США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, Вашингтон пытается помешать сотрудничеству между Россией и Германией и разорить ФРГ, выразил мнение профессор экономики Кристиан Крайс на страницах немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Война с участием НАТО, полагает эксперт, могла бы стать для официального Вашингтона решением проблем с перепроизводством и долгами. Соединенные Штаты рассчитывают, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей, передает РИА «Новости».

Но самое главное, чего пытается избежать Белый дом, это сотрудничества между Россией и Германией. Поэтому сейчас Вашингтон планирует разорить именно ФРГ, заключил Крайс.

Он также отметил, что с каждым днем экономические прогнозы в ФРГ звучат все мрачнее и мрачнее. Над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес.

Ранее New York Times писала, что американская разведка помогает планировать наступление Вооруженным силам Украины (ВСУ) своими разведданными, в том числе на Харьковском направлении.