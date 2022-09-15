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Финляндия не исключила запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС
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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает, что полный запрет туристических виз со стороны Евросоюза для россиян «вполне возможен».
В таком случае, как заявил Хаависто, страны ЕС «должны иметь в запасе другой тип визы, например для критически настроенных журналистов, активистов гражданского общества или представителей оппозиции», передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.
«Мы сделали все, что можно было сделать на законных основаниях в этой ситуации. Нас вполне устраивает, если ЕС сделает визы предметом санкций, имеющих четкую правовую основу, которые применялись бы всеми странами ЕС», – сказал министр, добавив, что Финляндия «ждет рекомендаций ЕС» и «готова ужесточить меры».
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
Напомним, российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия.
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Эксперт оценил перспективы «миллиардного» иска Uniper к Газпрому
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«Решение суда по иску Uniper предсказуемое. Стокгольмский арбитраж давно доказал свою необъективность. Другое дело, что в Европе у Газпрома уже нечего изымать», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что немецкий концерн намерен предъявить иск Газпрому на миллиарды евро.
«Стокгольмский арбитраж вполне может посчитать, что газ не поставлялся не из-за форс-мажора, а намеренно. В свою очередь Газпром будет говорить о санкциях и отрицать подобные обвинения», – описал возможный сценарий развития процесса Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Эта инстанция в Стокгольме ранее уже продемонстрировала свою необъективность, напомнил собеседник. «Решение двухлетней давности по спору Газпрома и «Нафтогаза» было диспаритетным. В результате разбирательства Газпром обязали следовать правилу «качай или плати». В то время как платить за поставляемые ресурсы украинскую сторону никто не заставлял. Если уже в те времена были подобные политизированные решения, то чего стоит ожидать сегодня?» – риторически спросил он.
Митрахович также обратил внимание, что на сегодняшний день огромное число иностранных активов Газпрома уже национализировано странами ЕС. В связи с этим, отмечает эксперт, в случае победы Uniper «у российской компании просто нечего будет изымать».
«С точки зрения той логики, которой руководствуется компания Uniper, Газпром – единственный ответчик по этим претензиям. Если бы они подали иск к немецкому правительству, которое вводит санкции, общественное мнение это бы осудило. Я не исключаю, что в будущем какая-то из немецких компаний действительно может подать в суд на правительство ФРГ. Но и тогда суд решит, что власти ни в чем не виноваты», – уверен собеседник.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении Газпрома в Стокгольмском суде. Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.
В июле глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял о возможных судебных разбирательствах из-за объявленных российской стороной форс-мажоров в сфере поставок газа. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитировал ТАСС Маубаха.
Ранее сообщалось, что Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России. Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
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В Европе подсчитали, когда закончится газ без российских поставок
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Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская La Vanguardia. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
«160-ти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предупреждает автор статьи.
«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», – отмечает La Vanguardia.
Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», – предупреждают они.
Ранее в среду в Венгрии заявили, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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МИД Венгрии не исключил пересмотра санкций в Евросоюзе
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Осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
Менцер отметил, что «санкции вызвали дефицит энергии и взрывной скачок цен в Европе», в связи с чем «санкционную политику стоит пересмотреть», это позволит «купировать» энергодефицит. «Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на М1.
Госсекретарь «не исключает, что все больше людей видят реальность», так как «летнее тепло уходит». Он заявил, что «хорошо рассуждать о поставках газа», если «на улице тридцатиградусная жара», но «когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места». По его словам, «реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе». Менцер заверил, что «в Венгрии газ обязательно будет, хранилища заполнены на 38% относительно потребления, у нас уже достаточно запасов газа на 81 зимний день».
Комментируя, высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, Менцер отметил, что это внутреннее дело Германии. Однако он подчеркнул, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто «никогда бы так не сказал, никогда бы не сказал, что его не интересует, что думают венгерские избиратели о чрезвычайно важном решении».
Напомним, Бербок в Праге заявила: «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».
Также он совершила визит в Киев, где заявила, что ее действия являются сигналом продолжающейся поддержки Украине. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу немецкого МИДа.
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Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе. Обещание прозвучало в опубликованном видео, на котором глава республики колол дрова.
«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», – сказал белорусский лидер, когда колол дрова в среду. Видео колки дров опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас – елки или другие какие дрова, «главное – чтобы было тепло».
«Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий – прим. ВЗГЛЯД) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», – отметил президент Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как Польша готовится к жизни без электричества.
