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В Германии заподозрили США в планах разорить Европу войной с Россией
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США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, Вашингтон пытается помешать сотрудничеству между Россией и Германией и разорить ФРГ, выразил мнение профессор экономики Кристиан Крайс на страницах немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Война с участием НАТО, полагает эксперт, могла бы стать для официального Вашингтона решением проблем с перепроизводством и долгами. Соединенные Штаты рассчитывают, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей, передает РИА «Новости».
Но самое главное, чего пытается избежать Белый дом, это сотрудничества между Россией и Германией. Поэтому сейчас Вашингтон планирует разорить именно ФРГ, заключил Крайс.
Он также отметил, что с каждым днем экономические прогнозы в ФРГ звучат все мрачнее и мрачнее. Над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес.
Ранее New York Times писала, что американская разведка помогает планировать наступление Вооруженным силам Украины (ВСУ) своими разведданными, в том числе на Харьковском направлении.
Французский телеканал показал сюжет о потерях ВСУ
Французский телеканал France 2 показал сюжет из городской больницы Краматорска, который перепрофилировали в военный госпиталь, куда прибывает большое число раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В ролике рассказывается о военнослужащем, который получил тяжелые ранения в лицо: на кадрах видно, как его выгружают из машины скорой помощи. Подпись к сюжету гласит: «Контрнаступление, но какой ценой?», сообщает Lenta.ru.
Ранее в Минобороны России заявили, что потери киевского режима на Криворожском и Харьковском направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными.
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Американские СМИ предупредили об угрозе уничтожения авиации США «ужасным способом»
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Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса «воздух-воздух» угрожает военно-воздушным силам США, пишет американский журнал The National Interest.
По словам авторов, имеются в виду самолеты разведки и наблюдения, дозаправки в воздухе и машин радиоэлектронного подавления. Отмечается, что они могут быть уничтожены «жутким способом», передает ФАН.
Специалисты, анализирующее российское и китайское вооружение, утверждают, что такие средства способны лишить ВВС США возможности вести длительные операции с применением авиации не только в Тихо-Азиатском, но и в европейском регионе, подчеркивают авторы статьи.
Достаточно оснастить российские и китайские истребители типа МиГ-31, Су-57 и J-20 ракетами «воздух-воздух», чтобы нанести удары по самолетам американской авиации, включая воздушные судна заправщиков и разведчиков, заключает NI.
Ранее издание National Interest расшифровало «ядерный сигнал» России Североатлантическому альянсу.
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Стало известно, кто из немцев готов на личные жертвы ради поддержки Украины
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Терпеть неудобства, чтобы сохранить санкции против Москвы, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны 53% немцев, следует из результатов опроса Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine.
Согласно опросу, большинство жителей Германии по-прежнему готовы к жертвам ради сохранения санкционного давления на РФ. Несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны терпеть лишения 53% немцев, пишет Deutsche Welle* (СМИ-иноагент).
Кроме того, 42% опрошенных заявили, что не готовы к личным жертвам, а еще пять процентов не определились с ответом. Готовность к личным жертвам ради санкций против Москвы наблюдается преимущественно среди электората СДПГ и «зеленых». Среди «зеленых» на жертвы согласны девять из десяти опрошенных. В то же время электорат свободных демократов, левых и партии «Альтернатива для Германии» преимущественно против личных жертв ради санкций.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.
Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.
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Польша пригрозила Германии международными судами
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Польша может обратиться в международные суды в связи со своим требованием к Германии о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий считает, что «6,2 трлн злотых – это не такая уж и фантастическая сумма», поскольку «бюджет федерального правительства вместе с бюджетом земель» Германии «почти так же велик». По его словам, Польша «понесла наибольший ущерб во Второй мировой войне, но так и не получила возмещения за него», пишет Spiegel.
Варшава намерена «обратиться к берлинскому правительству с дипломатической нотой» и считает ошибочным мнение Берлина, согласно которому Польша «отказалась от репараций». По версии Моравецкого, «Советский Союз вынудил Польшу сделать это».
Польша не признает соответствующее соглашение и хочет «провести переговоры в Берлине, а также пригласить представителей Израиля – ведь половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения», сказал Моравецкий, не исключив, что позднее Польша «обратится со своими требованиями в международные суды». При этом Польша намерена учитывать не только «человеческие и материальные потери, но и культурные ценности».
Напомним, Польша хочет получить от Германии репарации за действия немцев во время Второй мировой войны. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов (6 трлн 200 млрд злотых). В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
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В Китае удивились способности России противостоять всему Западу
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Россия смело вступает в противостояние с США и даже всем Западом, несмотря на многократное превосходство американской экономики; Россия столетиями стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них, отмечает китайское издание The Global Times.
