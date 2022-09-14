На Запорожской АЭС задержан корректировщик огня ВСУ

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Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента

Китайский лайнер С919 опередил МС-21 по выходу в жизнь XinHua/Global Look Press
Китайский самолет C919 впервые будет передан авиакомпании в коммерческую эксплуатацию на два года раньше российского конкурента – лайнера МС-21. Оба проекта развивались параллельно и совершили свои первые полеты даже в один месяц и год. Однако первым в жизнь выпускается китаец. Впрочем, на этом преимущества китайского лайнера заканчиваются. Чем МС-21 превосходит своего соперника? Подробности...
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Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области

Стало известно о небывалой концентрации украинских войск в районах Запорожской области РИА Новости
ВС Украины продолжают концентрировать войска у линии фронта в Запорожской области. По данным местных властей, объем техники и живой силы, сосредоточенной противником, беспрецедентны для этого региона. На каких направлениях стоит ожидать ударов ВСУ, как их можно предотвратить и за счет чего российская армия могла бы развить свой успех на этом направлении? Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Киев разозлил Турцию антироссийскими угрозами

Украина спровоцировала разногласия с Турцией Global Look Press via ZUMA Press
Анкара потребовала от киевских властей отчета – на каком основании началась травля ведущих турецких бизнесменов. В Киеве поступили привычно – имена предпринимателей, обвиненных в сотрудничестве с Россией, отправили в черный список на сайт, который курирует МИД Украины. Введет ли Киев санкции против работающих с Россией представителей турецкого бизнеса и чем это для него чревато? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Начинается саммит Мирового большинства

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Саммит Шанхайской организации сотрудничества станет важным событием в жизни Мирового большинства. Многие страны уже сейчас готовы не только пассивно саботировать усилия США по сохранению своей монополии, но и работать над альтернативными решениями. Подробности...

Умер «последний советский кинематографист»

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чему нам стоит поучиться у великого француза? Любви к России и русскому советскому киноискусству. «Россия – это страна, куда я всегда хотел бы поехать, – говорил Жан-Люк Годар. И тут же добавлял. – Но не туристом и не на кинофестиваль». Подробности...

Швеция как недооцениваемая угроза для России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Если считать Германию и Францию «первой лигой» принятия решений в Европе, то Швеция стоит прямо под ними – и разделяет их не пропасть. А уж вместе с другими странами Северной Европы она тем более представляет собой определенную силу. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев

Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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Обсуждение: 4 комментария
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента

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    На Запорожской АЭС задержан корректировщик огня ВСУ

    		    14 сентября 2022, 20:07
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ, он являлся сотрудником Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Задержан корректировщик в Энергодаре, был сотрудником Запорожской АЭС. По имеющейся информации, давал информацию за деньги, но затем раскаялся, сказал, что бесплатно и больше такого не повторится», – сказал Рогов в беседе с ТАСС.

    Ранее в Запорожской области сообщали, что украинские спецслужбы активно создавали агентурную сеть среди работников ЗАЭС, спящих агентов на станции по-прежнему может быть много.


    Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС
    		   14 сентября 2022, 09:15
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Антон Никитин

    Министерство обороны опубликовало видеокадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.

    «Выполняя плановый боевой вылет, группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила в воздухе приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через реку Днепр и уничтожить наступающие силы противника в районе Запорожской атомной электростанции», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

    Для поражения цели, уточнили в Минобороны России, были использованы управляемые ракеты «Вихрь». «Точечными ударами управляемых ракет «Вихрь» надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект», – добавили там.

    На прошлой неделе Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.

    Коментарии (43)
    Захарова раскрыла данные о странах – получателях зерна с Украины
    		    14 сентября 2022, 09:32
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала данные о том, в какие страны осуществляются поставки сельскохозяйственной продукции с Украины.

    «Европейские политики продолжают настаивать на том, что поставки c/х продукции в рамках так называемого зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны». Делается это в расчете на то, что подобные заявления никто не проверять не будет, а ручные западные СМИ традиционно не утруждают себя такими «мелочами», как факты», – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

    «Между тем подробная статистика имеется в открытом доступе: вот данные Совместного координационного центра черноморской зерновой инициативы по каждому кораблю с сайта ООН по состоянию на 12 сентября. Обратите внимание на столбец «Страна назначения», – написала Захарова, опубликовав соответствующие данные.