Между тем в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.
Перед этим испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
МИД обвинил Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья
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Евросоюз пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар.
В Брюсселе в конце августа прошел саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля, передает РИА «Новости».
Как отметил Гончар, «принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой».
Гончар указал, что ЕС активизировал работу «по Южному Кавказу на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ». При этом ЕС «даже не скрывает, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья», но «это геополитические игры с нулевым результатом, в которые» Москва «не играет», заявил Гончар.
По его словам, российская сторона ведет «практическую работу», основанную на «прямых контактах» лидеров стран и глав внешнеполитических ведомств, а также на «исторической близости» государств, «взаимопереплетении интересов». Деятельность России «ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», сказал он.
Напомним, Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Руководитель Армении Никол Пашинян срочно обратился за помощью к России. 13 сентября Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени). Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем.
Объявлены меры по снижению энергопотребления в Евросоюзе
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Евросоюзу следует снизить потребление электричества на 10% до следующей весны, такое предложение представила Еврокомиссия.
«Еврокомиссия предлагает [странам ЕС принять] обязательство снизить потребление электричества как минимум на 5% в пиковые часы и стремиться сократить общий уровень потребления электричества на 10% до 31 марта 2023 года», – цитирует предложение ЕК ТАСС.
Отмечается, что сокращение потребления планируется считать от средних показателей в этот период за последние пять лет.
Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести в ЕС временный потолок на прибыль энергокомпаний с низкой стоимостью электрогенерации, включая угольную, атомную и возобновляемую, на уровне 180 евро за мегаватт-час, говорится в распространенном тексте предложений Еврокомиссии по борьбе с острым энергокризисом ЕС.
«Еврокомиссия предлагает ввести временный потолок на прибыль для производителей электричества с низкой стоимостью генерации, таких как возобновляемая, атомная и угольная, которые поставляют электричество в сеть по цене ниже уровня цен, определяемого более дорогими поставщиками (имеются в виду газовые и мазутные ТЭС). Эти компании с низким уровнем себестоимости энергии получают чрезмерные прибыли при относительно стабильных издержках производства, тогда как дорогие газовые электростанции задирают цены вверх. Еврокомиссия предлагает установить потолок цен для компаний с низкой себестоимостью энергии на уровне 180 евро за мегаватт-час», – передает ТАСС текст документа.
Еврокомиссия также предлагает изымать не менее 33% сверхприбыли угольной, нефтяной и газовой промышленности в ЕС для борьбы с энергокризисом.
«Эти взносы будут собирать государства ЕС, и мы считаем, что они должны составлять не менее 33% сверхприбыли. Эти средства позволят перебалансировать рынок электричества в ЕС», – заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
В тексте предложений Еврокомиссии говорится, что сверхприбылью этих компаний будет считаться прибыль, которую они получили в 2022 году и которая более чем на 20% превышает их среднюю прибыль за последние три года.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
Европе предрекли скатывание в средневековье без российского газа
Европейские страны вошли в долгосрочный энергетический кризис и теперь катятся в средневековье, заявил старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
«Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством», – приводит слова журналиста РИА «Новости».
Так, в Германии предприятия прекращают работу из-за неподъемных счетов на электроэнергию. Британия также столкнулась с проблемами в энергетике, при этом новоизбранный премьер Лиз Трасс пообещала отменить запрет на добычу газа путем гидроразрыва пласта, продолжает автор.
По прогнозам Barclays Capital, из-за роста цен на энергоносители, жестких мер ЕЦБ и падения спроса ЕС грозит глубокая продолжительная рецессия. Она продлится до второго квартала 2023 года, а ВВП сократится на 1,7%. Сильнее всего кризис ударит по Германии, Франции, Италии и Испании.
За последние пять лет ЕС потреблял в среднем 400 млрд кубометров газа в год: примерно 100 млрд получали частные потребители, 167 млрд – промышленность, а оставшийся объем шел в энергетический сектор. Причем до российской спецоперации на Украине на Москву приходилась почти половина потребляемого европейцами топлива.
По словам Рапозы, ЕС якобы смог частично заменить импорт из России другими источниками, а также сократить собственное потребление. ЕК считает, что ЕС нужно снизить расход газа на 15% (или около 60 млрд кубов) на случай «разрыва» с Москвой. Однако даже в этом случае в Европе продолжат покупать российское топливо.