Как утверждается в статье, в мире думают, что у России весьма «вялая» экономика, однако следует взглянуть на эту страну под другим углом. Автор публикации Ван Вэнь отмечает, что даже в Китае многие ученые скептически смотрят на российскую экономику, сравнивая ее чуть ли не с небольшими провинциями. Журналист отметил, что все это лишь поверхностное видение, передает РИА «Новости».
В частности, особо подчеркивается, что даже после распада Советского Союза Россия по своим размерам почти в два раза превосходит территорию Канады, Китая и США, которые находятся на втором, третьем и четвертом месте в мире.
Сейчас американская экономика многократно превосходит российскую, однако Россия смело вступает в противостояние с США и даже со всей западной системой. Россия смогла породить большое количество великих мастеров в области искусства, музыки, литературы, политики, математики, химии, философии, биологии, механики, космических исследований, которые оказали свое влияние на мир после XIX века, отмечается в статье.
Кроме того, за последние 800 лет русские сражались почти со всеми мировыми державами: с монголами, с Византией, с турками-османами, с наполеоновской, австро-венгерской, британской и германской империями, а также с нацистской Германией. Российский народ научился отважно сражаться, пишет автор.
Россия, резюмирует издание, последние 200 лет стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них.
Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о преодолении Россией самой сложной ситуации в экономике. Он также подчеркнул, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
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В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике
Кресты вермахта на военной технике Киева – это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, родовой знак карателей, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше – только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны. Кресты на башнях и броне – это родовой знак нацистских карателей, и он проступает», – цитирует РИА «Новости» Мирошника.
Ранее ряд украинских Telegram-каналов опубликовали видео украинской бронетехники и вооружения, помеченного крестами вермахта.
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтоженной и захваченной техникой украинских военных на криворожско-николаевом направлении: на кадрах видны сгоревшие бронетранспортеры и автомобильной техники с боеприпасами.
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Экс-советник генсека НАТО заявил о способности России уничтожить США
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Глава американского государства Джо Байден ограничивает поставки оружия Украине, так как опасается ядерного арсенала России, заявил экс-советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьера Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.
Объясняя украинскому «Пятому каналу», почему США «не поставляют больше» оружия Украине, Карбер заявил, что «у России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век», передает РИА «Новости».
Как заявил Карбер, речь идет о тысячах ядерных боеголовок, президент США «должен учитывать существенную угрозу», ведь его «первоочередная ответственность – защита американского населения». При этом Карбер сказал, что сам он действовал бы более радикально, будь он президентом США.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков назвал условие применения ядерного оружия Россией. Он указал, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны, это прописано в российской военной доктрине.
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Немцев возмутил визит Бербок в Киев
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее визита в Киев.
«Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы Украины!» – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
Еще одни предложил политику остаться на Украине.
«Ей просто нравится путешествовать вместо того, чтобы серьезно работать дома. Или она не знает, что делать за рабочим столом? Она так и не научилась работать», – заявил третий.
Один из пользователей отметил, что Бербок комфортнее в Киеве, чем с избирателями в Германии.
Ранее стало известно о визите главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев, где она заявила, что ее действия являются сигналом продолжающейся поддержки Украине.
Патрушев сообщил о помощи США Украине при обстрелах ЗАЭС
Соединенные Штаты дают Киеву сведения о расположении критически важных объектов Запорожской атомной электростанции, чтобы потом ВСУ проводили обстрелы, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
«Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США», – цитирует Патрушева РИА «Новости».
По его словам, последствия таких обстрелов могут быть катастрофическими для населения Украины и России, а также для Европы. Трагедия может превзойти ЧП в Чернобыле и Фукусиме.
В воскресенье утром член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.
В понедельник он заявлял, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
Немецкие «зеленые» призвали передать Украине оружие из запасов бундесвера
Германии необходимо поддержать Украину, чтобы та до конца года смогла освободить как можно больше своей территории, заявил Омид Нурипур.
В Германии сопредседатель партии «Союз-90»/»зеленые» Омид Нурипур (Omid Nouripour) на фоне успешного контрнаступления украинской армии призвал увеличить объемы поставок немецких вооружений Киеву, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
«Нам нужно вынести на первый план потребности Украины (в вооружении). Именно сейчас, перед наступлением зимы нам необходимо поддержать Украину, чтобы она еще в нынешнем году смогла освободить как можно больше своей территории», – заявил политик в интервью газете Augsburger Allgemeine.