    «Вывод о том, какие страны теперь наиболее нуждающиеся и самые бедные, можете сделать сами. А если это не так, то отрицатели действительности должны так же просто и доступно опубликовать схему вторичного перераспределения грузов. Ждем», – заключила Захарова.

    Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.

    Ранее Захарова заявляла, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.

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    Коментарии (16)
    США признали «уйму военных возможностей» у России

    13 сентября 2022, 22:19

    Текст: Антон Антонов

    Россия сохраняет «уйму военных возможностей», которые может задействовать не только на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби.

    Кирби заявил, что российская сторона «вне всяких сомнений» столкнулась «со множеством ею же созданных проблем на Украине», но «это все еще очень крупная и очень мощная военная сила». Как сказал Кирби, у главы российского государства Владимира Путина «остается уйма военных возможностей, которые могут быть задействованы не только на Украине, но потенциально в других местах», передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что США в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, но отметил, что не хочет «забегать вперед». Кирби рассказал, что Вашингтон проводит ежедневные обсуждения с Киевом о необходимых мерах поддержки.

    В Белом доме указали, что в стратегии национальной обороны США Россия объявлена «острой угрозой». «Очевидно, что у них все еще есть армия, способная нанести большой ущерб», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, секретарь совбеза Чечни и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что союзные войска в направлении Соледара получили большое подкрепление. Он заявил о скором возвращении Купянска и Балаклеи.

    В воскресенье точные российские удары по ключевым ТЭС обесточили несколько северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась с внезапной нагрузкой, что вызвало аварийные отключения на других электростанциях. Сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом.

    Коментарии (22)
    Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС на экипировке
    		    14 сентября 2022, 15:59
    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Изюма с украинским военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на экипировке.

    На одном из опубликованных Зеленским фото из Изюма запечатлен украинский военнослужащий. Он стоит спиной к Зеленскому, у него на экипировке на спине эмблема дивизии СС «Мертвая голова», передает РИА «Новости».

    Ранее в своем Telegram-канале Владимир Зеленский опубликовал свои фотографии в окружении украинских военных. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с нацистской символикой. Девятого мая он разместил публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото к иллюстрации изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.

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    Коментарии (36)
    Украинские войска стянули HIMARS к линии столкновения в Запорожской области
    		    14 сентября 2022, 00:55
    Фото: EyePress News/Reuters
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель», сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сказал, что «стянуто уже минимум три штуки РЭБ», HIMARS также «замечены». ВСУ «сформировали штурмовые группы для проведения разведок боем» по «опорным пунктам, проверяя, что где расположено, надежна ли линия обороны» России, сказал Рогов. Он заверил, что «все попытки получают жесткий отпор». ВСУ активно применяют беспилотники. В Запорожской области, на фоне увеличения группировки украинских войск на линии фронта, усилили линию обороны, передает РИА «Новости».

    Напомним, Рогов сообщил, что концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления.

    Коментарии (39)
    Запорожские власти заявили о небывалой концентрации украинских войск у линии фронта
    		    14 сентября 2022, 10:03
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Концентрация украинских войск и техники на границе Запорожской области большая, такого количества войск ранее не наблюдалось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много... здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, «Град», «Ураган», – передает РИА «Новости» слова Рогова в эфире «Соловьев-Live».

    Он отметил, что среди наемников, которые присутствуют на линии боевого соприкосновения, присутствуют боевики, разговаривающие на английском и польском языках.

    Напомним, Рогов сообщил, что концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления.

    Коментарии (52)
    В ЧВК «Вагнер» заявили, что «скоро Бахмут будет под нами»

    13 сентября 2022, 23:24

    Текст: Антон Антонов

    Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал, что силы «вагнеровцев» закрепились в промзоне Артемовска (Бахмута) и в частном секторе.

    По словам бойца, силы «Вагнера» «продвигаются дальше». «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – приводит его слова РИА «Новости».

    В августе корреспонденты провели несколько дней на позициях ЧВК «Вагнер» в ДНР и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Артемовска (Бахмута). Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.

    Коментарии (8)
    Зеленский опубликовал фото поездки в Изюм
    		    14 сентября 2022, 14:22
    Фото: t.me/v_zelenskiy_official
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии из города Изюма Харьковской области.