Эксперты Barclays считают, что Европа может покрыть недостающий объем, запустив атомные и угольные электростанции. Они также предостерегли от сокращения потребления – в противном случае удара по экономике не избежать.
В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией. В прошлую среду президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали президента России Владимира Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти в случае введение потолка цен на энергоресурсы.
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Турпоток из России в Европу снизился на 95% по сравнению с 2019 годом
Поток россиян, выезжающих в Европу с туристическими целями в летнем сезоне 2022 года, существенно сократился, отправлявшихся из России в ЕС туристы добирались туда с пересадками, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
«Данных пограничной службы именно о трех месяцах лета еще нет, но показательным будет уже сравнение всего выездного потока граждан РФ в европейские страны в первых полугодиях 2019 и 2022 годов. Эти данные есть: падение количества поездок составило 85% (8 млн против 1,2 млн)», – говорится в сообщении на сайте АТОР.
Отмечается, что эти цифры включают в себя не только туристические визиты, но и все остальные. Падение количества же туристических поездок по сравнению с показателями 2019 года составило порядка 90-95%, считают в АТОР.
Самыми популярными направлениями стали Греция, Испания, Италия, Франция. Лидером направлений стала Греция, поскольку там более низкие цены и лояльная визовая политика.
Ранее российские туроператоры обратили внимание на рост спроса на туры выходного дня и поездки на шопинг в Белоруссию после ухода из России ряда зарубежных брендов.
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ЕС снял часть санкций с Януковича
С экс-президента Украины Виктора Януковича сняли часть санкций, введенных до спецоперации России, следует из документов ЕС.
В «Официальном журнале ЕС» сообщается, что Совет ЕС пересмотрел «записи о четырех лицах», против которых 6 сентября истекают санкции. Речь идет о Викторе Януковиче, его сыне Александре, экс-генпрокуроре Украины Викторе Пшонке и его сыне Артеме. Санкции вводили в 2014 году на основании уголовного дела, возбужденного против Януковича на Украине, передает ТАСС.
Речь идет о санкциях за «растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением». При этом санкции сохраняются в рамках другого санкционного режима ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, в августе Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра из-за спецоперации России. Тем временем на Украине арестованные средства сына Януковича передали на нужды украинской армии.
Киев призвал ЕС увеличить военную и финансовую поддержку Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, запросил больше оружия, санкций против РФ и финансовую поддержку.
«Он (Боррель) изучил возможности ЕС для дальнейшей помощи Украине и приближения мира. Я запросил оружие, санкции и финансовую поддержку», – приводит слова Кулебы РИА «Новости».
В минувшее воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию увеличить поставки оружия Киеву, отметив, что ВС РФ превосходят ВСУ по тяжелому вооружению. В тот же день глава МИД Германии Анналена Бербок уклонилась от ответа на вопрос своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard. Днем ранее глава МИД Германии призвала продолжить оказывать военную помощь Украине.
В России перестали оформлять туристам визы в ряд стран ЕС
Российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия и Греция.
«На данный момент только Финляндия объявила, что необходимо личное присутствие заявителя, таким образом, помощь туроператора менее значима, чем до этого объявления. Больше ни одна страна Шенгена на данный момент ничего такого не объявляла. Туроператоры оказывают содействие своим клиентам, которые бронируют наземное обслуживание в Европе. Таких клиентов совсем немного. И, видимо, с учетом введенных ограничений, будет еще меньше в обозримом будущем», – приводит РИА «Новости» слова главы Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
В свою очередь в туроператоре «Интурист» сообщили, что личное присутствие заявителя при подаче на «шенген» требуется и для поездок в Грецию.
«Раньше туристы могли обратиться к аккредитованному в визовом центре той или иной страны ЕС туроператору, принести все документы и оплатить путевку. По итогу они получали готовый тур и паспорта с проставленными визами. Сейчас же визовые центры в большинстве своем не принимают документы от туроператоров, в их числе Греция и Финляндия», – отметили в компании.
«Сейчас, когда нам приходит заявка на тур, например, в Грецию, мы выясняем есть ли у туриста шенгенские визы. Если нет, то узнаем, есть ли у них запись в визовый центр, чтобы было понятно – успеют ли они визу получить. Если ничего этого нет, то мы вправе аннулировать заявку, потому что туристы получить визу не успеют», – пояснили в туроператоре.
