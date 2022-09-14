Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, умершего на 69-м году жизни.

«Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина – это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ – легендарной «Комсомолки». И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников. Добрая память о Владимире Сунгоркине навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме российского лидера, текст которой опубликован на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час», – добавил президент, обращаясь к родным и близким покойного.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил РИА «Новости», что Путин в ближайшее время выразит соболезнования в связи со смертью Сунгоркина. «Мы очень хорошо его знали, и президент Путин в ближайшее время оправит телеграмму с соболезнованиями родным и близким и всему коллективу «Комсомолки». Это большая утрата», – сказал представитель Кремля.

Песков также выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Сунгоркина от лица тех, кто занимается информацией в администрации президента.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в командировке в Приморском крае. Ему было 68 лет. Редакция «КП» в настоящее время занимается доставкой тела Сунгоркина в Москву.