    В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал свои фотографии в окружении украинских военных. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Кроме того, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ, вместе с Зеленским Изюм посетил замруководителя его офиса Кирилл Тимошенко, а также замминистра обороны Анна Маляр и командующий сухопутных войск Александр Сырский.

    В пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что людей эвакуируют из Изюма, Шевченково, Балаклеи и Купянска. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности.

    Во вторник стало известно, что около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России.

    Коментарии (53)
    Москва оценила план Киева по «гарантиям безопасности»
    		    14 сентября 2022, 08:46
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала представленный украинскими властями проект о «гарантиях безопасности» со стороны Запада. Она отметила, что многие его пункты, в том числе помощь оружием и финансами, реализуются уже сейчас.

    «Вообще странно это все слышать и слушать, потому что все, что там перечислено, по большому счету, по крайней мере большее из этого, уже реализуется, только на многое в более раскидистом масштабе: поставки вооружения на Украину идут не прекращаясь со стороны западных стран, финансовая помощь, которую сейчас получает Украина, во всех своих проявлениях, будь то переводы денежные, будь то их материальная сторона, будь то кредиты и т.д., я думаю, настолько неслыханное, что вряд ли кто-то сможет вообще в принципе привести подобный аналог, примеры из новейшей истории», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    Накануне офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины. Украинские предложения предполагают подписание Киевского договора о безопасности, участниками которого в качестве гарантов могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Предусматривается созыв консультаций гарантов в кратчайшие сроки при угрозе Украине.

    В Киеве предлагают включить туда «превентивные меры» военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера, «меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины», «полноценный санкционный пакет» и соглашения о поставке Украине современных систем ПВО/ПРО.

    Проект также предполагает региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией, подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему проект, создание которого датируют весной, всплыл именно сейчас, и каковы шансы, что страны Запада его подпишут.

    Коментарии (12)
    В Грузии отказали Украине в открытии «второго фронта»
    		    13 сентября 2022, 21:56
    Фото: David Mdzinarishvili/REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    Власти Грузии выступают против открытия в стране второго фронта против России, но Тбилиси готов провести по этому вопросу референдум, заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

    «Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет... Люди должны принять решение, согласны ли они с высокопоставленными лицами украинского правительства или они согласны с нашей позицией относительно неоткрытия второго фронта», – приводит слова Кобахидзе грузинский «Первый канал», сообщает РБК.

    По словам председателя «Грузинской мечты», ряд высокопоставленных лиц Украины прямо заявляли, насколько желательно открытие второго фронта в Грузии.

    «Это их позиция, и я повторю еще раз: мы должны спросить людей, хотят они второй фронт в Грузии или нет. Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения», – отметил Кобахидзе.

    Ранее с заявлениями относительно Грузии на фоне российской спецоперации выступили ряд украинских политиков. Накануне депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине.

    Коментарии (7)
    Москалькова сообщила о 65 российских заложниках на Украине

    14 сентября 2022, 04:22

    Текст: Антон Антонов

    Россия работает над освобождением своих граждан, но Киев продолжает удерживать на территории Украины 65 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Москалькова на расширенном заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе сообщила, что «удалось решить вопрос об освобождении и возвращении всех дальнобойщиков с территории Украины». Данный вопрос «решался непосредственно в диалоге» с украинским кабмином. По словам Москальковой, «с нашим Министерством обороны и Министерством иностранных дел удалось вернуть этих людей».

    Как сообщила уполномоченный, «удалось вернуть гражданских служащих, которые оказались заложниками, работников Росатома, удалось вернуть всех женщин с гражданских кораблей, которые сегодня в Измаиле». Однако «65 человек еще продолжают удерживаться», передает ТАСС.

    Москалькова рассказала, что большинство переселенцев с территорий Украины и республик Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения Хабаровского края, планируют остаться в регионе.

    Она отметила, что за последние семь месяцев сформировались два новых направления правозащиты – это защита прав эвакуированных с территории Украины и защита прав граждан в связи с проведением специальной военной операции. Она добавила, что в настоящий момент появляются новые обращения, связанные с социальной поддержкой семей военнослужащих.