Если туристам отказывают в визе, то туроператор в индивидуальном порядке возвращает деньги за несостоявшийся тур. Сегодня в рамках визовой поддержки туркомпании помогают путешественникам с приобретением ваучера с бронью отеля, авиабилетов, международного страхового полиса, дают рекомендации по заполнению анкеты для подачи документов. Эту информацию подтвердили и в туроператорах Anex Tour и Space Travel.
В «Интуристе» также добавили, что заявки на отдых в Греции, Италии, на Кипре продолжают поступать от российских туристов, правда, сейчас значительно ниже.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
Еврокомиссар по внутренним делам сообщества Илва Йоханссон сообщила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
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Премьер-министр Швеции решила подать в отставку
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что признает поражение на парламентских выборах и в четверг собирается подать в отставку.
«Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса [формирования правительства] перейдет к спикеру и парламенту. Когда будет новое правительство, я возглавлю Социал-демократическую [рабочую] партию в оппозиции», – цитирует ТАСС Андерссон.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что ждать от итогов парламентских выборов в Швеции.
Напомним, 1 сентября глава МИД России Сергей Лавров предупредил о реакции РФ в случае расширения НАТО за счет присоединения Финляндии и Швеции.
В ЕС не увидели возможности снижения цен на энергию
Европейский союз не усматривает возможности по возвращению цен на энергию к показателям до спецоперации на Украине, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Нет волшебной палочки, чтобы вернуть цены» к уровню, который был до начала СВО, заявила она, отметив, что с помощью целевого пакета предложений ЕК по решению энергетического кризиса ЕС может «снизить давление на цены и помочь гражданам», – цитирует Симсон ТАСС.
По ее словам, ЕК 14 сентября выступит с предложением странам ЕС в обязательном порядке снизить потребление энергии в пиковые часы, и ввести налог на сверхприбыли производящих электричество компаний.
Ранее немецкий импортер газа VNG AG решил направить запрос в минэкономики Германии на принятие мер для покрытия убытков, связанных с ростом цен на энергоносители.
ЕС осудил запрет гей-парада в Белграде
В Европейской службе внешних связей выразили разочарование решением министерства внутренних дел Сербии запретить намеченное на 17 сентября проведение гей-парада в Белграде в рамках «Европрайда» (EuroPride).
«Поскольку организаторы объявили о поиске средств против запрета, включая средства правовой защиты, ЕС выражает надежду, что решение будет найдено до субботы, 17 сентября, чтобы марш прошел в мире и безопасности», – передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) текст заявления Европейской службы внешних связей.
В Брюсселе подчеркнули, что марш является неотъемлемой частью EuroPride.
В ЕС добавили, что три года назад Сербия подала заявку на проведение EuroPride, а Белград «стал первым городом в Юго-Восточной Европе, принявшим это мероприятие».
В конце августа 145 депутатов Европарламента направили письмо президенту Сербии Александру Вучичу с призывом провести мероприятие в середине сентября, как и планировалось. «Прайды были и остаются важным инструментом для привлечения внимания к ЛГБТ-сообществу», – говорится в письме парламентариев.
Накануне сербское министерство внутренних дел со ссылкой на конституцию страны объявило о запрете проведения гей-парада в столице страны. Там пояснили, что мероприятие может быть небезопасным для его участников. Также запрещено шествие антиглобалистов в защиту семьи, назначенное на тот же день, что и гей-парад, 17 сентября.
Организаторы EuroPride в ответ заявили, что мероприятие состоится, несмотря на решение официального Белграда. Они выразили готовность обжаловать запрет и при отказе обратиться в суд.
До этого в Белграде прошли два массовых шествия в защиту традиционных ценностей, местные жители выразили нежелание принимать в столице гей-парад.
Глава ЕК заявила о десятикратном росте цен на газ
Цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной программной речью о состоянии сообщества.
«Цены на газ выросли более чем в десять раз по сравнению с периодом до пандемии. Но европейцы отважно отвечают на эту ситуацию», – приводит ее слова ТАСС.
Она сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком. Фон дер Ляйен отметила, что «предложение должно быть разумным».
При этом, по ее словам, причиной энергетического кризиса является не подорожание углеводородов, а продолжение их использования.
Глава ЕК также сообщила, что отправится в среду в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским потенциал единого рынка ЕС для этой страны.
Ожидается, что фон дер Ляйен отправится в Киев вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая в настоящее время находится в Брюсселе. Более того, Зеленская была приглашена в Европарламент на выступление главы ЕК, которая часть своей речи посвятила Украине.
Ранее испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.