зеленского на соответствующий вопрос, заданный в интервью телеканалу CNN.
«Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», – добавил Зеленский. Он также дал положительный ответ на вопрос о том, будет ли он «сражаться до конца».
«Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск – пустая бумажка», – сказал Зеленский, имея в виду Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, которые Киев не выполнил.
Он добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории, не уточнив, что имеет в виду.
Ранее в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой. Комментируя заявления Киева о том, что переговоры могут состояться якобы только после «победы» Украины, когда «Россия уйдет с украинских земель», глава МИД РФ отметил, что если таков выбор Украины, то Россия знает, как достигать своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции.
Напомним, в июле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев. Подоляк заявлял, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины».
Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла. Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что весной Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности.
Украинские пограничники объяснили отказ воевать за Зеленского
Ряд украинских пограничников отказались участвовать в боевых действиях и решили покинуть страну, объяснив это нежеланием воевать за режим, который действует террористическими методами.
«На момент 24 февраля, когда началась специальная военная операция Российской Федерации, я не поддержал киевский режим и не пошел на войну. Потому что я не поддерживаю самого президента Зеленского и его власть, это клоунские политики», – сказал РИА «Новости» один из бывших сотрудников украинской пограничной службы.
Другой экс-пограничник отметил, что власти в Киеве не считают украинцев за людей.
«24-го числа не поехал воевать, потому что не поддерживаю политику Зеленского и их террористические все эти приколы. То, что они людей не жалеют. Они страха больше нагоняют, украинцев они за людей не считают», – сказал он.
Еще один бывший инспектор украинской пограничной службы, отказавшийся участвовать в боевых действиях, считает, что украинцев используют как пушечное мясо.
«Когда началась военная спецоперация, я находился дома и никуда не поехал, когда все наши поехали в город Харьков. Я не поддерживаю просто этот режим Зеленского, и поэтому я не поехал. Видно на данный момент, что я был прав, потому что они бьют мирное население, а говорят, что это Российская Федерация. Много пацанов погибает как пушечное мясо», –сказал он.
Ранее Росгвардия задержала 12 дезертиров ВСУ в ЛНР.
ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области
Поселок Теткино Курской области вновь обстрелян со стороны Украины, пострадавших нет, повреждены восемь домов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Также губернатор сообщил, что район обстрела обесточен и поврежден газопровод. Специалисты уже восстанавливают электроснабжение, работают газовики.
Глушковский район, к которому относится село Теткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, последний раз поселок попал под обстрел 3 сентября.
Ранее украинские военные обстреляли село Свердликово в Суджанском районе Курской области.