    Москалькова сообщила, что «более 3 млн граждан находятся на нашей территории, прибывшие из ДНР, ЛНР, Украины». «И наши герои, наши ребята выполняют свой служебный долг, а мы работаем с гражданскими правами, связанными с семьями, мы работаем с социальной сферой в этом направлении», – сказала она.

    Москалькова заявила, что обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой утвердить единый порядок регистрации эвакуированных с Украины жителей по месту их нахождения.

    «Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получал от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Но мы шли через это и продолжали делать свое дело», – заявила Москалькова.

    Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. 

    Коментарии (8)
    Массированными огневыми ударами за сутки уничтожено до 620 украинских военных
    		    14 сентября 2022, 13:12
    Фото: vk.com/mil

    На Николаевско-Криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области уничтожены восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    «Высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новоселка и Времевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 250 украинских военнослужащих и более 20 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    «В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполья Запорожской области уничтожено до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.

    В Харьковской области в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники», – отметил Конашенков.

    «Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по боевым позициям и пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной бригады, 9-го полка нацгвардии, 56-й и 61-й мотопехотных бригад ВСУ, 103-й бригады территориальной обороны, нацформирования «Кракен» в районах населенных пунктов Зоряное, Николаевка, Кривая Лука и Рай-Александровка ДНР, Камышеваха Запорожской области и Терновка Николаевской области.

    Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в ДНР, городов Харькова и Изюма Харьковской области.

    В районе населенного пункта Красный Лиман ДНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», – отчитались в Минобороны.

    «В районах Лепетихи и Лозового Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту», – сообщил Конашенков.

    «Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Максима Горького, Украинка Херсонской области и Светлое Запорожской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе Александровки Херсонской области.

    Кроме того, за сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь снарядов РСЗО «Ольха» в районах Киселевки, Бургунки Херсонской области и города Донецка, а также 26 снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Музыковка, Новая Каховка, Весёлое, Раковка, Томарино, Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка ДНР» – перечислили в Минобороны.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне в Минобороны сообщили, что потери ВСУ за сутки превысили 800 человек.

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    Кадыров: Мы нигде и никуда не отступаем
    		    14 сентября 2022, 16:24
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Сообщения об отступлении союзных войск на Украине не соответствуют действительности и являются провокациями, инициированными Западом, комментаторам в интернете не следует «махать шашкой», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что российские военные не могут позволить себе «без разбора стрелять по всем подряд», чтобы «утолить маниакальные желания диванных невежд».

    «Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике», – указал глава республики.

    Российское военное руководство понимает военное дело и «дает противнику делать то», что выгодно российской стороне, подчеркнул Кадыров.

    «Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котел, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы», – пояснил он.

    Глава Чечни призвал помогать добровольцам или самим становиться добровольцами, восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях и в Донбассе.

    «Будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам, хотя никто не обязывал и приказа такого не давал. Я сам вызвался помогать и пытаюсь сделать это максимально эффективно», – указал он.

    Кадыров призвал «не махать шашкой на диване», а найти нужные слова поддержки бойцов и «помолиться за них, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой».

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что на Горловском направлении пресечена попытка прорыва вооруженных сил Украины.

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    Кремль опроверг слухи о «проекте соглашения» между Москвой и Киевом перед началом СВО
    		    14 сентября 2022, 11:57
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал совершенно неверными сообщения Reuters о том, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине якобы обеспечил согласие Киева не вступать в НАТО, но договоренность была отвергнута.

    «Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Reuters во вторник со ссылкой на свои источники выступило с утверждением, что Козак «заключил предварительное соглашение» с украинскими властями в начале спецоперации. В рамках договоренности, по данным источников агентства, Киев обязывался удовлетворить основное требование российской стороны и не вступать в Североатлантический альянс. Однако российские власти, как говорится в публикации, якобы отвергли предлагаемое соглашение.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    ФСБ задержала во Владивостоке работавшего на разведку Украины россиянина
    		    14 сентября 2022, 09:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала во Владивостоке россиянина, собиравшего информацию для украинской военной разведки. В отношении него возбуждено дело о госизмене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    «Федеральной службой безопасности в Приморском крае пресечена деятельность жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

    По данным спецслужбы, житель Владивостока, «действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителям сведения об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации».

    Следственным подразделением ФСБ России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Напомним, во вторник ФСБ задержала в Подмосковье сотрудника оборонного завода за государственную измену. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, он передал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники.

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