По мнению Нурипура, вооружения для поставок в Украину нужно брать по возможности не только из резервов, предназначенных для кругового обмена, но и из запасов бундесвера или непосредственно у производителей. При этом политик не уточнил, подразумевает ли он поставки танков Leopard 2. Эти танки, так же, как и БМП Marder, являются частью кругового обмена, в рамках которого восточноевропейские партнеры ФРГ по НАТО поставляют в Украину вооружения советского образца, получая взамен более современные.
Ранее концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.
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Лавров заявил об обязанности США и генсека ООН обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее
США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участия всех делегаций в Генассамблее всемирной организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» с Павлом Зарубиным.
«Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН - обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим», – передает ТАСС слова министра, сказанные в интервью, опубликованном на сайте МИД России.
Также глава Сергей Лавров попросил коллег уже не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН делегации из России нужны американские визы.
«Я сказал своим коллегам: не надо больше им напоминать, у американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею», – сказал глава МИД России.
В апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. В марте Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию за авторством США, Украины, Британии, Грузии, Германии по гуманитарной ситуации на Украине. До этого была принята резолюция «Агрессия против Украины». МИД заявил, что ее принятия Генеральной ассамблеей ООН было выбито Западом под угрозой санкций.
В Сети появилось видео захода американских наемников в Изюм
Украинское издание «Страна» публикует видео, на котором, по утверждению СМИ, запечатлено, как американские наемники заходят в город Изюм в Харьковской области.
На кадрах видны иностранные наемники, позирующие на фоне стелы с надписью «Изюм», один из которых говорит: «Добро пожаловать в Изюм», передает РИА «Новости».
«Американцы, которые воюют за Украину, вошли в Изюм», – пишет издание под видео, взятом из TikTok.
В понедельник в ЛНР сообщили, что украинская пресса распространяет ложные сведения о взятии городов ЛНР.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что вся территория республики контролируется союзными войсками, Лисичанск не обстреливается, панику пытается сеять Украина.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о перегруппировке в трехдневный срок российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».
Опрос: Все больше демократов в США верят в возможность мужчин забеременеть
Согласно результатам социологического опроса, результаты которого опубликовал телеканал Fox News, в Соединенных Штатах растет доля тех, кто согласен с утверждением, что мужчина может забеременеть.
«22% демократов согласны с утверждением о том, что некоторые мужчины могут забеременеть, причем среди белых женщин-демократов, имеющих образование, таковых уже 36%», – передает сообщение телеканала «Царьград».
В июле на слушаниях в Конгрессе США по вопросу отмены прав на аборты произошла перепалка между сенатором-республиканцем Джошем Хоули и профессором юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиарой Бриджс из-за спора о возможности мужчин беременеть.
В том же месяце Трамп выступил с «революционным» для американской политики заявлением. Он сказал, что в мире существует только два пола – мужской и женский. «Сейчас вы не можете учить детей Библии, но вы можете учить детей тому, что мужчины могут забеременеть. (...) Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров – есть мужчины и есть женщины. Два гендера», – подчеркнул Трамп. Его слова были встречены бурными овациями.
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В Германии предложили перемирие с Россией ради поставок газа
Правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
«Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией – даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует – переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу», – цитирует РИА «Новости» Вагенкнехт.
По ее словам, Берлину придется завершить дипломатическим путем экономическую войну с Россией, которую ранее Германия сама же развязала. Такое решение избавит немцев от дискуссий о возвращении к атомным электростанциям, добавила она.
В материале Die Welt уточняется, что слова политика прозвучали в поддержку демонстраций, вызванных ростом цен на топливо.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, РФ благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
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Бербок уклонилась от вопроса Кулебы о поставках танков
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Глава МИД Германии Анналена Бербок не дала отчетливого ответа на вопрос своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.
«По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами», – заявила она в ответ на слова Кулебы, передает РИА «Новости».
По данным N-tv, глава МИД Германии в целом неохотно отреагировала на призывы Киева по усилению поставок тяжелых вооружений, указав на поставки РСЗО и самоходных гаубиц со стороны Берлина. Отмечается, что Бербок говорила сдержанно и осторожно, избегая вопросов о возможной передаче Украине танков Leopard, пишет Газета.Ru.
Ранее Бербок призвала продолжить оказывать военную помощь Киеву. На совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Бербок, отвечая на вопрос о возможности поставки Киеву западных танков, заявила: «Поскольку ситуация на местах меняется, мы продолжаем смотреть на нашу поддержку и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами».
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